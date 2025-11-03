美中關稅戰副作用逐漸顯現 — 中國跨境電商產能傾銷 台灣應有所警覺

快訊

圖片來源 : shutterstock、達志影像
蔡佑駿╱北美智權報　專欄作家

2025年是全球關稅壁壘大戰的時代，雖然全球主戰場是美國和諸多貿易國的關稅協議，但全球各地因為地緣政治角力的商業趨勢變革，其實屢見不鮮。例如美國Trump政府宣布，從8月29日起終止價值800美元以下包裹的關稅豁免措施[1]後，美國萬國郵政聯盟（Universal Postal Union, UPU）亦於同日公布，從全球寄往美國的郵件流量瞬間暴跌逾八成，國際郵政體系受到嚴重衝擊。

美國在1938年起允許價值800美元以下的小額包裹免稅進口「低價免稅」（De Minimis），在過去，寄件不用清關即可入境。然而，當Trump宣布終止此項優惠後，自此寄往美國的商品需經過審查並繳納原產地適用的關稅稅率，就開始改變跨境電商與國際郵政運作模式，尤其中美之間改變更甚。本次主要討論中國因應美國建立貿易壁壘後開展廉價跨境電商產品傾銷，欲藉此將自家商品滲透進各國市場的現況及給予建議。

美國低價免稅政策取消後　中國利用低成本免稅造成不公平競爭的跨境電商現形

美國的網路購物（電商）平台業者Amazon在美國建立許多倉儲和運輸投資，賣出的商品得合法繳稅。但是中國跨境電商平台對於免稅的運用操作則非常靈活 — 例如Temu和Shein等業者就透過大量的免稅包裹，讓中國產品可以直送美國，不像美國本土的平台業者得額外負擔倉儲管理與稅務成本。

直到「低價免稅」政策取消後，Temu和Shein等業者被迫大幅提高美國市場售價，把關稅成本轉嫁至美國消費者身上。對於遵循法規在美國營運的Amazon來說，外國跨境電商如果不用在當地增加雇員和建設倉儲，從國外進口就可以免稅，這其實是一種不公平的競爭。大家可以有多元的競爭手段，但應該都要負擔稅務和倉儲成本，這樣才符合公平競爭原則。

中國國內景氣不佳　利用製造業外銷尋出路

中國近年來雖然景氣走下坡，民間消費成長力道低於預期，但是中國製造業的產能依然很有爆發力，當美國這個全球最大的消費市場，對美國產品增加關稅壁壘時，中國業者自然會找尋其他替代市場 — 例如歐盟、英國、亞洲、非洲等都是中國的轉移輸出替代市場。然而，身為鄰居的台灣市場，自然也是中國電商平台輸出的目標之一。

台灣零售市場亦受中國跨境電商平台「不公平競爭」的低價瓜分

台灣人在今（2025）年應該很常在Line、Instagram或Facebook等社群平台，看到許多京東、淘寶和拼多多等來自中國電商平台業者的廣告。就算是已經來台經營許久的蝦皮購物，很多送貨方式，也是由台灣消費者先下單訂購，中國賣家再透過跨境運送到台灣。這種外國業者直接透過大量低稅率或免稅的海外運送，不用在台灣境內設立大規模的倉儲投資，省下很多營運成本，相對於台灣本土或境內產地直送的業者來說，同樣是不公平的競爭。

台灣長期以來，零售銷售平均都能維持溫和年成長。但是美國Trump政府在2025年初決定要實施關稅戰以來，台灣零售市場一反常態的進入衰退期，台灣電商滲透率2025年上半年比2024年微降，零售網購金額甚至年減0.04%（見下圖）。同時期的「中國跨境電商」卻逆勢成長，中國業者用更低成本的手段進入台灣來營利，瓜分了一部分台灣的零售市場 — 但他們卻比台灣境內的競爭對手繳納更低的稅率、更少的台灣境內企業投資、產生的就業機會也最少。

台灣零售市場銷售年增率於2023/9月至2025/9月的成長曲線呈跌幅；資料來源：Trading Economics.

中美關稅戰副作用顯現　中國跨境電商以低價滲透非美國的國際市場

表面上，台灣消費者多了更多消費選擇，購買商品的價格可能更低，但背後其實是源自中國和美國關稅戰的副作用。當美國的關稅壁壘壓制了中國的出口企業，中國電商巨頭採取與中國境內企業轉向非美國的市場進行外銷 — 諸如阿里巴巴、京東、騰訊、外賣服務美團和抖音（Douyin）集團都推出類似計劃，以減緩美國關稅戰的負面衝擊。

美國Trump政府在8月29日曾說明中止「價值不超過800美元的包裹免稅入境」政策的原因，主要是營造美國企業公平競爭的環境，例如過去推動美國小額包裹的Shein Group Ltd.，實則是一家在中國成立，但總部位於新加坡的非上市公司，該公司透過在亞洲的多項供應鏈製造低價商品，用價格戰與競爭對手搶業績。美國採取新政策以後，該公司銷售額跟同期相比轉為衰退。

對美國來說，增加去美國投資營運，並減少在美國鑽漏洞經商的誘因，其實對鼓勵海外企業前往美國投資是正面的吸引力。從國家安全的角度來說，減少對中國製造商品的依賴，增加多元管道，對美國也不是壞事，台灣政府應該盡可能幫願意來台灣投資和營運的海外企業，提高跨境運送的電商平台業者的營運門檻，讓台灣增加更多就業機會。

台應警覺國外對中採取的傾銷管制措施　避免國內電商產業遭受打擊

或許我們可以參考，當歐盟面對中國廉價製造業用品的輸出，也是於9月29日宣布將採取加強管制的政策[2]，避免打擊到境內本土業者的市占率和就業機會。上述歐美政府對於中國廉價商品採取的傾銷管制措施，台灣政府應該提高警覺，避免中國廉價商品的跨境傾銷，打擊到台灣本土企業和就業市場。

備註：

  1. [1] US tariff exemption for low-value packages ends with few hiccups but higher costs loom. Posted on August 30, 2025, Reuters.

  2. [2] 歐盟（EU）啟動冷軋鋼捲產品反傾銷調查‧於2025/9/29發布，Customs Consulting.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：Joe（蔡佑駿）
現任：北美智權報專欄作家、

Strategy全球財經筆記『Joe’s investment』主編、商益專欄作家

經歷：壹電視、東森、非凡電視台財經來賓 、非凡周刊專欄作家、經濟日報專欄作家、聯合理財網專欄作家、經濟日報外匯擂台連三屆冠軍

