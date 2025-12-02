漁貨商行印製在紙箱上的圖樣 商標侵權了嗎？

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

直接到漁港購，買即時進港漁貨已經是老饕的假日常態，因為漁貨都是即時進港，新鮮度相對無問題，而且國人對於海鮮的觀念就是「現流(台語)的就是新鮮」。而在購買時，是否注意到貨家的外箱圖樣呢？

A是一家生產魚鬆、魚酥、魚脯、鮑魚罐頭、干貝、蝦仁、薰魚、蟹臂、魚翅罐頭、生魚片、蝦仁丸的廠家，長期經營下，公司產品的在口耳相傳下，也有不錯的口碑。當初一不免俗套，以諧音方式，選擇公司的名稱為「興興」，以期待公司業務一路長紅，也以「興」字提出商標申請，順利取得註冊。

B公司營業項目主要是魚丸；魚乾；魚漿；魷魚；魷魚絲；魷魚片；魷魚干；非活體水產；非活體水產製品；以魚類為主的零食。而公司名稱中也有一字是「興」，全稱是「興德」。

B公司於外銷魷魚乾之紙箱上，標識與A公司註冊商標相同之標誌，所以A公司認為該標識行為，已經導致相關消費者有混淆誤認之虞，涉及觸犯商標法第95條第2款[1]之侵害商標權罪嫌，而提出侵權訴訟。那B公司的標識方式為何會被提出訴訟？先來看看魚貨紙箱上標識方式，其標識方式是一個紅色圓圈，圈內印上「興」字，旁邊加上公司英文名稱 SHING DER 之各第1個英文字母組成「S.D.」，此用法是為了能在倉庫分辨商品，亦即此類方式為同業長期以來作為同行間分辨貨物歸屬之方法，且B公司標識方式，並未將特定「興」字與其商品名稱「XXX」並列，以強調圖樣「興」與商品間之連結，所以B公司於出口紙箱上使用A公司註冊商標，主觀上並非基於行銷之目的將之作為商標使用。再則，此種標識方式在市場上經常看到，不止魚貨箱子，蔬菜箱子上也可以看到。

而條文中所謂的「行銷」，係指有利於促成交易商品或服務之手段方式，以行為人主觀上有欲利用特定商標致消費者混淆，以促成商品或服務交易之目的，不是說行為人一旦有於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標的行為，即可以羅織入罪。所以，若行為人使用之目的，並非將他人之商標作為表彰自己之商品來源之標識，僅係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，或係描述「自己」商品之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品本身之說明者，應可認其主觀上顯然非基於行銷之目的，而屬商標法第36條第1項第1款[2]所定之商標權合理使用事由。

因此，B公司無須擔心於箱子上以商業交易習慣之誠實信用方法，標識同於註冊商標之商標圖樣，會被認定為商標侵權。惟若B公司將此種標識方式之圖樣提出商標申請，則一定會被駁回，因為已經有A公司的註冊商標存在。

備註：

[1] 第九十五條 未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

[2] 第三十六條 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

