USPTO開辦AI自動檢索試行計畫 圖助申請人初步判斷相關發明價值

USPTO開辦AI自動檢索試行計畫（Artificial Intelligence Search Automated Pilot (ASAP!) Program），繳費報名後獲准參加者，可在實審前收到AI檢索結果，但無優先進入實審的效果，理想狀況下，有機會藉此預知專利申請的前方障礙，並據以修正Claim、調整申請策略，有利USPTO及申請人提升資源運用效率。

USPTO宣布開辦AI自動檢索試行計畫（Artificial Intelligence Search Automated Pilot (ASAP!) Program），希望能藉此提升美國專利申請效率。其基本規則是：申請人繳費報名後，獲准參加者，不會因此讓申請案加速審查，但在實審開始之前，可提早收到一份前案清單，有機會預知申請案存在哪些核准障礙，並據以重新調整申請策略、修正申請專利範圍，在理想狀況下，應可減少核駁答辯往返次數，節省專利申請時間及支出。然而，依本項辦法付費取得的前案清單，不是USPTO審查官人工檢索結果，部分專家對其精準度及價值頗多質疑。

試行辦法

這項辦法有半年試行時間，起自2025年10月20日，迄於2026年4月20日。不過USPTO留有但書，該局各技術審查中心（Technology Center，簡稱TC）接受參加的申請案數量有限，要是全都達到200件以上，USPTO即準備提前結束試辦。同時，USPTO也保留辦法變更可能，試行期間及相關規定不排除再有調整，有意報名的申請人，宜注意USPTO官方公告。

依目前USPTO發布辦法，僅接受以試行期間申請的新案報名，且申請案必須是依35 U.S.C. 111(a)提出的發明正式申請案。PCT進入美國的美國國家階段申請案無法參加；植物案、設計案、Reissue案、各類延續案（continuing application，含CA/CON、DIV、CIP）也都排除在外。

申請人需注意，用以報名的申請案，其說明書、請求項、摘要，都須符合DOCX送件官方規定，連同指定制式表格PTO/SB/470及37 CFR 1.17(f)規費[1]，全都備妥之後，必須同日一起以Patent Center線上遞交，此外，申請人還需登記加入Patent Center Electronic Office (e-Office) Action Program。萬一報名有瑕疵，無補救機會，也不會退報名所繳37 CFR 1.17(f)規費。

不過，雖是新案送件之日就需報名，USPTO會先處理形式初審，之後才開始審核是否准予參加。若確認可准予參加，USPTO會先通知申請人報名成功，並著手安排AI自動檢索，之後再另外寄發官函，通知申請人檢索結果。

USPTO的AI自動檢索結果

USPTO內部開發的AI自動檢索工具，會根據申請案CPC技術分類，以及說明書、請求項、摘要內容，由美國專利公告本、美國專利申請案公開本、包含多個外國專利文獻的外國圖文（FIT）等資料庫，自動檢索相關的先前技術，而後據以產生自動檢索結果通知（Automated Search Results Notice，簡稱ASRN），按相關性排序，列出最多10筆資料。

ASRN不算USPTO所發OA，申請人毋須回覆，但視個案情況，申請人可考慮是否採取其他後續動作，比方提交初步修正、主動放棄申請並請求退檢索及超項費等。

按USPTO公告說明，ASRN形制類似USPTO審查官OA所附PTO-892表，會列出文件編號、日期、發明人姓名、CPC技術分類，並會提供檢索字串。這份ASRN除有複本寄交申請人參考，並會置入該申請案案卷（不含清單所列文件複本），待USPTO審查官實審時，即會加以考慮，且其考慮方式，與審查官自行檢索找出的一般引證案相同。

必須說明的是，審查官會考慮ASRN，但不必然須把所列文獻謄入PTO-892表；唯一例外是，比方真有ASRN所列某文獻被用作OA引證案，這種情況下，PTO-892表自然會加列該筆引證案。同樣地，申請人也無義務另外呈報ASRN文件清單。只不過，ASRN所列各筆文獻要是沒列進PTO-892表，也未由申請人依法提IDS呈報，就不會顯示在專利公告本封面；假使申請人想自行提IDS呈報，應注意計算IDS呈報資料總筆數、確認是否須額外繳交IDS附加費。

外界初步反應

數位美國專利律師指出，本項辦法最大的可能益處是：申請案進入實審階段之前，理論上，有機會預見前方的冰山、暗礁，並及早調整船舵；在競爭相對激烈的紅海領域，對申請人的可能助益尤大。甚至不只是申請人，第三方也可據以初步判斷相關發明價值、決定是否投資。

比方，優先權期間行將結束，又或有論文或產品即將發表，申請人急於搶申請時效，沒預做初步檢索，即匆忙送件。這種情況下，利用本項辦法，可在實審前先取得AI檢索結果，有機會預知申請專利的潛在先前技術。又或者美國案是第一案，優先權期間只有12個月，往往在拿到官方檢索審查結果之前，就必須決定是否加請其他國別專利、向哪些國別申請專利，要是能先有一份檢索結果在手，至少有分析判斷的依據。

也就是，付費取得ASRN，會同時衍生處理相關官函、分析額外文獻，甚至是IDS呈報的成本，但在理想狀況下，一來可輔助USPTO審查官檢索及OA撰寫，二則可讓申請人參考其檢索結果、先行修正請求項範圍，是有可能因而減少OA答辯往返次數，有利控制審查資源及申請成本。甚至，如果因此發現無法迴避的前案，申請人大可在實審前，趕緊以Express Abandonment撤回已送件的美國申請案、請求退還檢索和超項費，而後續國別申請計畫，亦可在這個階段就果斷放棄、省下大額預算。

然而，理想與現實往往存在差距。AI檢索究竟有多高的準確度？到底值不值得申請人再花一筆規費加購這項服務？很多人心裡都充滿質疑。也有人擔心，收到ASRN之後立刻提交初步修正，日後會否被解釋作適用申請歷程禁反言？只不過，這種種問題，暫時都沒有解答。

若真有申請人想嚐試，建議先篩選可能適用案件、預先建置可儲存ASRN相關文件及清單文獻的內部系統，因每件申請案僅有一次報名機會，務須備妥規定的文件及規費，在新案申請時完成報名。

備註 :

[1] 本文撰稿之日，大實體、小實體、微實體37 CFR 1.17(f)規費應繳金額，各是美金450元、180元、90元。

