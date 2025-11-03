從《2025台灣創新技術博覽會》看研發趨勢及能量

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

「2025台灣創新技術博覽會」（創博會，Taiwan Innotech Expo /TIE）於10月18日圓滿閉幕。創博會由11個政府部會共同主辦，外貿協會及工研院執行，吸引來自19個國家、442家參展單位。三天展期國內外參觀人數近11,000名，並有來自墨西哥、加拿大、馬來西亞、德國、日本等國的智慧局、科研機構及公協會代表遠道參訪，與參展單位深入交流，凸顯創博會為全球技術交流與創新合作的重鎮舞台，也讓台灣的創新實力在國際舞臺上更具聲量。

今年創博會以「AI跨域創新，智慧驅動未來」為主軸，設置「創新經濟館」、「未來科技館」、「智慧永續館」及「發明競賽區」三館一區，展出超過1,100件創新技術，完整呈現台灣在半導體、資通訊、綠色永續、國家安全與醫療等關鍵產業中的AI佈局與技術深耕。

「創新經濟館」以AI應用串聯次世代通訊、半導體、精準健康、智慧機械與能源轉型等五大主題，搭配展品與互動體驗，帶領觀眾探索AI在日常生活與產業升級的潛能。其中更將甫於大阪世博亮相的「生命劇場 ─ 數位雙生巨量裝置展演技術」搬進展場，運用AI自動分配畫面與多螢幕、多轉軸控制，結合沉浸式光影展演，呈現震撼的視覺體驗。

「未來科技館」聚焦智慧機器人、量子科技、運動科技、AI應用與產學合作、晶創台灣方案及未來科技獎等六大主題，展出220項技術成果。其中，國立高雄科技大學提出的「軌道臨時速度限制系統」結合災害預警、行控與智慧監測，能即時偵測軌道異常，有效降低列車與入侵車輛碰撞風險，被譽為通勤安全的隱形守護者。

「智慧永續館」由六大部會共同策展，以「循環永續」、「韌性賦能」、「智慧創新」三大主軸，展現台灣面對全球永續議題的具體行動。農業部的「AI智慧畜禽健康監測技術」以熱影像、影像辨識、聲紋分析及物聯網技術打造非接觸式監測系統，有效提升畜禽場域管理效率與動物福祉，並推動農業轉型邁向永續發展。

備受矚目的「發明競賽區」，今年共有554件專利角逐各類獎項。[1] 在國外發明區，韓國發明振興會（KIPA）、泰國國家研究委員會（NRCT）及墨西哥專利局（IMPI）等單位表現亮眼，高達73件專利榮獲殊榮。現場亦吸引來自美國、德國、波蘭及烏干達等多國買主積極洽談合作，並有廠商成功與天使投資人媒合；來自日本北海道的參展商更與我國農業部達成技術合作意向，展現無限商機。進一步強化創博會作為促進全球創新與專利交流的重要樞紐。

此外，經濟部智慧財產局策劃的「台灣專利超級站」展出40項國家發明創作獎得獎技術，並以11件醫療專利打造出「智慧診間」情境，讓參觀者能親臨模擬場景感受 AI 醫療的應用藍圖。中強光電提供的「投影系統及投影方法」專利，也在互動體驗區中展現其技術魅力。

台灣科研成果大公開：吳誠文強調跨部會合作與全球信賴夥伴角色

行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳誠文於2025創博會的致詞中，明確指出台灣科技研發工作的核心價值，在於將成果應用至各部會的施政，進而協助社會產業發展。他強調，在展會上所見的豐碩成果，絕非單一部會之功勞，而是各部會通力合作下的重要里程碑。「此次展會不僅是向國人展示國家在各領域的科技實力，更是一次對全球友善國家的盛情邀約，期盼能與世界共同合作」。

在各部會中，吳誠文特別點名感謝經濟部，其展示區域不僅最大且最重要，原因無他，科技研發最終目的在於服務社會，這項任務必須仰賴產業與民間的力量來協助方能辦到，單靠政府力量是遠遠不夠的。與此同時，學研的力量亦不容小覷，國科會所代表的不同學術研究機構的研發成果，在本是次展會上同樣扮演了舉足輕重的角色。

此外，多個部會的參與也彰顯了台灣科技實力的廣泛性，包括環境部、數發部、新設的運動部（特別展示運動科技）、農業部、國防部、教育部、中央研究院、勞動部、以及衛生福利部等。吳誠文特別強調，這些部會並非單純從事行政工作，而是多年來不斷投入資源、鼓勵同仁，逐步厚植台灣的科技實力，如今已累積了豐富且可觀的研發成果得以展示。

談及台灣在全球的角色，吳誠文重申了賴清德總統在今年5月提出的核心理念：台灣要扮演一個全球民主供應鏈中，可信賴的、重要的合作夥伴。賴總統鼓勵台灣的廠商應立足台灣、佈局全球，並且台灣業界應組成各種創新應用的國家隊，共同協助全世界願意與台灣合作的夥伴。這種合作不只著眼於增進彼此的科技實力，更重要的在於共同開拓市場、形成供應鏈，在市場競爭中互相扶持。

吳誠文也提供了令人振奮的經濟數據，他引述了南科管理局的報告，指出南科今年的表現非常亮麗，統計至2025年8月底，產值已達2兆新臺幣，並估計今年整個科學園區的產值有望至少達到4到 5兆新台幣。在國家研發投入方面，2024年的總額已達9千多億，今年預計將接近一兆新臺幣，其中，產業界和民間機構的投入至少占了85%，這是台灣科技得以強大的重要支柱。政府在科技上的投入也極為積極，今年編列了一千多億，希望明年2026可以穩定增加，持續協助台灣科技發展，並對全世界有所貢獻。

最後，吳誠文強調，台灣絕對不會只靠自己的力量生存，與全世界合作是必然的選擇。台灣投入研發，除了協助自身產業和社會發展外，更期盼能與全世界友好國家建立良好的產學研合作關係，持續扮演全球供應鏈中可靠信賴的角色。

多元部會的科技研發角色

數位發展部（數發部/moda）：國家數位韌性與轉型馬達

數發部是台灣推動「數位轉型」的核心力量，其科技研發與應用職責極為廣泛且關鍵：

核心目標： 連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，致力於成為全球數位民主及創新的典範。

連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，致力於成為全球數位民主及創新的典範。 關鍵科技職責： 數位韌性（Cyber Resilience）： 強化通訊網路的強韌性，建構 多元異質的三維通訊網絡 （陸、海、空），確保國家在重大災難或戰爭時，政府指揮系統仍能維持運作。這就是用科技打造「打不垮的網路」。 數位政府與防詐： 推動政府數位服務深化，例如推出 政府短碼簡訊 （避免詐騙），並運用科技強化電商資安防護及個人資料管理。 產業與數據創新： 掌理數位經濟相關產業的發展，特別是推動 AI 智慧應用服務 、次世代通訊（如 5G 專網）的發展，並推動 數據公益 （Data Altruism）生態，讓資料能更安全、合法地被運用，創造社會價值。



環境部：淨零排放與環境治理的科技先鋒

環境部（原環保署）在科技上的投入不再只是傳統的污染防治，而是轉向氣候變遷與淨零科技的前瞻研究：

核心任務： 應對氣候變遷，發展減碳調適工具，推動環境治理。

應對氣候變遷，發展減碳調適工具，推動環境治理。 關鍵科技職責： 淨零科技： 這是當前最重要的任務。環境部正在建置 淨零排放路徑評估模型 ，研析各部門減碳效益，並建立 溫室氣體排放強度調查 ，作為制定淨零政策的科學基礎。 環境監測與風險評估： 運用巨量資料整合分析、環境流布調查等技術，進行 環境污染預防與治理技術 的發展研究，以及氣候風險與環境衝擊評估。 循環經濟： 發展 全循環創新減碳技術 ，推動產品導入 綠色設計 技術，目標是提升產品的耐用性與可循環利用性。



運動部（體育署）：智慧運動的國家隊

吳主委特別提到的「運動科技展示」，是政府透過「台灣運動 x 科技行動計畫」積極推動的項目：

核心目標： 透過科技應用， 提升國際運動競爭力 、 優化全民運動體驗 ，並帶動運動產業轉型。

透過科技應用， 、 ，並帶動運動產業轉型。 關鍵科技職責： 競技表現提升： 透過 國家運動科學中心 ，運用數據分析、運動生理學及 AI 影像分析等，為國家優秀選手提供科學化的訓練支援服務。 場域實證與應用： 結合跨部會（如國科會、數發部）的資源，推動「運動科技場域實證計畫」，打造示範案例，如 科技防溺系統 （利用 AI 監控水域）、 智慧走跑系統 ，以及在棒球場導入媲美 MLB 水準的智慧追蹤系統（電子好球帶、數據應用）。 產業生態建構： 鼓勵運動產業與科技整合，從傳統製造轉向 軟硬整合 ，打造亞太區運動科技新創據點。



這些部會的努力，共同構成了吳主委口中「散落台灣各處」的科技實力，證明了台灣的創新不只在晶片，更深入到環境保護、數位安全，甚至是你我日常的運動體驗之中。

[1] 《2025台灣創新技術博覽會發明競賽結果揭曉 逾五百項創新成果齊耀登場》，北美智權報391期，2025年11月1日

作者： 李淑蓮

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

