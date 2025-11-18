企業出題、團隊接招！專利分析成研發與市場連結的重要橋樑

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2025年是智慧局第二度舉辦「產業專利分析與布局競賽」，延續去年由企業出題、團隊接招的成功經驗，主辦單位同樣邀來兩組出題企業達擎及卡洛生物醫藥，從參與出題的契機和選題方面的考量，分享如何藉由參與出題活動為企業加分，並創造出更高的商業價值。

智慧局指出，本屆出題企業橫跨多元領域，包含高通半導體、鴻海精密、台達電子、群創光電、中華電信研究院、神達數位、益福生醫、工研院、土地銀行、威剛科技等國內外企業，題目內容亦充分反映當前產業趨勢，除延續去年的智慧醫療、AIoT技術外，2025年更聚焦於「防制金融詐騙偵測技術」、「細胞治療」及「低功耗高清顯示技術」等前瞻應用，藉由參賽團隊的深度分析成果，協助企業將專利資訊轉化為研發創新的關鍵能量。

達擎：讓專利分析成為企業競爭優勢的實質助力

友達旗下子公司達擎是一間專注於教育、企業、醫療、零售、娛樂、交通及人機介面等垂直場域的顯示器廠商，在工業及商業顯示領域擁有超過20年的豐富經驗和專業知識，致力推動先進顯示技術結合前瞻性思維，以滿足市場多元需求。達擎業務領域涵蓋智慧零售、智慧醫療、智慧教育、娛樂與交通，今年分為三大領域出題，分別為：智慧醫療「智慧醫療 3D 影像 /語音解決方案」、光學影像「浮空顯示技術於商業領域的應用」、資通訊「智慧溝通 -即時翻譯的雙面樂章：科技交融中社交新模式」。

達擎股份有限公司副理黃任偉指出，當初達擎報名參加出題企業，是希望藉由這個活動找到優質的伙伴，幫助公司內部做更好的評估報告，很開心透過這次活動，找到「比達擎還瞭解達擎」的專業團隊。專利雖然是公司的資產，但必須結合商業目標、活化利用才有價值。達擎致力推動公司的專利策略與商業目標相緊密結合，從商業目標中尋找到必須佈局或是強化的專利方向。其次，在取得專利之後，更要積極投入專利的商品化轉換，將專利技術實際應用在產品之中並定期檢討，以實現技術創新與成功商業化的雙向驅動。

圖2. 達擎股份有限公司副理黃任偉分享企業出題思維；攝影：北美智權報／盧頎

若從廣面向來看產業分析，企業必須確切掌握專利揭露情報，除了用來管理潛在風險，還能選擇適當的商業合作夥伴。另一方面，透過市場競爭態勢評估、品牌策略分析研究，以及蒐集政策法規動向資訊，建立起多維的資訊整合分析。而企業若從深層次來解讀專利佈局，就會發現專利是技術與市場的連結點，從專利防禦到策略進攻，進行專利技術的壁壘分析，輔以持續投資專利能力的相關建設，方能掌握創新的熱點。

黃任偉強調，透過專利分析成為企業競爭優勢的實質助力，將企業的術資產轉化為可以獲利的驅動引擎，仰賴的就是專利策略與商業目標的結合與實質轉化。

錄影：北美智權報／吳碧娥；後製：北美智權報／盧頎

卡洛生物醫藥：專利是新創公司成功的基石

位於南港國家生技研究園區的卡洛生物醫藥，企圖透過全新開創性的自體和異體嵌合抗原受體（CAR）免疫細胞療法，來重新定義癌症治療的新未來。卡洛生物醫藥的策略是採用現貨供應的異體CAR+細胞進行誘導治療，隨之以自體CAR-T進行鞏固，最後輔助以免疫細胞激素大大增強免疫細胞的持久性。多面向的策略不僅僅優化治療效果，也標誌著癌症免疫療法的新時代的開端。

今年是卡洛第二度擔任專利競賽生技醫藥領域的出題企業，題目是「NKG2D-based CAR細胞治療的產業專利分析」。卡洛生物醫藥研發經理翁瑞鴻談到，其實一開始卡洛也會擔憂過早曝光研發方向或內容，因為CAR-T是非常重要的市場，太早曝露自己的專利還是會有點擔心，但經由公司審慎評估後，對於自身的CAR-T產品設計具有自信，確定有專利空間之後也不怕被對手輕易模仿。而成為出題企業最大的收穫，是能以外部沒有偏見的觀點了解卡洛的競爭優劣勢，作為未來微調產品設計的參考，另外藉由這樣的活動和交流，也讓更多人瞭解跟認識卡洛，讓卡洛願意連續兩年擔任出題企業。

圖3. 卡洛生物醫藥研發經理翁瑞鴻；攝影：北美智權報／盧頎

對於新創公司來說，擁有智慧財產權保護，更有可能成功開發新產品，進一步擴大生產籌集資金甚至走向IPO之路。一項研究顯示，擁有專利權保護的新創公司，三年內募資增加76%，第一項專利獲准後五年內工增長增加55%、擁有專利五年後銷售額累計成長了80%。翁瑞鴻也分享了卡洛的專利申請策略：首先會盡快申請進入美國臨時案以搶得先機，而針對公司的CAR-T製程，則是作為營業秘密來妥善保護。

錄影：北美智權報／吳碧娥；後製：北美智權報／盧頎

智慧局表示，企業參與出題不僅能獲得客觀專業的產業趨勢分析報告，更能與潛力人才建立合作關係、獲得品牌曝光機會，以及參加豐富的專家課程，歡迎未來有更多企業能夠共同參與。

延伸閱讀：智慧局「2025年產業專利分析與布局競賽」規模翻倍，70組參賽團隊角逐30萬元獎金！

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》392期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】