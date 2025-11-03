從《2025台灣創新技術博覽會》看研發趨勢及能量
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
「2025台灣創新技術博覽會」（創博會，Taiwan Innotech Expo /TIE）於10月18日圓滿閉幕。創博會由11個政府部會共同主辦，外貿協會及工研院執行，吸引來自19個國家、442家參展單位。三天展期國內外參觀人數近11,000名，並有來自墨西哥、加拿大、馬來西亞、德國、日本等國的智慧局、科研機構及公協會代表遠道參訪，與參展單位深入交流，凸顯創博會為全球技術交流與創新合作的重鎮舞台，也讓台灣的創新實力在國際舞臺上更具聲量。
今年創博會以「AI跨域創新，智慧驅動未來」為主軸，設置「創新經濟館」、「未來科技館」、「智慧永續館」及「發明競賽區」三館一區，展出超過1,100件創新技術，完整呈現台灣在半導體、資通訊、綠色永續、國家安全與醫療等關鍵產業中的AI佈局與技術深耕。
「創新經濟館」以AI應用串聯次世代通訊、半導體、精準健康、智慧機械與能源轉型等五大主題，搭配展品與互動體驗，帶領觀眾探索AI在日常生活與產業升級的潛能。其中更將甫於大阪世博亮相的「生命劇場 ─ 數位雙生巨量裝置展演技術」搬進展場，運用AI自動分配畫面與多螢幕、多轉軸控制，結合沉浸式光影展演，呈現震撼的視覺體驗。
「未來科技館」聚焦智慧機器人、量子科技、運動科技、AI應用與產學合作、晶創台灣方案及未來科技獎等六大主題，展出220項技術成果。其中，國立高雄科技大學提出的「軌道臨時速度限制系統」結合災害預警、行控與智慧監測，能即時偵測軌道異常，有效降低列車與入侵車輛碰撞風險，被譽為通勤安全的隱形守護者。
「智慧永續館」由六大部會共同策展，以「循環永續」、「韌性賦能」、「智慧創新」三大主軸，展現台灣面對全球永續議題的具體行動。農業部的「AI智慧畜禽健康監測技術」以熱影像、影像辨識、聲紋分析及物聯網技術打造非接觸式監測系統，有效提升畜禽場域管理效率與動物福祉，並推動農業轉型邁向永續發展。
備受矚目的「發明競賽區」，今年共有554件專利角逐各類獎項。[1] 在國外發明區，韓國發明振興會（KIPA）、泰國國家研究委員會（NRCT）及墨西哥專利局（IMPI）等單位表現亮眼，高達73件專利榮獲殊榮。現場亦吸引來自美國、德國、波蘭及烏干達等多國買主積極洽談合作，並有廠商成功與天使投資人媒合；來自日本北海道的參展商更與我國農業部達成技術合作意向，展現無限商機。進一步強化創博會作為促進全球創新與專利交流的重要樞紐。
此外，經濟部智慧財產局策劃的「台灣專利超級站」展出40項國家發明創作獎得獎技術，並以11件醫療專利打造出「智慧診間」情境，讓參觀者能親臨模擬場景感受 AI 醫療的應用藍圖。中強光電提供的「投影系統及投影方法」專利，也在互動體驗區中展現其技術魅力。
台灣科研成果大公開：吳誠文強調跨部會合作與全球信賴夥伴角色
行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳誠文於2025創博會的致詞中，明確指出台灣科技研發工作的核心價值，在於將成果應用至各部會的施政，進而協助社會產業發展。他強調，在展會上所見的豐碩成果，絕非單一部會之功勞，而是各部會通力合作下的重要里程碑。「此次展會不僅是向國人展示國家在各領域的科技實力，更是一次對全球友善國家的盛情邀約，期盼能與世界共同合作」。
在各部會中，吳誠文特別點名感謝經濟部，其展示區域不僅最大且最重要，原因無他，科技研發最終目的在於服務社會，這項任務必須仰賴產業與民間的力量來協助方能辦到，單靠政府力量是遠遠不夠的。與此同時，學研的力量亦不容小覷，國科會所代表的不同學術研究機構的研發成果，在本是次展會上同樣扮演了舉足輕重的角色。
此外，多個部會的參與也彰顯了台灣科技實力的廣泛性，包括環境部、數發部、新設的運動部（特別展示運動科技）、農業部、國防部、教育部、中央研究院、勞動部、以及衛生福利部等。吳誠文特別強調，這些部會並非單純從事行政工作，而是多年來不斷投入資源、鼓勵同仁，逐步厚植台灣的科技實力，如今已累積了豐富且可觀的研發成果得以展示。
談及台灣在全球的角色，吳誠文重申了賴清德總統在今年5月提出的核心理念：台灣要扮演一個全球民主供應鏈中，可信賴的、重要的合作夥伴。賴總統鼓勵台灣的廠商應立足台灣、佈局全球，並且台灣業界應組成各種創新應用的國家隊，共同協助全世界願意與台灣合作的夥伴。這種合作不只著眼於增進彼此的科技實力，更重要的在於共同開拓市場、形成供應鏈，在市場競爭中互相扶持。
吳誠文也提供了令人振奮的經濟數據，他引述了南科管理局的報告，指出南科今年的表現非常亮麗，統計至2025年8月底，產值已達2兆新臺幣，並估計今年整個科學園區的產值有望至少達到4到 5兆新台幣。在國家研發投入方面，2024年的總額已達9千多億，今年預計將接近一兆新臺幣，其中，產業界和民間機構的投入至少占了85%，這是台灣科技得以強大的重要支柱。政府在科技上的投入也極為積極，今年編列了一千多億，希望明年2026可以穩定增加，持續協助台灣科技發展，並對全世界有所貢獻。
最後，吳誠文強調，台灣絕對不會只靠自己的力量生存，與全世界合作是必然的選擇。台灣投入研發，除了協助自身產業和社會發展外，更期盼能與全世界友好國家建立良好的產學研合作關係，持續扮演全球供應鏈中可靠信賴的角色。
多元部會的科技研發角色
數位發展部（數發部/moda）：國家數位韌性與轉型馬達
數發部是台灣推動「數位轉型」的核心力量，其科技研發與應用職責極為廣泛且關鍵：
- 核心目標： 連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，致力於成為全球數位民主及創新的典範。
- 關鍵科技職責：
- 數位韌性（Cyber Resilience）： 強化通訊網路的強韌性，建構多元異質的三維通訊網絡（陸、海、空），確保國家在重大災難或戰爭時，政府指揮系統仍能維持運作。這就是用科技打造「打不垮的網路」。
- 數位政府與防詐： 推動政府數位服務深化，例如推出政府短碼簡訊（避免詐騙），並運用科技強化電商資安防護及個人資料管理。
- 產業與數據創新： 掌理數位經濟相關產業的發展，特別是推動 AI 智慧應用服務、次世代通訊（如 5G 專網）的發展，並推動數據公益（Data Altruism）生態，讓資料能更安全、合法地被運用，創造社會價值。
環境部：淨零排放與環境治理的科技先鋒
環境部（原環保署）在科技上的投入不再只是傳統的污染防治，而是轉向氣候變遷與淨零科技的前瞻研究：
- 核心任務： 應對氣候變遷，發展減碳調適工具，推動環境治理。
- 關鍵科技職責：
- 淨零科技： 這是當前最重要的任務。環境部正在建置淨零排放路徑評估模型，研析各部門減碳效益，並建立溫室氣體排放強度調查，作為制定淨零政策的科學基礎。
- 環境監測與風險評估： 運用巨量資料整合分析、環境流布調查等技術，進行環境污染預防與治理技術的發展研究，以及氣候風險與環境衝擊評估。
- 循環經濟： 發展全循環創新減碳技術，推動產品導入綠色設計技術，目標是提升產品的耐用性與可循環利用性。
運動部（體育署）：智慧運動的國家隊
吳主委特別提到的「運動科技展示」，是政府透過「台灣運動 x 科技行動計畫」積極推動的項目：
- 核心目標： 透過科技應用，提升國際運動競爭力、優化全民運動體驗，並帶動運動產業轉型。
- 關鍵科技職責：
- 競技表現提升： 透過國家運動科學中心，運用數據分析、運動生理學及 AI 影像分析等，為國家優秀選手提供科學化的訓練支援服務。
- 場域實證與應用： 結合跨部會（如國科會、數發部）的資源，推動「運動科技場域實證計畫」，打造示範案例，如科技防溺系統（利用 AI 監控水域）、智慧走跑系統，以及在棒球場導入媲美 MLB 水準的智慧追蹤系統（電子好球帶、數據應用）。
- 產業生態建構： 鼓勵運動產業與科技整合，從傳統製造轉向軟硬整合，打造亞太區運動科技新創據點。
這些部會的努力，共同構成了吳主委口中「散落台灣各處」的科技實力，證明了台灣的創新不只在晶片，更深入到環境保護、數位安全，甚至是你我日常的運動體驗之中。
備註：
[1] 《2025台灣創新技術博覽會發明競賽結果揭曉 逾五百項創新成果齊耀登場》，北美智權報391期，2025年11月1日
延伸閱讀&電子報訂閱連結：
【詳細內容請見《北美智權報》391期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言