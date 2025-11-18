智慧局「2025年產業專利分析與布局競賽」規模翻倍 70組參賽團隊角逐30萬元獎金！

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

經濟部智慧財產局11月5日舉行「2025年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表會，本屆競賽延續去年廣受好評的「企業出題 × 團隊解題」模式，鼓勵專業人才組成團隊，針對產業實務需求進行專利分析與布局建議，促進產業發展與專利策略的精準結合。今年競賽規模較去年加倍成長，出題企業由15家增至30家，參賽隊伍亦由50隊增加至70隊，顯示各界對專利分析應用與創新布局的高度重視。歷經初複賽嚴謹評選，在激烈競爭下，最終8支優秀團隊以亮眼成果脫穎而出，榮獲本屆競賽奬項，共享總獎金新台幣30萬元。

智慧財產局局長廖承威表示，今年參賽團隊充分展現專利檢索與布局分析能力，針對企業需求提供策略建議，同時晉級複賽的隊伍也獲得智權專家指導，進一步提升專利分析的相關技能。透過頒獎典禮的成果發表，為參賽團隊提供與產業界交流的絕佳機會。

錄影：北美智權報／吳碧娥；後製：北美智權報／盧頎

為協助參賽團隊強化實戰能力，智慧局在本次競賽期間，安排專利檢索技巧、資料分析方法，以及產業專利布局策略等一系列的專利分析實作培訓課程，全方位提升參賽者專業能力，並提供總獎金30萬元的獎勵，希望更多優秀的參賽團隊能被企業發掘。

最終競賽結果，由台灣經濟新報團隊組成的「星系3B」，以「乳酸菌衍生外泌體的技術與專利布局分析」拔得頭籌；第二名由台灣大學組成的「游俠吳雙」團隊以「低功耗高清顯示技術產業專利分析與布局」獲得；第三名則為財團法人生物技術開發中心「生技最智慧」團隊的「衝刺抗癌終點站—NKG2D CAR發車！」，獲奬團隊的分析主題聚焦於前瞻熱門領域及產業轉型關鍵技術，緊扣產業發展脈動，其卓越的分析成果，不僅協助企業洞察技術趨勢、擬定藍海策略，更是開拓未來市場契機的重要基石。

錄影：北美智權報／吳碧娥；後製：北美智權報／盧頎

第一名：星系3B「乳酸菌衍生外泌體的技術與專利布局分析」

星系3B分析團隊在本次競賽中以「乳酸菌外泌體專利技術布局與應用前景分析」為主題，出題企業為益福生醫，展現將專利分析從單純檢索統計，提升至產業戰略指引層次的能力，因而奪下本次競賽第一。星系3B分析團隊創新建立技術菌株－功效應用分析矩陣，將專利資料轉化為可視化的技術版圖，精準揭示競爭紅海與機會藍海，協助益福生醫辨識研發投資重點與差異化突破口。

星系3B團隊指出，結合全球專利資料與產業情報，進行競爭者技術策略剖析，構建多維度的專利佈局決策模型。透過技術族群關聯性、研發節點演化與申請人策略路徑的交叉分析，為益福生醫擘劃出清晰的短、中、長期三階段發展藍圖，實現從專利洞察到策略行動的全鏈結分析價值。

圖2. 星系3B：乳酸菌衍生外泌體的技術與專利布局分析；攝影：北美智權報／盧頎

第二名：游俠吳雙「低功耗高清顯示技術產業專利分析與布局」

「游俠吳雙」由台灣大學學生和業界人士所共同組成，擁有去年參賽經驗的「游俠吳雙」，今年獲得了第二名佳績，比去年更上一層樓。「游俠吳雙」今年選擇的是高通半導體的出題項目，將低功耗高清顯示器技術分為OLED、Micro-LED、量子點、LTPO/LTPS・並探討整體顯示技術與各子技術的發展趨勢、技術熱點等競爭態勢，運用PEST分析、五力分析、SWOT等多種分析模型，並結合量化評估,從技術、財務、政策等全面剖析產業競爭格局，最後從產業、研發、專利布局三面向，為台灣企業提出具體可行的五大策略建議。

圖3. 游俠吳雙：低功耗高清顯示技術產業專利分析與布局；攝影：北美智權報／盧頎

第三名：「生技最智慧」團隊「衝刺抗癌終點站—NKG2D CAR發車！」

「生技最智慧」團隊由生物技術開發中心所組成，挑選的是卡洛生物醫藥所提出的競賽主題「NKG2D-based CAR細胞治療的產業專利分析」。符合卡洛生物醫藥希望掌握專利風險的需求，「生技最智慧」團隊以高精準度進行條件檢索，權利範圍必須包括NKG2D或DAP10,確保專利與技術核心直接相關，並建立高關聯性的專利群體。透過交叉比對已知開發廠商專利，檢全率達到95%，確保結果完整並具有代表性。此外，團隊採用宏觀與精準雙層分析2,000多件專利全貌，並聚焦在109件重要專利，藉由臨床試驗與產品開發現況結合，為卡洛生物醫藥勾勒出競爭版圖與潛在專利風險。

圖4. 生技最智慧團隊：衝刺抗癌終點站—NKG2D CAR發車；攝影：北美智權報／盧頎

五組團隊獲佳作肯定

圖5. IP007：Super新視界─超解析度；攝影：北美智權報／盧頎

圖6. 智取新未來：智慧工具機之產業專利分析與布局；攝影：北美智權報／盧頎

圖7. 無限電：AIoT碳監測技術之專利布局分析；攝影：北美智權報／盧頎

圖8. JR PASS：智慧駕馭：AI引領未來新紀元；攝影：北美智權報／盧頎

圖9. 「乳」此專業，「泌」力四射：乳酸菌外泌體專利技術布局與應用前景分析；攝影：北美智權報／盧頎

智慧局盼GPSS成全球專利檢索助手

廖承威指出，本次競賽指定使用智慧局自行建置的「全球專利檢索系統」（GPSS），收錄超過1億7,300萬筆全球專利文獻，每年增加800萬餘筆資料，具備高效的檢索與專利布局分析功能，可協助參賽團隊快速掌握技術趨勢與創新突破方向。同時，為厚植參賽團隊實力，特別規劃系列培訓課程，採理論與實務並進方式，內容涵蓋「實例說明」、「GPSS系統實作」與「專家經驗分享」等單元，課程設計針對專利檢索與分析中面臨的實務挑戰，並啟發對專利核心價值與策略布局的深度瞭解，全面提升參賽團隊分析與應用知能。

智慧局表示，活動現場除頒獎外，同步展示16組複賽入選團隊專利分析與布局成果，會中更邀請出題企業卡洛生物醫藥股份有限公司及達擎股份有限公司，分享出題契機及專利布局對於企業技術創新、競爭力提升及專利保護的實際助益。智慧局強調，專利分析是連結研發與市場的重要橋樑，未來將持續推動專利分析能量的培育與產業應用，深化產官學研合作，打造智慧財產創新生態。

附件一：「2025年產業專利分析與布局競賽」得獎團隊列表；資料來源：智慧局

附錄二：2024 年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」出題企業名單；資料來源：智慧局

