新創加速資源分享：亞灣新創園、高通加速器、StarFab加速器

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

為了協助台灣更多新創企業順利朝向海外發展、技術潛力能為被世界看見，在2025年Meet Taipei創新創業嘉年華展會中，智慧財產局除了協助新創企業加速審查專利，也邀請到台灣三間各有特色的新創加速器分享育成資源。首先是由林口與高雄兩地串聯的國家級平台「亞灣新創園」，為新創落地與國際接軌奠定基礎；國際科技巨頭高通旗下的「高通加速器」，則以全球領先的 5G、AI 技術和晶片資源，為新創團隊提供AI Hub平台及專利申請補助；而本土最大的產業加速器「StarFab」，則以其獨特的「以大帶小」模式，精準對接成熟企業的資源與市場需求，協助新創企業更快實現商業模式。

國際創業示範聚落：亞灣新創園

為鼓勵台灣新創接軌國際、促進國際新創交流，經濟部中小及新創企業署在台北林口及高雄亞灣設立新創基地「亞灣新創園」（Startup Terrace），提供新創辦公室、住宿空間及共同工作空間等設施，並廣邀特色商店及國際級加速器和育成中心進駐，結合鄰近產業供應鏈及場域實證空間，串聯南北兩地，希望打造國際新創來台發展的最佳場域。

林口亞灣新創園專案副理蘇傳雅指出，林口新創園是呼應「亞洲•矽谷推動方案」、「數位國家•創新經濟」等政策，以打造全球創業聚落品牌，建立創新育成國際通路為目標，將林口世大運選手村建造為國際創業聚落，推動籌設出林口新創園。

圖1. 林口亞灣新創園專案副理蘇傳雅；攝影：北美智權報／吳碧娥

林口新創園在科技與資通訊產業方面資源豐富，因此定位於國際鏈結與人才交流的樞紐，任務是引進全球知名的加速器、育成中心及跨國企業進駐，通常新創園區只有提供辦公空間，林口新創園還有提供住宿及共同工作的空間，尤其適合作為國際團隊進入台灣市場的門戶。

亞灣新創園則是紮根於高雄亞洲新灣區的產業優勢，定位為智慧應用與場域實證的門戶，區聚焦於 5G 應用、AIoT、智慧內容、體感科技及海洋科技等領域。亞灣最大的競爭優勢在於其結合了港口、石化、鋼鐵等在地指標性企業與政府資源，讓新創團隊能在智慧港口、智慧工廠等各種真實、大規模的場域中進行驗證，加速產品從概念到商業化的流程，特別適合需要大規模基礎設施驗證的技術型新創企業。

AI PC與邊緣人工智慧創新：高通加速器

2025 是高通公司旗下子公司高通技術公司（Qualcomm Technologies）於2019年開始發起的一項台灣創新挑戰賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC），希望透過高通的平台和技術，識別和培育人工智慧個人電腦、邊緣人工智慧、5G 和物聯網等領域的創新中小企業和產品，支持台灣資訊通信技術生態系統的發展。

高通加速器總監戴郁文指出，高通透過創新科技大會表達對於台灣ICT生態系統的長期支持，在終端人工智慧領域的領先地位， 2025年QITC聚焦於「AI PC」和「邊緣人工智慧」，鼓勵和支援新創公司利用高通在PC運算和物聯網領域的多元化解決方案，打造創新的AI應用案例。

圖2.高通加速器總監戴郁文；攝影：北美智權報／吳碧娥

人工智慧正在引領 PC市場變革，高通鼓勵新創團隊利用高通的Snapdragon X Elite處理器平台，在 Windows PC上實現 AI創新應用、重塑運算體驗。此外，高通也透過邊緣人工智慧解決方案，支援新創團隊更有效地推動跨多個垂直領域的創新和轉型，為下一代高效能物聯網應用提供動力。

戴郁文表示，為了加速各種用例中的裝置端 AI 應用，新創團隊可以利用高通以開發者為中心的平台 AI Hub，這是一個擁有不斷成長、100多個預優化的AI模型庫，協助開發者節省寶貴的時間和精力，加快開發和部署週期。

高通也剛於2025 Meet Taipei中公布今年「高通台灣創新競賽」的優勝團隊，入圍公司不僅可獲得孵化資金支持，還提供專利申請獎勵；若向美國專利商標局（USPTO）或台灣智慧財產局（TIPO）提交與QITC 2025專案相關的實用新型專利申請，可獲得2,500美元的獎勵。每家入圍公司最多可提交兩份專利申請。

主題式定向育成：StarFab加速器

StarFab是從工研院獨立營運的創新加速器，深耕於主題式定向育成，協助新創企業與成熟企業共同開發、雙邊資源整合與國際市場拓展，不僅幫助新創企業拓展市場，同時成熟企業也能在創新領域中獲得突破的發展。StarFab加速器營運長徐瑞伯指出，StarFab與其他加速器最大不同的特色，是鏈結海內外成熟企業、新創團隊、產業及政府的龐大生態系資源，打造全台最大的開放式創新平台，並依照不同的主題，分為「群聚型」和「專屬型」等不同功能與性質的加速器。

圖3. StarFab加速器營運長徐瑞伯；攝影：北美智權報／吳碧娥

群聚型：

台灣雲谷雲豹育成：打造跨領域科技應用聚落

StarFab加速器與台灣雲端物聯網產業協會攜手打造「台灣雲谷雲豹育成」，透過以大（企業）帶小（新創）概念，運用產業界資源、經驗輔導深具發展潛力的創業新星，促進雲端運算、物聯網、巨量資料（Big Data）、工業4.0、人工智慧等創新應用開發，經由選秀機制，對進入決選的團隊投入產品開發、商業鏈結、募資規劃、企業對接等輔導資源，並運用以大帶小的創業機制，協助新創企業拓展商業版圖，以此發掘相關科技產業的明日之星，協助政府推動智慧化應用體驗，促進台灣產業轉型升級。今年匯聚緯謙科技、遠傳電信、NVIDIA Inception 新創計畫、華電聯網、凌群電腦、Cooler Master、英業達、台達電子、中華電信及工研院等10大領袖企業擔任導師，協助新創團隊更快深入瞭解資本市場。

新竹 AIoT 加速器：活絡地方產業，促成區域新創合作

「新竹AIoT加速器」是StarFab與新竹縣政府共同推動的「青年創新創業培育計畫」。它針對大新竹地區的產業特色，進行AIoT主題的定向育成。此計畫獨特之處在於深度鏈結在地企業，讓區域企業家擔任導師，透過「企業導師與創業輔導師」的雙軌協助，不僅加速新創掌握市場需求，更提供技術支援、場域實證、行銷通路等，有效結合地方優勢，推動區域科技創新。徐瑞伯表示，新竹AIoT加速器今年有七大企業導師參與推動新竹AIoT加速器，希望結合新竹在地的企業資源跟全國各地新創合作，非常特別的是今年有新加坡來的團隊及從英國回來的團隊參加，從生醫、AI各式各樣的領域都有，希望能吸引更多的新創與在地企業合作，邁向國際市場。

專屬型：

「飛捷xStarFab加速器」：策略投資IoT與AI領域

StarFab與跨足智能解決方案的POS設備大廠飛捷科技合作，共同成立的「飛捷xStarFab加速器」，聚焦於智慧零售、智慧餐旅、智慧醫療、機器人及ESG等領域，推行至今，申請的新創團隊總數已超過239家，獲得飛捷科技策略投資金額累積破千萬元。

「和泰集團xStarFab加速器」：聚焦於AI賦能移動服務

面對MobilityasaService（MaaS）浪潮，StarFab攜手台灣汽車產業龍頭和泰汽車，共同成立「和泰xStarFab加速器」。此計畫鎖定智慧車聯、AI賦能、數據治理等關鍵領域。入選團隊將獲得與和泰集團內部包括iRent、yoxi，甚至延伸至車美仕等子公司的資源對接。和泰集團將以其於汽車產業的多元場域與市場通路，結合StarFab在創新加速領域的專業經驗，透過加速器機制進行外部創新這項加速器為新創企業提供了寶貴的集團內部場域驗證機會，藉由共同創新進一步完善MaaS服務生態系。

TAI1 AI加速器：結合全球巨擘資源，突破AI技術瓶頸

為加速台灣AI實力接軌國際，StarFab結合了全球AI運算領導者NVIDIA Inception新創計畫資源，推出「TAI1 AI加速器」。作為台灣第一個結合國際科技巨頭的AI加速器，TAI1 AI加速器專注於協助新創突破AI技術瓶頸。加速器將運用StarFab對接的台灣優勢產業，及NVIDIA Inception新創計畫在A運算的技術支持與全球資源，輔導全球 AI 新創落地台灣，亦為台灣 AI新創探詢在地商機及邁向海外的可能性。獲選團隊不僅有機會獲得加速器最高新台幣300萬元的投資資金，更可獲得NVIDIA頂級的AI軟硬體技術支持與寶貴的算力資源，加速產品的驗證與落地，並拓展國際市場影響力。

徐瑞伯強調，StarFab透過各種不同類型的加速器，共同體現了其「產業共創」的理念，透過精準的企業需求和豐富的產業資源，為不同發展階段的新創團隊找到最佳的成長路徑。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》393期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】