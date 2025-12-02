USPTO試行Streamlined Claim Set Pilot Program加速審查辦法

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

USPTO內部PPH案審查作業近期有所調整，而Track One優先審查需繳高額規費，因此USPTO新近推出的試辦計畫Streamlined Claim Set Pilot Program，增加了申請人可考慮的加急選項：用以繳費報名的申請案限保留1項獨立項，總項數最多10項，獲准參加後，可望更快拿到第一次OA（含選組通知）。

如《北美智權報》官網報導，〈USPTO 推出「簡化請求項集試點計畫」，進一步縮短專利待審時間〉[1]：USPTO在2025年10月27日公告試辦計畫Streamlined Claim Set Pilot Program，用以繳費報名的申請案，可保留1項獨立項，總項數最多10項，獲准參加後，將以優先順位安排實審，直到第一次OA（含選組通知）寄發為止，具短程加速效果。這項辦法的適用條件相對嚴苛，雖然如此，有鑑於USPTO近期調整了PPH案內部審查規定，而既有的Track One優先審查又需繳高額規費，新辦法仍可能切合部分申請人需求。

應用考量

1.1 與其他加速辦法的簡單比較

USPTO有多重加速管道，以下列出其中部分辦法，並簡單比較其差異：

本項辦法 Track One AE加速審查 高齡病危方案 PPH 額外規費US$* 150/60/30 4515/1806/903 除例外項目150/60/30 無 無 送件官期 -申請案分案給個別審查官前 -申請日 -申請日 -申請案開始實質審查前 制式表單 -PTO/SB/472 -PTO/AIA/424 -PTO/SB/28 -PTO/SB/130. 各類PPH書表 請求項限制 -獨立項數＝1；總項數≦10；多重附屬項數＝0 -「兩項請求項要件」** -獨立項數≦4；總項數≦30；多重附屬項數＝0 -獨立項數≦3；總項數≦20；多重附屬項數＝0 -充分對應外國PPH基礎案可准項 名額限制 -為期一年，但全部技術中心（Technology Center，簡稱TC）的200件名額全滿即可能提前結束 -每年與RCE優先審查共享2萬件名額 其他 -在第一次OA（含選組通知）製發前有短程加速效果 -全程受辦法中的請求項限制約束 -目標在准予優先審查之日起12月內作成終局處分（例：發出終局核駁），在此之前全程加速 -2025/07/10已排除發明案之適用 -有自行檢索並附具審查支持文件等額外要求 -需附證據證明至少一共同發明人滿65歲或病危 -依PPH eXtra原有3個月發OA的目標，但現有變動*** -全程受辦法中的請求項限制約束 *係本文撰稿之日大/小/微實體應繳規費金額，惟規費時有調整，實際金額請參USPTO官網規費表：https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule。 **「兩項請求項要件」請見本文第2.3節說明。 ***USPTO 2022年與JPO開辦PPH eXtra，依其預設目標，USPTO完成PPH請求處理、收到申請人對第一次OA回覆之後，希望在3個月內寄發實審OA；而PPH Portal公布的2024年數據顯示，USPTO收到PPH請求後，平均3.6個月可發出第一次OA。[2]然而，2025年10月28日USPTO發布新聞稿，宣布調整該局PPH案件的案卷歸檔規則，一般認為會影響USPTO PPH案件實際加速效果。[3]

1.2 優缺點

尚未分交個別審查官的舊案，如果核心發明不需太多請求項即可完整保護，本項辦法是申請日過後還有機會適用的加速機會，且要是原本就沒有超項費問題，參加的規費成本比Track One划算許多，加上USPTO才剛宣布調整PPH案內部作業規則，對部分在美國第一次申請的單純案件，本項辦法提供了新的加速選擇。此外，由於審查官只須專注審查10項請求項，有可能提升審查速度與品質，儘管只在第一次OA之前保送加速，但部分技術領域候審時間較長，仍可藉此及早獲得可專利性比對結果，以調整後續含延續案、同家族外國對應案等的申請操作方式，發明投產、商業化策略、融資授權之類的事務規劃，也有參考依據。

然而，PCT進美國的兩大途徑都排除在外，且辦法有「兩項請求項要件」，對部分慣常以多項獨立項寫入複數實施例的技術類別，這項規定很不友善，而申請期間都須滿足此一條件，意味申請人的操作彈性減少，無論哪一技術類別的申請人都可能施展不開，加上排除延續案類型、綁定發明人名下案件可參與件數限制，實際可用以報名的申請案件量，預料相對有限。

辦法規則

若有興趣報名，請參考以下摘錄的部分辦法重點：

2.1 試行期間及名額限制

試行期間暫定是2025年10月27日起的一年期間，但若USPTO各TC接受參加件數皆達200件，USPTO即準備提前結束試行。為此，USPTO官網將公告各TC所收報名件數、准予參加件數。同時，單一發明人，最多只能有4件申請案利用本項辦法加速審查。但一如其他試行辦法，USPTO保留提前中止或變更辦法的權利。

2.2 資格要件

這項辦法限定，只有依35 U.S.C. 111(a)提交的美國原始非延續案類型發明正式案可適用，排除Reissue申請案、設計及植物申請案、PCT進美國的美國國家階段申請案。USPTO公告辦法並特別解釋，用以報名的美國發明正式案，⑴不得主張先申請美國正式案的美國國內優先權（例：CA、DIV、CIP）；且⑵不得主張指定美國PCT案的美國國內優先權（例：以Bypass形式進入美國的PCT案）。但若美國一般發明案依35 U.S.C. 119主張先申請外國申請案、美國暫時案優先權，則不在此限。

同時，只有申請日落在2025年10月26日或該日前的既有申請案件可用以報名，且說明書、請求項、摘要皆須以USPTO規定的DOCX格式線上送件，未設定授權前不公開，也尚未分案給個別審查官。

2.3「兩項請求項要件」

辦法名稱冠以Streamlined Claim Set文字，強調了辦法的請求項重點要件，一是請求項項數要件，二是附屬項撰寫要件（本文通稱「兩項請求項要件」）。申請人務須注意，申請案一旦獲准參加本項辦法，即全程需遵守「兩項請求項要件」！獲准參加後想解除這一約束，唯一辦法是讓申請案廢案。

(1) 請求項項數要件，即獨立項僅1項，總項數不超過10項，無多重附屬項。

(2) 附屬項撰寫要件，則可進一步細分如下──

● 按35 U.S.C. 112(d)規定及MPEP 608.01(n).III說明，附屬項需「提示先前項次」（refer to a previous claim），寫進該項次全部限制特徵，並加寫額外的限制特徵；及

● 按本項辦法新增兩點要求：

#1「提示先前項次」的文字須寫在請求項的前言（preamble），且

#2 附屬項與獨立項須指向同一法定可予專利類別。

USPTO舉例說明，Claim 1寫“A widget comprising A and B”，而Claim 2以下寫法，分別視為符合及不符合這一新增要求：

例 Claim 2寫法 不符合新增要求的原因 1 The widget of claim 1 further comprising C N.A. （寫法符合要求） 2 A fastener for use in securing the widget of claim 1 未包含Claim 1全部限制特徵 3 A device comprising the widget of claim 1 fastened to a gadget 「提示先前項次」未寫在前言 4 A method of producing the widget of claim 1 與獨立項指向不同法定發明類別

2.4 報名方式

有意參加者，可依指定方式線上提交USPTO制式書表PTO/SB/472，聲明（每一共同）發明人本項辦法的報名案件數未超出規定限額、同意申請期間持續遵守前述「兩項請求項要件」，並繳納37 CFR 1.17(h)規費。若原申請案不符合「兩項請求項要件」，最遲可於報名當天提交初步修正，而原曾請求不做授權前公開者，也須撤回不公開請求。

2.5 參加效果

用以報名本項辦法的申請案，要等該案完成形式初審，USPTO才會審核是否符合各項參加要件。若獲准參加，申請案登錄Special Status，在第一次OA（含選組通知）製發前，置入審查官Special Docket，享加速審查效果。一旦製發第一次OA，即喪失Special Status，申請人之後提交修正答辯等程序，改置於審查官Amended Docket，不再有加急效果。

不過所謂加速效果，其實有一但書：屬於非常態狀況的申請案，比方處於保密狀態、進入Derivation程序、有特殊Petition待官方處理（例：依37 CFR 1.181、1.182、1.183所提Petition），須等這類非常態的程序結束，才能開始享有Special Status的加速審查待遇。

而進入實審流程之後，要是審查官認為申請案有分組必要，預設會先以電話聯絡申請人，萬一申請人未於5個工作天內回覆，審查官將改發書面選組通知，並以此一書面選組通知視作本項辦法的第一次OA，換言之，申請案將在沒有實質審查的狀態下喪失Special Status。

此外，獲准參加本項辦法的申請案，若後續所提修正違反「兩項請求項要件」，審查官可（may）視為未完全回覆、不予採認考慮。這裡的「可」（may）字，是否代表審查官仍可採認考慮？辦法未提供解答，僅提示依USPTO現行政策，回覆非終局OA時，申請人所提修正答辯如被認定屬非完整，但有心推進申請進度的回覆，則審查官可自行加給2個月的回覆期間，此一期間申請人可依37 CFR 1.136(a)繳費展延，當然，這類通融處理，一般僅以一次為限。

2.6 其他注意事項

為符合報名資格所提初步修正，官方不退已收的超項費，也不接受條件式初步修正，即使最後未獲准參加本項辦法，所提初步修正仍有效。報名之後，若有後續的初步修正，官方審核是否准予參加本項辦法時，不考慮後續所提初步修正。

且應特別留意，單一申請案只有一次報名機會，送件瑕疵無法補正。可是，辦法存在諸多申請人無法掌控的變因，例如：報名當天申請案尚未分案給特定審查官，但因官方作業時間差，導致該案分派給特定審查官之後，才有USPTO官員審核到該案報名資格，這種情況就不可能獲准參加；又或者，申請案的發明人之前曾在其他公司服務，發明人本人未必知道自己名下有幾件申請案已被用以報名。無論什麼原因，報名後未獲准參加者，USPTO不退報名所繳規費。

備註：

[1] 請見https://naipnews.naipo.com/33074/。

[2] 請參USPTO官網PPH專頁https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track，及JPO管理PPH Portal網站PPH eXtra (PPH Improvement Initiative) https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/pph-extra.html。

[3] Patent Prosecution Highway docketing update，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f90f61。依其說明，USPTO局內PPH案件平均可在7.5個月時收到第一次OA，但非PPH申請案的同一數據由2020年15個月拉長到超過22個月，USPTO決定變更分案歸檔方式，以拉近兩者平均候審時間，目標讓前者約為後者的一半。此外，依USPTO 2025年10月15日公開資料，USPTO變更了該局審查官績效管理辦法，PPH案審查點數調降，目前不清楚這對該局PPH案實審品質及速度會有何影響，資料請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Hour-External-FY26-Examiner-PAP-Changes.pdf。

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》393期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】