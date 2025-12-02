2025年國衛院三十週年全球公共衛生高峰會落幕 盼達「投資人才，共築未來」願景

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

盧頎╱北美智權報 編輯部

國衛院群健所於11月19日舉辦「全球公共衛生高峰會」（下稱2025國衛院高峰會），邀請20位國內、外重要的衛生專家和政策制定者，共同探討台灣及全球上諸多衛生議題的改革方向，強調全球衛生的責任必須透過人才培訓和人力資源的管理，奠定長遠的基礎。

國衛院表示，面對人口高齡化以及後疫情時代的來臨，台灣與全球均面臨基礎醫療覆蓋率下降、人畜共通疾病日益盛行，以及科技快速導入公衛與醫療領域等挑戰。因此，國衛院認為，在全球衛生治理架構瞬息萬變中，2025年除了是國衛院成立三十週年的重要年度外，更是重新形塑台灣在全球衛生體系中角色與定位的好時機。

2025國衛院高峰會由衛福部部長石崇良、外交部次長葛葆萱，以及國衛院院長司徒惠康等多位重要長官致詞來揭開序幕。其中，前副總統陳建仁更以「台灣衛生人力管理：成就與挑戰」為題進行專題演講分享。陳建仁指出，台灣優質的衛生人力源於政府持續的投資與政策支持，但目前正處於人口高齡化和服務需求增加的背景下，仍面臨諸多挑戰。

國衛院院長司徒惠康於全球公共衛生高峰會進行開幕致詞；照片提供：國衛院

2025國衛院高峰會聚焦四大衛生議題

本次2025國衛院高峰會議題主要聚焦於以下四大台灣與全球衛生關鍵議題，邀請衛生專家、學者和政策制定者進行腦力激盪。

全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC）的提升：（1）美國奧勒岡州立大學現任教授紀駿輝分享「以醫療系統作為社會制度」的未來發展契機、（2）陽明交通大學教授李玉春從醫療支付制度切入，探討診斷關聯群（DRG）擴大應用的價值、（3）國衛院研究員陳麗光以現今台灣健保資料庫與監測資源配置為例，說明台灣應如何實現與提升醫療服務效率。

衛生安全與國家安全的維護：（1）衛福部疾管署署長羅一鈞以台灣於2024年發表的首部防疫一體（One Health）國家政策與大型計畫進行說明，聚焦如何因應全球重視之抗生素抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）的挑戰、（2）新加坡國立大學副校長張毅穎以亞太地區為例說明，如何以在地技術專家與資源為基礎，擺脫長期由歐美主導的模式，強化區域衛生安全架構。

公衛系統再設計與創新人才培育：國衛院感染免疫所所長陳宜君闡述，台灣現行的公衛系統應如何再設計與創新人才培育對強化生物安全的重要性。

衛生外交策略與數位工具的結合應用：（1）英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授Martin McKee從外交政策、安全、慈善、投資與公共衛生等五面向提出一份全球衛生外交發展藍圖、（2）史丹佛大學教授王智弘則強調運用人工智慧（AI）打造具備語言意識與文化適應力的數位健康工具，以有效強化臨床決策與醫護人員效率、（3）財團法人國際合作發展基金會（ICDF）副秘書長謝佩芬則以多個成功實例介紹，台灣如何在夥伴國家推動衛生資訊系統（HIS）與智慧慢性病解決方案，革新病患照護。

回顧2024年《台灣全球衛生發展策略》 以「無一遺漏」原則執行

國衛院群健所副所長邱亞文分享，國衛院於去（2024）年與衛福部共同起草的首部國家級《台灣全球衛生發展策略》，如何以「無一遺漏」（Leaving No One Behind）為核心原則擘劃我國未來衛生醫療援助工作最高指導方針，其中包括強化衛生安全、衛生系統韌性、推動數位健康與深化WHO參與策略等六大支柱。

投資人才，共築未來 國衛院於專家座談中分享未來願景

2025國衛院高峰會的尾聲，由張毅穎與邱亞文共同以「台灣在全球衛生的角色」為核心主持專家座談會，並針對上述四大衛生議題做深入交流。其中，「人才培育」為此次座談會的重要切入點，國衛院表示，期許與國際夥伴攜手齊向「投資人才，共築未來」的長遠願景邁進。

國衛院更指出，在邁入三十週年新階段之際，國衛院群健所亦重啟「衛生政策研究中心」，期許除了繼續充分發揮國家級衛生政策研究智庫的角色外，未來國衛院更將協助承接各類政府的中長程計畫、政策評估、資源推估與白皮書研擬等任務 — 持續深化資料治理與國際策略分析的雙軌布局，同時也繼續擔負身為整合全國衛生政策研究資源、連結學界與部會間的重要橋梁。

