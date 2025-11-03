從《2025台灣創新技術博覽會》看國家原子能科技研究院如何華麗轉型

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2025台灣創新技術博覽會剛剛熱鬧落幕。在今年智慧局主辦的發明競賽中，共有超過500件作品角逐最高榮譽，最終選出14件鉑金獎得主，其中一座就來自國家原子能科技研究院（國原院）。研發產能向來豐沛的國原院，一直是發明競賽的常勝軍，也是唯一連續四年獲得雙鉑金的機構。國原院前身為核能研究所，除了聚焦核能與輻射應用的技術研發，為響應低碳社會與能源轉型，也投入新能源與系統整合、放射性同位素的新藥研發、核醫藥物製備等各項領域，進一步串接與日常生活息息相關的民生應用，積極布局國內外科技交流與技術移轉，讓研發成果走出實驗室。

改制行政法人滿兩年

國原院前身為核能研究所，1966年《原子能法》公布後，為研究機構的提供了設立的法源依據。1968年核能研究所正式成立，初期由中山科學研究院代為運作，直到1988年行政院核定將核能研究所歸建於行政院原子能委員會，並在1990年公布實施行政院原子能委員會的組織條例。

2023年5月，在台灣政府組織迎來大變革的背景下，立法院三讀通過將核能研究所改制為行政法人，同年9月27日「國家原子能科技研究院」正式成立，也就是現在廣為人知的國原院，在國原院院長高梓木的帶領下，改制至今剛滿兩週年。行政法人打破以往政府、民間體制上的二分法，在傳統行政機關之外，成立公法性質的法人，將不適合由行政機關及民間辦理的公共事務，改由行政法人來處理。行政法人相較行政機關更具有人事及財務自主性，並透過績效評鑑制度強化經營責任及成本效益。

一般人聽到「國家原子能科技研究院」，最直覺的想法就是「研究原子能的機構」，或是停留在研究核能的印象，雖然國原院的主要定位是原子能科技的研發與應用，致力研究核能安全、核後端（如核設施除役、放射性廢棄物處理），以及核醫製藥、輻射應用等原子能科技的相關領域，其實除了「核能安全研究中心」外，國原院下轄高達10個研究所，業務範圍包括材料、化學、電機及資控、輻射防護、化學工程、物理研究、同位素應用等等，將原子能科技朝向「新能源與跨領域系統整合」延伸，意即不只是傳統核能技術，而是結合能源轉型、低碳社會等議題全面性發展，拓展到更廣的能源與技術整合領域。而國原院「行政法人」這樣的新身份，更有助於跨領域整合，並與國內外展開合作技術移轉與產業化。

圖1. 國家原子能科技研究院組織架構；圖片來源：國原院官網

研發成果榮登R&D 100國際殿堂

自2023年改制為行政法人以來，國原院持續深化三大科技領域的研發能量，並四度榮獲全球百大科技研發獎，展現原子能科技堅強實力。在2021~2023年期間，國原院陸續以「智慧配電網路管理系統技術」（iDNMS）、「低碳生產、低成本之創新電致變色玻璃量產技術」（IDIMPT）、「森林廢棄物轉高價值綠色化學品之負碳生質精煉技術」（FixCarbon）等能源與永續科技，三度榮獲「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards），2025年再度以醫藥創新技術「多蕾克鎵正子肝受體造影劑」（Dolacga Empowers Every Liver Function Decision）入選並摘下獎項。

「全球百大科技研發獎」素有研發界奧斯卡獎美譽，至今已有63年歷史，過去醫藥品獲獎案例極為罕見。截至2024年為止，全球亦僅有3件醫藥品獲獎，國原院能代表台灣拿下獎項，顯示除了原子能科技本業外，國原院已將研發實力成功延伸至民生健康照護，同時也展現多年核醫藥物創新耕耘的成果。這次拿下「全球百大科技研發獎」的項目是國原院投入開發逾15年的重點藥物多蕾克鎵（Dolacga），繼去年於德國紐倫堡國際發明展榮獲銀牌後再獲R&D 100肯定。國原院計畫未來將透過產學研合作加強技術轉化，與既有原子能科技研發成果相輔相成，加速研發藥物的應用推廣。

專利技術再獲2025創博會鉑金大獎

在2025年創博會中，國原院抱回一座鉑金獎，還有4金、3銀、5銅等共13項獎項。其中獲得大會分組最高榮耀鉑金獎殊榮的「腦功能影像數據擴增方法」，是由輻射防護研究所所研發出的專利技術，能生成具生理意義的腦功能影像數據，突破傳統資料庫限制，並有效擴充影像數據，顯著提升機器學習與深度學習於疾病分類、分析與預測的表現。該技術已實際應用於失智症輔助診斷，獲得醫學界高度肯定，未來將持續推動相關研究與臨床應用，為失智症早期發現與精準醫療開啟新方向。

圖2. 國原院「腦功能影像數據擴增方法」獲2025年發明競賽鉑金獎；圖片來源：國原院提供

國原院於本次展會中提出18項參賽作品，不僅展現原子能在科技上的多元應用，更結合AI技術於醫療診斷、能源管理、環境監控等領域，強化資料分析、智慧決策與自動化能力，展現創新研發實力，其中包括「控制零電流輸出之功率調節系統及其方法」，能夠提升電力調節效率與穩定性，助力智慧電網與儲能應用；「含氮有機廢水處理方法」則針對高污染廢水，提供高效環保處理方案，促進產業永續發展；化學工程所提出「一種進行碳酸化反應以捕獲二氧化碳的反應系統及方法」技術，呼應全球減碳趨勢，推動碳循環再利用；「轉輪式深度除濕裝置」則強化工業製程環境控制，提升設備運作效能。這些金牌技術不僅展現國原院在電力、環保、碳管理及機械領域的跨域創新，更積極回應產業升級與永續發展需求。

圖3. 國原院於2025創博會發明競賽區參展；圖片來源：國原院提供

國原院掌控台灣原子能科技發展的火車頭，致力於保障核安全與妥善處理核廢料，更肩負著將高門檻的原子能衍生技術，應用於醫療、新能源等領域。未來國原院將持續與各界攜手合作，讓原子能科技從研究室走入生活、從台灣走向世界舞台，並激發年輕世代對科技創新的熱情，共同開創永續、安全與智慧的未來。

