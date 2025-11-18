AI與商標共生：從工具到策略的全面演化

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

當人工智慧（AI）從輔助性技術演變為企業核心策略，智慧財產權領域也正經歷一場深刻的轉型。從商標檢索、風險管理到爭議解決，AI不僅提升效率，更改變了品牌保護的邏輯。

在工業總會於10月30日主辨的《企業創新與品牌策略研討會」線上活動 － 商標布局申請與訴訟攻防國際關鍵市場實務發展與應對前瞻洞察》上，科睿唯安（Clarivate）高級解決方案顧問齊迎杰以「AI與商標的共生：機遇、邊界與未來圖景」為題，系統性地描繪了AI如何滲透商標全生命周期的每一個環節，揭示人機協作的新格局。

時代之變：AI重構商標業務的底層邏輯

全球品牌競爭的加劇，使商標保護不再僅是法律程序，而是企業戰略的基石。然而傳統商標作業模式普遍存在瓶頸：檢索耗時、資料碎片化、跨國制度差異大，導致風險防範力不足。齊迎杰指出，企業常面臨在先商標檢索不準確而被駁回、異議監測延誤或海外搶註等問題。

為了突破這些障礙，世界主要商標局紛紛採用AI技術。像是美國專利商標局（USPTO）推出全球首個AI外觀設計圖像檢索工具DesignVision，能整合超過80個機構的專利與商標資料，並依影像相似性排序結果；歐洲則引進異議程序輔助系統，利用AI分析文字與圖形的混淆可能性；中國、日本、韓國及東南亞地區，也逐步建構AI審查與監測系統，從圖形比對、跨境偵測到假冒商品攔截，皆已展現實效。

AI的導入，使商標審查與管理邁入「智慧審查」時代，從被動檢索轉為主動分析，帶來前所未有的精準性與效率。

AI驅動的智能檢索與風險評估：從文本到語義的飛躍

傳統商標檢索依賴維也納分類 (Vienna Classification) 代碼或簡單文字比對，然而這些方式無法應對語義、語音及文化差異。AI的自然語言處理與計算機視覺技術突破了此一限制，使檢索邏輯從「符號比對」升級為「語義理解」。

齊迎杰指出，科睿唯安的全球商標智搜系統能同時整合上百個司法管轄區的資料，進行跨語言、跨圖像的智能分析。AI模型可以預測不同地區審查標準、計算駁回風險，並生成品牌命名建議。這意味著，AI不再只是法務工具，更是新品牌誕生時的「智能顧問」。

在實務測試中，科睿唯安的AI檢索能找出97%實際審查員引用的相似商標，其中75%的引證商標出現在前50筆結果，大幅提高審查精準度與工作效率。此外，該系統還能識別風格化漢字商標，突破語言邊界，使非中文地區的商標局也能正確比對中文標識，顯著提升全球審查一致性。

AI的導入，使品牌策略與法務決策更具前瞻性，從命名開始即融入智慧化風險控管。

AI賦能商標全生命周期：從監測到洞察的閉環管理

AI的價值，已從「檢索輔助」擴展至「生命周期管理」。齊迎杰指出，AI可在商標管理的四大環節中發揮關鍵作用：監測預警、流程管理、續展提醒與商業洞察。

AI能全天候追蹤全球公告與異議程序，主動提示潛在衝突，協助企業提前行動。透過自動提醒與文書生成，系統能掌握續展與答覆期限，並輔助提交使用證據，將繁瑣流程自動化。

在資料分析層面，AI可結合市場數據與權利人行為，生成品牌健康度報告，顯示商標組合的利用率與潛在授權價值。這些功能對於海外布局尤為重要。根據AI監測分析，中國品牌在東南亞、中東與南美最易遭遇搶註。透過智能報表，企業可快速識別高風險區域、常見搶註人及主要商品類別，據此調整布局策略。

本可見AI使商標管理已從「被動紀錄」轉為「主動診斷」，讓品牌資產管理成為一項可量化、可優化的持續工程。

AI在商標糾紛應對中的策略角色

在全球商標糾紛逐年增加的背景下，AI也成為了法務部門的策略中樞。透過對判例與法院行為模式的大數據分析，AI能預測案件勝率、評估法官傾向、模擬各種策略結果，協助律師制訂精準的異議或無效方案。

科睿唯安開發的「商標異議助手」即是一例。該系統結合Darts-ip判例資料庫與科睿唯安商標記錄，能自動生成異議文書、量化成功率，並針對近似商標與類似商品提出具體論據。生成式AI能即時分析數千筆案例，幫助律師撰寫具說服力的異議理由。

此外，AI還能根據不同國家的審查慣例與文化禁忌，預測商標在特定市場是否可能觸犯「不道德或具欺騙性」條款，避免企業在跨國註冊時陷入法律與文化雙重風險。

齊迎杰強調：「商標糾紛不再只是法律問題，而是數據與洞察力的競爭。AI讓律師在談判與訴訟中更具策略優勢。」

從防禦工具到戰略武器：AI的未來角色

AI正在推動商標管理從防禦性工作轉為戰略性資產。過去的商標檢索只是為了避免侵權或駁回，如今AI能在品牌設計階段即提供市場與風險建議；自動化監測能讓企業在潛在糾紛萌芽前即行動。

更重要的是，AI不會取代專業律師，而是成為其「超級助理」。它能解放專業人員的時間，讓他們專注於高價值決策，如品牌策略、跨境訴訟與市場談判。

人機協作，才是未來品牌保護的最佳模式。

齊迎杰總結指出，隨著品牌全球化與電商跨境發展加速，AI的導入已不再是「是否」的問題，而是「何時」與「如何」的問題。早期擁抱AI的企業，將在效率、風險控制與戰略決策上取得難以超越的優勢。

AI不僅是法律科技的進步，更是品牌競爭的新臂膀。從防禦到前瞻，從輔助到主導 — AI正在重新定義商標的未來。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

