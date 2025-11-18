韓國商標法最新動向及侵權應對策略

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2023年韓國進行商標法修正案，引入請求再審查制度和部分駁回制度，並於2023年2月4日正式生效。新的商標法修正上路後，在韓國申請商標的註冊過程比以往更加便捷，並提供商標申請人更多獲得權利的機會。

工業總會日前舉辦「企業創新與品牌策略研討會」線上活動，邀請商標各界專家分享商標布局申請與實務。其中一個場次，便邀請到韓國金張法律事務所兩位律師，針對韓國商標制度最新動向及商標糾紛應對策略進行介紹。

修法1：再審查請求制度

過去在韓國商標申請被駁回後，除了提出不服駁回決定的審判請求之外，沒有其他手段可以克服駁回的理由，即便申請人希望直接刪除被指出有駁回理由的指定商品，也只能利用審判途徑解決。韓國金張法律事務所商標律師沈相熙指出，韓國商標修訂法後引入再審查請求制度，為商標申請人提供了提出再審查請求的機會。隨著再審查制度的引入，2023年2月4日起，申請人無需對駁回決定提出審判請求，可提出再審查請求來應對。再審查的請求期限與不服駁回決定審判相同，在駁回決定不服審判期間內（收到駁回決定通知副本日起3個月），可請求再審查並對商品進行修改補正。請求再審查時，可遞交意見陳述書與補正書。

沈相熙表示，修法後對於商標申請有很大的影響，若希望通過刪除指定商品以克服駁回決定的申請人，無需請求駁回決定不服審判，可以透過再審查請求即可克服駁回。在駁回決定不服審判的前一階段，給商標申請人可再提交一次意見書進行辯駁解釋的機會。

修法2：部分駁回制度

除了再審查請求制度外，韓國商標法修訂案中另引入部分駁回制度，規定在商標註冊申請的審查結果中，只有部分指定商品有駁回理由的情況下，可以針對該指定商品作出駁回商標註冊的決定。

在商標法修改前，韓國商標註冊申請中，即便只有部分指定商品存在駁回理由，整個商標申請均會被駁回，隨著部分駁回制度的引入，當駁回理由僅涉及部分指定商品時，無需任何其他流程，對於未涉及駁回理由的其他指定商品，將予以核准註冊。而在審判階段 可針對所有或部分指定商品提出駁回決定不服審判請求；請求審判後，亦可針對部分指定商品撤回審判請求。沈相熙指出，部分駁回制度大幅減少不必要的刪除與修改，降低了商標註冊成本，對於商標申請實務非常有利。

商標共存同意制度

2024年5月1日，韓國正式實施商標共存同意書制度。在2022年度的韓國商標申請的審查意見通知書（OA）中，其中約40%的理由是與在先註冊（在先申請）商標相同、近似所導致。由於沒有商標共存協議，申請人只能通過轉讓再註冊、重新啟動等迂迴策略來取得商標，對於商標申請人來說費時費力且成本較高，因此商標共存同意制度的主要內容，是允許透過同意書的形式克服在先商標，從而獲得商標註冊。

沈相熙指出，只要獲得到在先商標權人（或在先申請人）同意，可獲得註冊商標申請。基於共存同意獲得註冊的商標，一方若以不正當競爭目的使用商標，導致商標混淆者，將可能被撤銷商標註冊；自該事由消滅之日起三年內，任何人均可請求撤銷商標註冊審判。

無論是商標正在申請中、審查中，或是被駁回不服審判中，均可提交共存同意書。至於商標、指定商品是否相同，將按照一商標一申請的判斷標準來進行判斷。雖然可以針對「部分商品」提交共存同意書，但是，若有限制時間、限制地區等附加條件，則共存同意協定將不予認可。

符合條件可申請商標優先審查

沈相熙指出，韓國商標註冊所需週期越來越長，從提出申請到公告約需10～12個月，繳完註冊費到領到註冊證，總共可能需要15～17個月。一般商標申請案都是按照申請先後順序進行審查，而在2023年1月韓國新設了「服務商標優先審查科」，符合下述例外理由的，可優先進行審查：

正在使用或準備使用商標： 需要證明在同一類似群組中1個以上的具體商品上準備使用或已經使用商標的事實，若為廣泛名稱，則在需要對該廣泛名稱下的每個類似群，提出1個以上具體商品加以證明。 申請人警告協力廠商禁止使用商標： 需提供內容證明書等可以證明已警告協力廠商禁止使用商標的資料。

圖1. 韓國商標註冊所需週期；圖片來源：2025/10/31「企業創新與品牌策略研討會」線上活動，沈相熙簡報

另外，韓國從今年10月15日開始，針對出口商標施行超高速審查，在韓國設立的企業，可以就正在出口或計畫出口的商標提出申請，以及現有優先審查對象、《馬德里議定書》國際申請的基礎申請，都是超高速審查的適用對象，且案件數量不受限制。自提出身標申請日起30日內，將會發出初次審查結果。

延伸閱讀：韓國智財局推出「超高速審查」：出口用專利、商標審查目標：「一個月」內結案！

在韓國發現仿冒品的應對策略

企業若發現有仿冒品在韓國流通，有幾個方式可以應對。韓國金張法律事務所律師康慧蓮指出，從侵權商品進口、流通的流程來看，可以向海關申報，海關將依職權調查及鑒定仿冒品，也可以向海關申請讓侵權商品暫緩通關，海關會針對侵權懷疑商品的查驗、鑒定，韓國每年針對海關工作人員召開的15次左右的智慧財產權培訓會，加深海關相關部門的工作人員對侵犯智慧財產權商品的認識，並提供有關侵權商品鑒別方法的資訊，以提高查獲侵權商品的可能性。

若發現侵權商品已經在購物中心、商店、大型市場或網路上進行銷售，康慧蓮舉出幾種可行的作法。針對韓國大型網站上的侵權商品，可進行網路搜索並列出清單(包括侵權商品、銷售頁面連結、商品號)，針對侵權商品和侵權行為，在該網站上提交投訴申請書。若在網站上有看到智慧財產權侵權舉報中心，可以向網站提出舉報下架；若侵權人有經營自己的網站，也可以向對方提出警告函。通常從提交投訴申請書到確認删除侵權商品，約需1-2周時間。而根據各網站的規定，可以採取永久停用ID、限制銷售等措施。

康慧蓮表示，對於在網路上流通的侵權產品，下架舉報的成本低且效果好，尤其在著名門戶網站、電商平台上採取刪除措施，可以防止消費者接觸到侵權商品。若在下架過程中，獲知侵權商品的主要進口商，則要直接採用民事、刑事手段個別應對，請求對方停止損害並要求賠償。

參考資料：

2025/10/31「企業創新與品牌策略研討會」線上活動，沈相熙、康慧蓮簡報資料。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助 經濟日報財經組記者 東森購物總經理室經營企劃

