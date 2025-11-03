從《2025台灣創新技術博覽會》看AI研發趨勢

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

由經濟部、國科會等11大政府部會共同舉辦的「TIE台灣創新技術博覽會」，2025年10月16日起連續三天於台北世貿一館盛大展出。2025年創博會以「AI跨域創新 智慧驅動未來」為策展主軸，顯見AI技術趨勢與最新應用仍是牽動本屆創博會最重要的關鍵，因此在「創新經濟館」、「未來科技館」與「智慧永續館」三大主題區域中，處處可見AI串連起百工百業的跨域整合與應用，本文將針對2025創博會中的AI亮點技術進行報導。

「未來科技館」亮點創新技術發表

智慧醫療：「應用人工智慧之可變焦超穎光學切片內視顯微系統」

由台灣大學醫療器材與醫學影像研究所教授駱遠團隊開發出「以人工智慧為核心的可變焦超穎光學內視顯微系統」，結合深度學習HiLo切片演算法、遠心設計與超穎透鏡，透過單張影像即時重建高對比光學切片圖，處理效率提升50倍。

駱遠指出，本系統具備高解析度、即時成像與低侵入性等優勢，適用於神經外科手術、腦血管觀測與術中導航等高精度臨床場景。相較於傳統共焦與多光子內視鏡，本系統在體積、成像速度與操作簡便性上表現優異，搭配AI影像重建技術與模組化光學設計，具備高度商品化潛力。目前已成功應用於活體微血管成像，具備高解析與即時性，適用於神經成像和腦部手術等醫療應用。

圖1. 台灣大學醫療器材與醫學影像研究所教授駱遠分享「應用人工智慧之可變焦超穎光學切片內視顯微系統」；攝影：北美智權報／吳碧娥

深偽偵測技術：可解釋式偽造偵測報告平台

陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲研究團隊所開發出的「共鑑慧眼」架構，為一套首創人機雙向增益技術的新世代媒體驗證架構，可以解決現有AI偵測模型的瓶頸。本技術整合了能抵抗真實世界壓縮與惡意攻擊的強健AI感知模型，並突破性地將人類認知科學中量化後的隱性線索回饋AI，形成持續演化的智慧驗證系統，也是全球第一個整合AI與人腦的深偽偵測技術，提升第一線查核人員的核實能力。

許志仲指出，「共鑑慧眼」架構融合圖正則化、對比學習與人機共學三大技術，解決深偽偵測於壓縮、複合偽冒與不可解釋性之限制。創新包含拉普拉斯圖卷積網路、創新多模態對比學習、與認知引導向量驅動之閉環學習框架，具高度學術原創性，並已分別進入領域頂尖期刊審查程序。

在產業應用方面，共鑑慧眼已落地中央大學前瞻科技研究中心與多家媒體查核場域，延伸研究已經與多間企業進行合作討論。未來將規劃授權、API 與政府專案三軌商模，具雲端與邊緣部署潛力，創造可信內容治理商機，人機共學動態調適，瞄準選舉假訊息及生成詐騙等新風險，並可延伸教材開源，強化媒體素養生態及國際市場布局。

圖2. 陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲發表「共鑑慧眼」平台；攝影：北美智權報／吳碧娥

AI醫學應用：「雙模深度學習模型之胃癌前病變精準醫療診斷方法」

為了即時由內視鏡影像進行胃癌前病變診斷，解決傳統胃癌前病變CGI與GIM診斷，需進行侵入式切片採檢、高成本且耗時的問題，成功大學醫學系教授鄭修琦研究團隊提出「雙模深度學習模型之胃癌前病變精準醫療診斷方法」，利用人工智慧技術由內視鏡影像輔助醫師做出更快速且精確的胃癌風險評估，同時避免病人因切片而出血的風險，進而達到精準健康的目標。

成功大學醫學系教授鄭修琦解釋，傳統深度學習架構無法學習CGI三個不同胃解剖部位內視鏡影像之間關連性以及無法有效分割GIM範圍與邊緣的問題，我們開發全新的多尺度胃部關連性網路進行CGI分類，以及基於自適應遮罩焦點調節模型進行GIM分割，最後結合兩個網路的結果，進而提出「雙模深度學習模型之胃癌前病變精準醫療診斷方法」提供胃癌風險評估。目前鄭修琦研究團隊已開發完成單機與雲端系統診斷之功能，使用對象包含任何上消化道內視鏡檢查的醫療機構或健檢中心，並可應用到現存內視鏡系統上，可協助醫師找出具有胃癌高風險的病人，安排定期監測胃鏡，早期發現胃癌，降低胃癌死亡率，達成精準健康的目標。

圖3. 成功大學醫學系教授鄭修琦發表「雙模深度學習模型之胃癌前病變精準醫療診斷方法」；攝影：北美智權報／吳碧娥

全球第一套「AI嵌入式五軸CNC控制器」

台灣大學機械工程學系教授蔡孟勳研究團隊憑藉「AI 嵌入式五軸 CNC 控制器」技術，榮獲國科會 「2025未來科技獎」，此成果建立全球第一套將AI 模型推論直接嵌入電腦數值控制（Computer Numerical Control，CNC）的系統，透過 CPU 與 NPU 協同運算，並導入模型剪枝技術提升效能，結合雲端平台進行數據上傳與修模，強化智慧製造能力。

台灣大學機械工程學系特聘教授蔡孟勳指出，本技術是台大與國內CNC廠商合作打造世界第一台AI嵌入式CNC控制器，在單一晶片上同時具有運動控制以及AI推論之功能，除了降低成本，也能提供即時補償的功能，導入三項AI智慧功能對於提供業者在高速、高精以及高加工品質方面具卓越的成效。

這項技術具有四大突破性技術：在軟硬體技術方面：具備Plug-In、NPU、感測器擷取、模型管理與雲端模組；軸向熱變形預測：建立模型失效機制，透過轉移學習修模；刀具磨耗技術：提出持續學習與半監督學習的融合方法；插補與伺服參數最佳化：在固定輪廓誤差及急衝度範圍內，獲得加工時間最短的參數。目前「AI嵌入式五軸CNC控制器」已經出貨上千台，對於產業發展具有重要的貢獻。

圖4. 台灣大學機械工程學系特聘教授蔡孟發表「AI嵌入式五軸CNC控制器」；攝影：北美智權報／吳碧娥

「創新經濟館」AI生態系 串流百工百業

今年創博會首度由經濟部產發署召集中企署、技術司、能源署及國營司共同策劃「創新經濟館」，以「AI生態系 串流百工百業」為主軸，展現AI為能源轉型與產業升級注入新動能，聚焦半導體、智慧機械、次世代通訊、精準健康與能源轉型五大信賴產業，共同展出169項成果。其中多項AI技術與應用，都成為今年參觀者的觀展重點。

經濟部次長何晉滄在出席「創新經濟館」開幕典禮時表示，AI不再只是實驗室技術，而是實際應用於產線、人員管理、資安防護等多元場域，提升產業效率與生活品質。經濟部正持續推動百工百業AI轉型，從創新研發邁向自主實踐，加速產業轉型與經濟升級。鈺創科技董事長暨執行長盧超群也現身「創新經濟館」致詞，盧超群認為，政府推動AI與半導體並行發展的政策，將成為台灣未來二十年再創「黃金與鑽石時代」的關鍵方向。AI不再只是概念，而是實際融入製造、交通、醫療、教育與日常生活的核心力量，唯有「創新落地」才能展現真正的產業價值。

圖5. 2025創博會「創新經濟館」開幕典禮，經濟部參展單位及廠商代表合照；攝影：北美智權報／吳碧娥

AI虛實互動展演技術登國際舞台

為了讓參觀者沉浸式體驗AI技術與互動，經濟部技術司特別打造5.5米高、高解析度大型多媒體互動顯示技術。這項互動裝置採用工研院「大阪世博（生命劇場）－虛實互動展演技術」，可驅動超過500組顯示器與機械手臂，控制誤差低於20毫秒，展現精準與高效，這項技術亦於2025大阪世博展出，讓民眾不用遠赴大阪，在創博會就能親身體驗這項技術，見證站上國際舞台的台灣科研技術。

圖6. 工研院將大阪世博生命劇場中的虛實互動展演技術搬進2025創博會；攝影：北美智權報／吳碧娥

AI人機安全應用：機器人安全皮膚感測技術

原見精機的「機器人安全皮膚感測技術」，是台灣唯一專注人機安全的電子皮膚廠商，也是少數與輝達（NVIDIA）共同研發機器人的企業。該技術已與全球前四大工業機器人集團，包括瑞士ABB、德國KUKA、日本FANUC與安川電機（YASKAWA）合作。產品通過CE與UL雙重安全驗證，協助佳世達建置全台首座人機協作認證產線。

總經理劉昌和表示，T-Skin 是一種先進的觸覺感測安全解決方案，專為提升人機協作 （Human-Robot Collaboration，HRC）環境中的安全性而設計。它像一層「皮膚」一樣覆蓋在機器手臂或機器人的關鍵部位，使其具備即時、精確的接觸感測能力。其核心在於其獨特的感測器。這些感測器能夠偵測到微小的應力變化，當人或物體與覆蓋 T-Skin 的機器人表面發生接觸時，感測器會立即觸發安全停止訊號。機器人皮膚」技術已實際應用於台灣半導體產線，並成功打造國內首條通過人機協作安全認證之產線：製程提升生產效益達80%以上、生產坪效增加52%、同時減少61%的基礎線上人力，可廣泛應用於需要人機協作的各種工業領域，像是汽車、電子製造、食品與飲料業以及物流與倉儲。

圖7. 原見精機展示「機器人安全皮膚感測技術」；攝影：北美智權報／吳碧娥

強化企業資安：AI網路維運與資安整合系統

新夥伴科技的「AI網路維運與資安整合系統」，將過去需要分開維運的網管、流量、設備與日誌數據整合在同一平台，透過AI進行24小時即時監控，將資安事件的處理從幾天縮短到5分鐘以內，大幅提升防護效率，目前已獲上千家企業導入，協助企業強化資安韌性與營運穩定。

新夥伴科技（N-Partner）成立於2010年，專精於高效能大數據的蒐集、儲存與整合分析，並結合AI技術，提供新世代的「網管+資安」維運服務，自主研發的智慧網路維運系統N-Cloud，將過往維運所必要的「網管系統」、「流量分析工具」、「日誌管理平台」整合在同一平台，免除IT管理者必須面對多款管理工具採購預算與複雜整合流程，直接在單一平台裡就能全面掌握網路行為與資安事件。新夥伴科技總經理石謂龍指出，N-Cloud最大的好處在於減少人為比對分析的疏漏與耗時、可即時發覺異常並將因應時間從數小時甚至數日縮短成5分鐘，避免網路障礙時間過長導致營業發生重大災損。目前新夥伴科技持續擴大AI技術應用，升級系統智慧助手N-Robot，輔助管理者24小時監控網路環境，自動推播值得注意的網路、資安訊息告知管理者，並提供合適的處置建議，做到更進階的維運協助。N-Cloud 已獲得政府機關、金融集團、醫療院所等超過千家用戶採用，並榮獲「台灣精品獎」殊榮，業務版圖擴及東亞、東南亞及中亞。

圖8. 新夥伴科技展示「AI網路維運與資安整合系統」；攝影：北美智權報／吳碧娥

農業與AI科技：智慧畜禽健康監測技術

除了科技及製造業外，現今農業同樣也導入AI技術的應用。農業科技司長李紅曦指出，AI可應用於養豬場的日常飼養管理、環境監控、健康監測與疾病診斷，亦可應用於屠宰場進行豬隻數量與體溫檢測，降低疫情傳播風險；並可延伸至教育訓練場域，透過虛擬實境解剖平台推廣專業知識，具備跨領域應用價值。農業部今年在「智慧永續館」中展出「AI智慧畜禽健康監測技術」，以AI融合熱影像、影像辨識、聲紋分析及物聯網技術，打造創新的畜禽健康管理模式，適用於乳牛健康監測與疾病預警，涵蓋乳房炎、發燒疾病，結合牛隻個體識別與行動管理平台，提供全方位智慧化飼養管理。豬隻部分，結合熱影像與AI影像辨識模型觀察豬隻，可有效掌握群體動態及健康情形。禽類部分，以AI體重監測與呼吸道聲紋檢測，可即時掌握群體健康狀態。李紅曦強調，透過AI技術以全方位、非接觸及數位化方式進行畜禽健康監測工作，可有效提升畜禽場域管理效率、動物福祉與生產效能，以達成農業轉型及永續發展的目標。

圖9. 農業部展出以人工智慧為核的心「AI智慧畜禽健康監測技術」；攝影：北美智權報／唐銘偉

「台灣專利超級站」展現AI得獎專利

2025創博會中「發明競賽區」中，由經濟部智慧財產局打造的「台灣專利超級站」，集結40件2024年國家發明創作獎得獎專利，展現專利創新的市場價值與應用潛力。現場亦結合11件醫療相關專利，設置互動體驗專區，讓參觀者能透過模擬日常醫療情境，直觀感受專利如何解決未來社會的健康需求。

廖承威表示，「台灣專利超級站」專館展出之得獎專利中，匯聚醫療科技、智慧製造、車輛應用及生活農業等四大領域的最新突破技術，充分展現產業界對專利研發的投入與重視，除了企業占比高達五成，並涵蓋許多知名企業，像是緯創資通以「助行器」展現智慧輔具潛能獲得發明獎金牌，藉由「助行＋騎乘」雙模式，讓長者行動無礙，在助行狀態下，使用者可推著助行器行走，隨時變換模式，擴大自主行動範圍；上銀科技「具防塵元件的滾珠螺桿」展現精密製造突破獲銀牌，透過防塵部創新設計，可使防塵部接觸滾珠螺桿軌道更趨近於完整貼合，適用各產業應用之規格同時滿足低驅動力、高防塵、油封性能、安裝便利性等市場需求特性。

圖10. 智慧財產局局長廖承威向國科會主委吳誠文介紹「台灣專利超級站」；攝影：北美智權報／吳碧娥

「2025 AI創新獎」展現AI改變產業與生活的力量

國科會與仁寶電腦共同主辦首屆「2025 AI創新獎」（AI Innovation Award），共計吸引吸引近1,500件提案，最終由八組團隊脫穎而出，並於未來科技館正式登場。本屆AI創新獎聚焦四大主題，獲獎團隊展現AI技術如何跨足智慧城市、智慧醫療、教育娛樂及新體驗新生活四大領域，開啟台灣AI創新應用在不同領域的社會價值。

智慧城市：富據智能推出「安心泳 AI 溺水偵測系統」，結合影像辨識與生成式AI強化水域安全，偵測準確率高達98%，已導入日本場館並具實際救援案例，未來預計將拓展至溪流、港口與開放水域。

智慧醫療：北醫大數據所與雙和醫院開發「AIDE 急診AI決策系統」提升急診效率；本一科技開發「台醫照護GPT」導入大型語言模型打造智慧照護平台；陽明交大團隊的「智慧光學骨質密度儀」則以非侵入式AI檢測協助早期骨鬆篩檢。

教育娛樂：國防醫學大學建置「AI賦能虛擬臨床教育系統」，結合虛實模擬提升醫學教學品質；ARC_方舟的「萌芽先聲系統」運用AI早期識別兒童語言與情緒發展，協助早療與家庭教育決策。

新體驗新生活：柳明谷科技以AI智慧養殖平台協助永續水產管理，已應用於30家漁場；而就是要勝訴團隊的「LawOS一站式智慧案件管理平台」，整合NLP與深度學習技術，協助法律專業快速判讀資料、提升訴訟效率。

圖11. 國科會主委吳誠文（圖右五）偕仁寶電腦資深副總陳禧冠（圖右四）與8隊AI創新獎獲獎團隊合照；攝影：北美智權報／吳碧娥

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助 經濟日報財經組記者 東森購物總經理室經營企劃

