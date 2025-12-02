從創新到放眼全球：智慧局如何協助新創企業加速專利布局

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

為協助新創產業加速專利布局，智慧局從2021年1月5日起試行「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，幫助新創企業加快專利申請的腳步。根據智慧局統計，2022～2024年智慧局受理件數分別為14件、35件、60件；自申請方案之日起至發出審查結果通知日，平均審查天數分別為70.1天、75天、69.2天，審查時間明顯短於一般發明專利申請的審結時間，顯示透過試行方案申請專利，有助於提升新創公司專利申請效能。而從今（2025）年開始，智慧局考量歷年實施成效，決定從1月1日開始持續擴大方案的適用對象，讓更多符合資格的新創企業可以更快取得專利權、有效提升公司的整體價值。

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華剛於11月22日順利落幕，今年有來自19國的海內外新創共同參與，智慧局也趁著這場新創年度盛會，首度以「NEXT IS NOW」為主題前往設置專區，並邀來智慧局專利審查官與新創加速器，讓在場的新創企業群能對智財保護有更多認識。

新創產業加速審查計畫適用三大類對象

由於多數新創企業成立之後，雖然想要申請專利、保護公司最重要的智慧財產權，卻因缺乏經驗不知如何著手。智慧局特地邀請專利助理審查官林桂忠到「NEXT IS NOW」專區，分享新創企業如何申請專利，以及如何才能加速專利布局。

林桂忠指出，2025年擴大適用新創產業加速審查計畫的有三大類對象，除了原先第一類「成立時間在8年內的新創公司」外，第二類對象是「對於獲得政府獎助、具創新研發能力的申請人」，以及第三類「依政府科技發展計畫並由智慧局委託執行單位輔導公司的申請人」。為了兼顧加速審查及人力考量，第一類、第二類每月受理上限各為6件，而第一類及第二類之新創公司每年申請不超過5件；不過若是經由智慧局委託輔導的公司送件，則屬於第三類適用對象，每月受理件數無上限。

圖2. 智慧局專利助理審查官林桂忠分享新創企業從創新到布局的申請實務；攝影：北美智權報／吳碧娥

新創公司需以電子方式提出申請，智慧局會先針對新穎性、進步性及其他不予專利事由進行初步認定，並在申請的第2個月展開積極型面詢，審查人員會在面詢前先開示心證，提供包含檢索報告及初步審查意見的面詢資料，並給予修正建議；面詢後申請人須於1個月內決定是否提出申復說明或修正，亦或自行評估撤回專利申請。若申請人提出申復說明或修正，智慧局原則上將於1個月內發出審查結果通知；若申請案依申復說明或修正審查後並無不予專利之情事，此審查結果通知即為核准審定書。一般專利申請至審定平均要花14.2個月，若是透過新創企業加速計畫，新創公司最快於申請後4個月內，就能收到審查意見通知函或核准審定書。

錄影：北美智權報／吳碧娥；後製：北美智權報／盧頎

加快速度！申請專利前先作檢索分析

在今年開始擴大申請對象中，第三類是經由智慧局委託輔導公司申請專利，這項服務目前是委託給全國創業創新總會執行為期四年的計畫，計畫同時推動專利檢索與策略布局，2025年已協助新創公司完成40份檢索報告。

為協助新創企業強化智慧財產管理，提升專利的運用能力，智慧局從今年開始委託全國創業創新總會執行「新創產業加速審查計畫智財推廣服務案」，提供新創企業專業的策略輔導和後續的商機媒合落地，讓新創企業建立更完善的智財保護與應用機制，以提升市場競爭力和技術的產業化應用。全國創業創新總會指出，新創產業加速審查計畫是一項免費的服務，經審核後若符合輔導資格，全國創業創新總會將提供可專利性前案檢索分析報告、產業聯合諮詢、智財推廣訓練活動等服務，並協助企業接受一對一媒合。

圖3.新創企業輔導流程圖；圖片來源：全國創業創新總會

輔導新創企業的部分，首先是針對新創產業進行調研分析，透過公司目前智慧財產權的現況進行評估訪談，提供初步智財管理建議，提升技術價值與專利申請方向。針對今年或明年預計申請發明專利的公司，先進行可專利性前案調查比對及分析報告，若報告分析的結果認為適合申請專利，會協助透過「新創產業積極型專利審查試行作業方案」送件，最快4個月就能取得發明專利。

此外，全國創業創新總會也提供一對一的戰略輔導，協助透過競爭者分析或特定領域技術分析，推進技術專利申請、擬定技術研發方向及專利策略藍圖。由於很多新創企業對於智財權保護沒有完整的概念，因此也會舉辦智財教育推廣活動，由經智慧局審查官分享建立專利、商標、營業秘密等基礎課程，再進階到聚焦特定領域或國際布局等主題，深入交流學習。申請專利後，也會協助企業進一步媒合市場資源，像是舉辦中大型企業聯合對談，或是安排到有進階合作的公司實地交流，促進具體合作與試驗場域導入的合作管道，為新創爭取更多的市場曝光機會。

TIPO：善用專利制度作為創新的推進器

智慧局表示，透過「NEXT IS NOW 專利驅動 放眼全球」專區，期望讓更多新創企業理解智財的重要性，善用專利制度作為創新的推進器，讓台灣的技術潛力化為被世界看見的實力。「新創產業加速審查計畫」從今年擴大適用至今，已協助多家新創團隊更清楚自己的技術方向，已經有接受輔導的企業遞交專利申請，目前正在加速審查中。此外，透過籌組「新創公司聯合諮詢團」，串聯中大型企業資源，促進技術驗證與商機媒合，也促成多項市場實質合作案，像是科技解決方案導入與AI應用驗證，並成功協助團隊募得1.05億元投資資金。

圖4. 智慧局邀請多家參加智財輔導的新創企業一同參與展會；攝影：北美智權報／吳碧娥

2025/11/21，「新創企業從創新到布局申請實務」智慧財產局專利助理審查官林桂忠簡報資料

作者： 吳碧娥

