任天堂專利遭重審：USPTO局長罕見出手 遊戲子角色戰鬥機制專利恐告失效

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

遊戲產業巨頭任天堂（Nintendo）日前遭遇重大法律挫折。美國專利商標局（USPTO）局長John A. Squires於2025年11月3日主動下達命令 （下稱《局長命令》)，對任天堂的美國專利號 US 12,403,397 進行單方再審查（Director Initiated Order for Ex Parte Reexamination）。該專利核心技術涉及「召喚子角色並讓其以兩種模式之一進行戰鬥」的遊戲機制。USPTO 局長個人的罕見介入，標誌著 ‘397專利的有效性面臨極高風險。

主要結論、法律依據、及影響預估

《局長命令》啟動再審查，是基於兩份決定性的先前技術（Prior Art）文獻，一份是 Konami在2002年公開的專利申請案（US2002-0119811A1），另一份是任天堂自己在2019年提交、2020年公開的專利申請案（US2020-0254335A1），2案均明確提出了「允許玩家在手動模式和更簡化的自動模式之間執行戰鬥」的機制[1] 。此一機制正是原始專利審查員當初認定任天堂專利具有可專利性的關鍵區別點。因此，局長命令的發佈極有可能導致 ‘397 專利最終被撤銷。

此次USPTO《局長命令》啟動再審查事件與日本特許廳（JPO）近期駁回任天堂相關專利申請的行動相呼應，構成「雙重打擊」。這嚴重削弱了任天堂針對《幻獸帕魯》（Palworld）開發商 Pocketpair 的全球專利侵權訴訟的法律基礎。此再審查令立即減輕了 ‘397 專利在美國的訴訟威脅。在 USPTO 做出最終裁定前，任何針對該專利的侵權訴訟都將被美國地方法院中止（Stay）。

儘管Squires局長一貫主張強化專利權人權益，但這次主動干預展示了美國專利系統在公眾監督下，清除「客觀不良專利」並維護自身公信力的決心 。

案件背景：全球遊戲智財權戰略中的關鍵時刻

任天堂 vs.《幻獸帕魯》：專利衝突的全球背景：任天堂自2024年9月起在日本對 Pocketpair 提起訴訟，指控其侵犯了三項與遊戲機制相關的專利，這些專利涵蓋了怪獸捕獲等核心玩法要素。分析人士認為，任天堂發起這場訴訟不僅是為了保護智慧財產權，更試圖在業界中鞏固其作為原創和創新領導者的地位，同時也可能是在回應《幻獸帕魯》在全球市場的巨大成功和對其商業模式的潛在挑戰。然而，這場訴訟的核心挑戰在於：任天堂試圖壟斷一些可能被視為業界通用或基於既有技術的遊戲機制。

專利 US 12,403,397 的技術定位與爭議焦點：此次USPTO再審查的目標專利美國專利號 US 12,403,397，其官方名稱為「儲存媒體、資訊處理系統、資訊處理設備及遊戲處理方法」（Storage medium, information processing system, information processing apparatus, and game processing method） 。該專利的核心主張涉及一項遊戲處理系統：玩家角色在移動時，可以透過輸入操作召喚一個「子角色」到場景中。當敵方角色位於子角色出現的位置時，戰鬥將被控制在「基於操作輸入的第一模式」（手動）下進行；若無敵方角色，子角色則開始自動移動。更重要的是，當敵方角色位於指定位置時，戰鬥可由「第二模式」（自動進行）控制 。

‘397專利於 2025年9月獲得授權後，立即在智財權圈子和遊戲媒體中引發了劇烈爭議 。爭議 的焦點集中在該專利試圖在非硬體層面，對諸如角色召喚、目標鎖定以及手動 / 自動戰鬥模式切換等已經存在於眾多遊戲中的通用「遊戲規則」進行專利壟斷，被認為是濫用專利制度的行為。

圖1. 美國專利號 US 12,403,397之圖12：a diagram showing an example of a game image when a sub character moves on the field in response to a target movement instruction, 圖片來源：USPTO

圖2. Konami 於2002 年公開的專利申請案US2002-0119811A1之圖10、圖11，圖片來源：USPTO

USPTO局長的罕見干預：程序、法律及對專利有效性的預期影響

「局長主動單方再審查」是一項基於美國法典 35 U.S.C. § 303 和聯邦法規 37 C.F.R. § 1.520 的高層次行政權力 。該程序允許 USPTO 局長（或其授權之高層）在專利權有效期間的任何時候，主動判斷是否存在「實質專利性新問題」（Substantial New Question of Patentability, SNQP），而此 SNQP 必須基於專利或已出版的文獻。

通常情況下，單方再審查是由被控侵權方或第三方請求發起的，並需繳納費用。然而，本次案件中，無任何第三方請求，USPTO局長完全是「憑藉其個人主動權」（at his own initiative）下達了指令。局長辦公室的指導意見表明，此類主動再審查是「罕見」的，並且只會在「極具說服力的情況」（compelling circumstances）下做出。

據了解，這是自 2012 年以來首次被確認的局長主動發起的單方再審查令。Squires局長動用如此罕有的行政權力，顯示出 USPTO高層認為’ 397專利的授權構成了一個嚴重的、公開的錯誤。如果USPTO的常規審查或後續異議程序足以處理此案，局長便無需親自干預。Squires局長此次破例的個人介入，向公眾傳達了一個明確的訊息：USPTO承認’ 397專利是一個影響USPTO系統聲譽的明顯疏失，必須立即糾正 ；這種罕見性使其不僅是一個單純的專利案件，更成為USPTO系統公信力的一次宣示。

Squires局長此次的再審查命令明確針對該專利中的四個獨立請求項：1, 13, 25, 和 26 。獨立請求項（Independent Claims）定義了發明的整體技術手段和必要技術特徵 ，一旦這些獨立項被判定為不具可專利性而撤銷，則所有依賴於這些獨立項的附屬請求項（Dependent Claims）也將隨之失效 。法律專家將這種情況稱為「紙牌屋」（house of cards） 。

雖然再審查並不等同於立即撤銷，但鑒於局長親自引用的先前技術精準地瓦解了原始審查員的鑑別點，大部分分析師都認為USPTO最終撤銷任天堂’397專利的可能性極高。

此外，《局長命令》啟動再審查對任天堂在美國的潛在訴訟構成即時的法律阻礙。如果任天堂目前在美國任何聯邦地方法院對任何實體（包括Pocketpair）提起訴訟，法院將「必然」（a given）下令中止（Stay）訴訟程序，直到 USPTO 完成再審查並對專利有效性做出最終判決。

訴訟中止也代表暫時解除了 ‘397 專利對遊戲產業的法律威脅，這不僅為潛在被告（如Pocketpair）節省了大量的法律辯護費用，更徹底剝奪了任天堂透過該專利在美國市場尋求禁令或施加壓力的能力。局長的行政行動，有效地在司法層面前無效化了該專利的即時執行力。

決定性證據：先前技術對專利新穎性的致命一擊

根據美國專利法第 102(a)(1)條的規定，如果要求保護的發明在申請日前已獲得專利或被描述於公開出版物，即被視為先前技術。先前技術的作用是評估一項發明是否滿足新穎性（Novelty）和非顯而易見性（Non-obviousness）的標準。Squires局長這次啟動再審查，正是因為發現了兩份「審查員應當考慮」，但被原始審查員忽略的關鍵先前技術文獻。

這兩份文件之所以具有致命性，在於它們都直接針對原始專利審查員當初認定 ‘397 專利具備可專利性時所依賴的核心鑑別點：即「允許玩家執行手動模式和更簡化的自動模式的戰鬥」機制。

《局長命令》引用的第一份文件是 Konami 於 2002 年公開的美國專利申請案（US2002-0119811A1） 。該文件是基於 Konami 於2001 年在日本提交的申請，並於 2002 年在美國公開發布 。這份文件比任天堂的 ‘397 專利早了二十多年，具有毋庸置疑先前技術地位。

《局長命令》中裁定，Konami 的文件「教示」（teaches）了專利的核心要素 — 即允許玩家在手動操作模式和簡化自動操作模式之間進行戰鬥 。一份超過二十年的公開文獻，清晰地揭示了任天堂聲稱的發明精髓，這證明了 ‘397 專利在根本上缺乏新穎性。原始審查員未將這份關鍵的先前專利文件納入審查範圍，構成嚴重的程序疏失，這也正是Squires局長必須親自介入糾正的原因。

更具諷刺性的是，局長引用的第二份先前技術文件是任天堂自己於2019年提交、2020 年公開的專利申請案 。這份任天堂自家的文件同樣被認定「教示」了手動 / 自動戰鬥模式的機制。

根據專利法的一項基本特徵，專利申請人必須面對自己先前的公開文獻作為先前技術；因此，任天堂 2020 年的公開案便成為其後續 ‘397 專利的有效先前技術。Squires局長引用任天堂自身文件來否定其後來的專利，這不僅是鐵證，也顯示了任天堂在申請’397專利時，在先前技術披露方面的不足。

遊戲規則專利化的深層問題

‘397 專利一案凸顯了任天堂在專利戰略上的分歧：一方面，任天堂確實獲得了許多真正的技術發明專利（通常是硬體相關）；另一方面，它也試圖利用專利制度壟斷抽象的、屬於遊戲規則範疇的機制。手動 / 自動戰鬥模式的切換在遊戲歷史中早已普遍存在，絕非新穎。Squires局長此舉是 USPTO 對這類試圖將通用遊戲規則專利化的行為進行清理的明確行動，旨在將這些「壟斷化專利」從專利系統中剔除。

先前技術 公開日期 教示內容 (核心爭議點) 對 ‘397 專利的影響 Konami 專利申請案 (US2002-0119811A1) 2002 年 允許玩家執行「手動模式」和「更簡化的自動模式」的戰鬥機制 。 該文件比 ‘397 專利早二十多年，直接否定了 ‘397 專利在新穎性上的主張 。 任天堂自身申請案 (US2020-0254335A1) 2020 年 教示了玩家在手動模式和自動模式之間切換的戰鬥機制 。 申請人自身文件作為先前技術，證明專利權人在申請時未能區分或披露相關技術，強化了再審查的必要性。

表1. 美國專利12,403,397爭議點與先前技術對比分析；整理製表：北美智權報／李淑蓮

全球戰略連動：任天堂專利主張的雙重挫折

USPTO的《局長命令》並非任天堂在專利戰場上遭遇的唯一挫折。在《局長命令》發生前一週，日本專利局（JPO）已對任天堂一項與其訴訟核心專利家族相關的專利申請發布了非最終駁回 。該被駁回的申請案（No. 2024-031879）與任天堂用來起訴 Pocketpair 的三件日本專利中的兩件源自同一專利家族。

JPO的駁回理由是「缺乏進步性」（Lack of Inventive Step），JPO認為，任天堂主張的機制，例如透過投擲裝置捕獲生物並基於生命值耗盡完成捕獲，是先前技術（包括遊戲文獻）的顯而易見組合 。JPO 具體引用了《ARK: Survival Evolved》、《魔物獵人 4》、《Craftopia》乃至《Pokémon GO》等遊戲作為明確的先前技術。

USPTO和JPO在短短兩週內，接連對任天堂專利主張的核心要素表示懷疑，這具有重大的國際戰略意義。USPTO和JPO與歐洲專利局（EPO）及中國國家知識產權局（CNIPA）一同被視為全球四大IPO，現在有兩大局對任天堂專利家族表示否定，顯示全球專利體系正在對試圖壟斷廣泛遊戲規則的行為採取越來越嚴格的審查標準。

這種雙重打擊，從法律和公眾輿論上，大大強化了Pocketpair的防禦地位；它為 Pocketpair 提供了有力的證據，證明其遊戲機制是基於數十年來的遊戲行業慣例和先前技術的演進，而非對任天堂專利的直接抄襲。

對日本訴訟的預期結果

任天堂針對 Pocketpair 的日本訴訟目前由東京地方法院專利部門的中島基之（Motoyuki Nakashima）法官審理 。預計相關判決將在2026年下達。

鑒於JPO已經裁定相關專利申請缺乏進步性，這對中島法官在侵權訴訟中判斷任天堂已授權專利的有效性將產生直接且強烈的負面影響。專利訴訟的兩大要素是有效性 （Validity）和侵權性（Infringement）。如果專利本身被認定無效，侵權主張即自動失效。兩大專利的負面意見，使得任天堂很有可能最終輸掉的日本訴訟。

專利系統的自我修正與Squires局長的「矛盾」立場

USPTO Squires局長在被參議院確認任命後，其政策重點一直被解讀為傾向於強化專利權人的權益。他曾明確表示希望美國專利能夠「產出時就強大」（born strong），從而在面對後續挑戰時能從容面對。他認為，專利的高無效率，特別是在專利審判與上訴委員會（PTAB）進行的IPR/PGR程序，損害了專利權的確定性 。為此，他採取了一系列措施，使得挑戰已授予專利的難度提高 。

Squires局長此一理念，旨在確保強大的專利不會僅因連續的挑戰而錯誤地被無效化，從而維護專利作為一種有價資產的穩定性。然而，儘管局長的常規政策傾向於保護專利權人，但這次他主動對任天堂’397專利啟動再審查的行動，卻恰恰是為了「清除客觀上的不良專利」 。

這《局長命令》行動的關鍵驅動力來自於公眾輿論壓力。’397專利在2025年9月獲得授權後，即引發了巨大的「公眾憤怒」和「負面宣傳」。USPTO 高層意識到，允許一個明顯基於審查員錯誤、且其基礎缺陷已被公開文獻明確揭示的專利繼續存在，將會對整個美國專利系統的聲譽構成實質性威脅。而系統的信譽，尤其是其發出「高質量權利」的能力，是 USPTO 工作的核心 。

局長的主動命令證明瞭 USPTO 具備「自我糾錯」的能力。這並不違背其「產出時就強大」哲學，而是對該哲學的實踐性補充 — 即只有那些真正具有新穎性、經得起考驗的專利才應被視為「強大」。一個在二十多年前就被先前技術教示的專利，顯然屬於應被剔除的「客觀不良專利」。這次干預是 USPTO 領導層對公眾監督的強有力回應，也是維護專利系統誠信的堅定承諾。

專利制度的未來：遊戲與軟體 IP 的審查標準

任天堂的’397 專利案例已成為一個里程碑事件，它將促使 USPTO 內部在審查軟體和遊戲機制專利時，實施更為嚴格和全面的先前技術檢索。這一事件重申了專利制度的一項基本要求：專利申請人有義務徹底檢索並披露所有相關先前技術，包括自身的先前出版物。對於遊戲行業而言，這意味著試圖透過專利壟斷廣泛的、非技術性的遊戲規則的難度將會大幅增加，專利保護的重點將進一步回歸到真正的技術創新上。

備註：

[1]“The ‘397 patent issued with claims drawn to controlling the movement of a player character in a field of a virtual space, causing a sub character to appear in the field, controlling a battle in a manual mode when an enemy character is present in the location the sub character has appeared, and when an enemy character is not present in the location the sub character has appeared, automatically moving the sub character, and controlling a battle in an automatic mode when an enemy character is placed at a designated location.” Director Ordered Reexamination of U.S. Patent No. 12,403,397, USPTO

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》392期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】