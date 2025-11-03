日本文字於台灣商標申請二三事

邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

台灣在清朝戰敗，與日本簽訂馬關條約後，被日本殖民多年。台灣人民的生活習慣也就被日本文化影響，甚至是日本化。例如：「蘋果」、「板手」以及「雨刷」二詞，在台語的發音就是日語的「りんご」、「レンチ」以及「ワイパー」。也因此，日本字，尤其是漢字，在台灣提出商標申請也就屢見不鮮了。

台灣歷經荷蘭、西班牙與日本統治，期間分別為西元1624-1662年、1626-1642年以及1895-1945。荷蘭佔領的地區是台南安平為主要地點，建立了熱蘭遮城，西班牙則是在北部基隆建立據點，但後續因無法與荷蘭對抗，就在1642年離開台灣。清朝則是在甲午戰爭敗戰後，與日本簽訂馬關條約，條約中主要內容有五點，其中一點就是將台灣島和澎湖列島割讓給日本。

條約簽訂後，台灣各界都非常譁然，在不願接受被割讓的情結下。台灣於在1985年5月推舉唐景崧為總統，成立名為「台灣民主國」的自治政權。同年（乙未年）5月底，日本登陸台灣，遭到台灣各地軍民強力抵抗，直到10月下旬才方徹底平定，所以又稱作乙未戰爭。

之後，台灣各地抗日鬥爭持續不斷。也因此，日本殖民期後期，推出皇民化運動，徹底推行日語以及日本式教育，這也就是為何部分耆老多會日語溝通之原因。雖說推行皇民化，但也在台灣進行基礎建設與衛生改善，當初推行時，固然有將台灣經濟輸往日本的目的存在，卻也對台灣的基礎與衛生建設著力不小，改進台灣的生活環境。

日文漢字與中文差異

在日本皇民化的推行下，台灣人民對於日本文字也有一定的認知，再則，日本文字中有漢字，部分漢字意義或外形類似於中文。例如：神社的「手水舎」，注意看第三個字，它不是干字的舍，而是土字的舎；還有卡通「∀高達」的「黑歴史」，日文的歷字是雙木的歴，而不是雙禾的歷。此種狀況轉移到商標申請案審查時，是否有混淆誤認情形？

案例說明

A因國家間關稅因素，原本任職的公司，因不堪稅負負荷，向政府申請解散，A也因此失業。為能維持家中開銷，於是自己經營小吃店，想到自己是羽球的愛好者，且又是日本的渡邊勇大粉絲，於是設計一個圖樣，以「渡邊」二字變化成圖形，向TIPO提出商標申請。TIPO受理後，在商標資料庫中，找到已經先註冊之商標，指定之商品與服務類別同一或高度類似。A的商標指定商品為「飲食店；小吃店；火鍋店；啤酒屋；飯店；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；外燴；伙食包辦；流動飲食攤；快餐車；小吃攤；餐廳；學校工廠之附設餐廳；速食店；早餐店；漢堡店；牛肉麵店；拉麵店；日本料理店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；素食餐廳；提供餐飲服務；備辦餐飲」服務；而先註冊商標則是只有日本料理店。

二者文字部分，其圖樣也有「渡邊」二字，惟先註冊商標之「邊」字是此「邉」。後者「邉」字為前者「邊」字之異體字，僅小部分「口」、「方」不同之差異，二商標予人之整體印象有其相近之處，且在指定商品部分也是同一或高度類似，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，經異時異地隔離觀察，有可能誤認標示系爭商標及先使用商標之服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬高度近似之商標。A的商標申請案也就因為上述判斷而被駁回確定。

因此，在商標圖樣涉及日本字樣時，需要在日本漢字以及中文異體字上予以留心，以免落入被駁回的窘境。

作者： 邱英武 現任： 北美智權 智權法規研究組主管 經歷： 電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管 國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 大專院校講師（1995-2002） 智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

