美國第一起生成式AI構成合理使用判決落幕？Bartz v. Anthropic PBC案的和解方案與對未來AI產業影響分析
楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授
美國加州北區聯邦地方法院法官William Alsup於2025年6月23日作成初步判決，認為生成式人工智慧（Gen AI）軟體開發公司Anthropic PBC因下載盜版書籍建立訓練AI用中央資料庫而不構成合理使用後，法官Alsup也同意本案成立集體訴訟，預估將有50萬名原告都可以對Anthropic提告。因而Anthropic提出一項和解方案 — 願意對其使用Gen AI訓練的每一本書均賠償3,000美元，其總共要承擔15億美元的預估賠償。
Bartz v. Anthropic PBC案初步判決
如我們之前在北美智權報384期所介紹[1]，Bartz v. Anthropic PBC案是由三位書籍作者（Bartz）針對未經授權使用書籍訓練大型語言（LLMs）模型公司Anthropic而提起的侵權訴訟。該案中，Anthropic在使用圖書檔案訓練其AI模型 — Claude有二個階段，
第一個階段，是從網路上的盜版書籍資料庫LibGen與PiLiMi下載 — 從LibGen下載了至少500萬本書籍、從PiLiMi則是下載了至少200萬本書籍[2]。
第二個階段，Anthropic決定自己購買圖書，然後將這些紙本書籍拆裝後逐頁掃描。
2025年6月23日，加州北區地院法官Alsup作出簡易判決，認定Anthropic以圖書檔案進行AI模型訓練，不論訓練資料來源是盜版還是自己購買紙本書拆裝後掃描，此行為均屬於合理使用。但將蒐集的圖書檔案存放在其建置中央資料庫的行為，則有不同認定，如下，
（1）若訓練資料屬自己花錢購買，然後逐頁掃描成數位檔案，在訓練AI後存放在中央資料庫，可構成合理使用。
（2）若訓練資料來自網路的盜版資料庫，則訓練AI後存放在中央資料庫，不構成合理使用[3]。
集體訴訟與和解方案
2025年7月17日，法官Alsup核准本案為全美範圍的集體訴訟（class action）[4]，亦即原來的三位原告乃代表所有Anthropic從LibGen或PiLiMi資料庫下載書籍版本之實質與合法著作權人。只要這些原告的書籍在被Anthropic下載前或出版後三個月內向美國著作權局（U. S. Copyright office）完成登記；並且具有ISBN或ASIN編號均可向Anthropic提告。實際上，在約700萬本被Anthropic下載的書籍中，只有約50萬本符合這些條件[5]。
2025年9月，在經過由中立第三方調解人主持的「雙方公平協商」後，原告與被告雙方達成了擬議的和解協議。該和解協議於2025年9月25日經法官Alsup初步核准[6]，並對外公開徵求，這50萬名書本的作者是否願意接受該和解條件[7]。
根據公開的協議內容，Anthropic為這項協議大約要付出15億和解美金。其具體約定，Anthropic對每本書籍的賠償金額為3,000美元。但作者將來實際拿到的錢，尚須扣除成本、律師費及其他費用等。其也提到，倘若參加的原告並非自己擁有完整的著作權，例如著作權是由作者和出版社共享，則這筆賠償金即需在作者和出版社之間分配。這個和解的範圍，只限於對Anthropic過去侵權行為，並不包括其所開發的Claude之後的生成內容的潛在侵權問題。
在集體訴訟徵求原告的公告中，符合資格的作者，有四個選項：（1）於2026年3月23日前提交有效的請求以領取款項；（2）於2026年1月7日前選擇退出集體訴訟；（3）於2026年1月7日前提出異議以表達反對意見；（4）或不採取任何行動[8]。
一本書賠償可高達3,000美元？
此處須說明，依美國《著作權法》第504條(c)規定，透過訴訟請求的賠償金，若非以真正損害來求償，而是以法定賠償金來求償，則最低一項侵權賠償不得低於750美元，最高不得高於3萬美元[9]。但若原告能證明被告是蓄意侵權的話，法院可將法定賠償金調高到最高 — 例如，一本著作可求償15萬美元[10]。
為何Anthropic的和解方案最後選擇每本書賠償3,000美元？可能是受到美《著作權法》法定賠償金的影響。雖然法定賠償金最低750美元，但因為初步判決已經認定被告是「在知道這些網路圖書資料庫是屬於盜版的情況下」下載、使用，此行為可能會構成蓄意侵權。因此，Anthropic和解方案所提出每本書3,000美元的賠償金，是美《著作權法》法定賠償金750美元的四倍。
既然如此，其他潛在原告可否選擇不加入此訴訟，而改為自己提告，想辦法拿到最高可能15萬美元的法定賠償金？這很難。因為在美國打官司的成本也非常高。審判可能曠日費時，並歷經多年上訴，且無法保證全額賠償[11]。因此，對潛在原告而言，選擇一本書3,000美元的和解金，也許是一個可接受的方案。
對未來訴訟與授權制度的影響
一般認為，Anthropic的和解方案很可能成為其他著作權人針對AI公司提出著作權訴訟的參考基準。其他原告可能會以每件作品約3,000美元為起點進行損害賠償談判，未來法院在設計救濟措施時也可能參照本案的結構[12]。
Anthropic提出的和解條件，也可能增加未來AI開發公司取得合法授權之訓練資料的意願[13]。一本圖書在美國可能價格為30美元，如果盜版一本書用作AI訓練，最後居然要賠償該本書的100倍價錢，還不如一開始就接受100倍以下的AI訓練用授權金。如美國Ropes & Gray律師事務所認為，AI開發商將越來越傾向主動尋求授權協議，藉此以「市場價格」支付權利金，而非冒著法定損害賠償風險進行非法使用[14]。
若是合法購買圖書自己數位化或下載合法檔案呢？
若比對Anthropic後期取得圖書檔案的來源，形成一明顯對比 — 一本圖書在美國可能價格為30美元，但Anthropic和解方案中的每本書須賠償3,000美元，是購買合法圖書價金的100倍。
法官Alsup在Bartz v. Anthropic PBC案認為「以合法購買書籍進行數位化後建立資料庫留存」屬合理使用。那麼，是否當初用30美元買書就比較省錢？但Anthropic採購合法圖書後，仍須自己拆解圖書進行逐頁掃描 — 尚需投入機械、人力、時間等成本。因此，若自行購買上百萬本書然後拆開逐一掃瞄成數位檔，所需支付的成本也不可小覷。
如果是購買某合法圖書資料庫的個人版，下載全部圖書檔案後，轉為作AI訓練並建立資料庫，這樣是否算是合法取得數位檔案？由於資料庫的授權使用契約中會約定用途，若購買的是個人版（非商用）卻大量下載作AI訓練（商用），算是違反該資料庫的授權契約。
對小型新創AI開發者不利？
由於Anthropic是開發Claude的公司，進入市場相對早，且也與大公司包括Microsoft合作，目前早已商業化，擁有充足資金。Anthropic於2025年9月的估值高達1,830億美元，因此15億美元的賠償金對於該公司來說仍在可負擔範圍[15]。
但對其他尚未獲利的AI新創公司，如何有辦法支付高額訓練資料的授權金？這樣的發展是否對小型AI新創公司不利？
這裡要注意一項重要的區別 — 不論法官Alsup在Bartz v. Anthropic PBC案初步判決，和同法院另一名法官Vince Chhabria在Kadrey v. Meta Platforms案之初步判決[16]，都認為AI開發公司下載盜版檔案進行AI訓練，可構成合理使用。而上述討論、針對的，是指AI開發公司在訓練AI後仍將訓練資料「保留」的行為，而此行為才被認定不構成合理使用的情況。
也就是說，對尚未獲利的小型AI開發公司，若不想被認定侵權，只要在訓練AI之後立即刪除訓練資料，就不會有問題。不過，若不能留存訓練資料，在每一次的AI訓練就必須重新蒐集、整理訓練資料，對後續新的AI開發者而言，確實仍然是一個阻礙。
延伸閱讀：
備註：
- [1] 楊智傑，美國第一起生成式AI構成合理使用判決：加州北區地院Bartz v. Anthropic PBC案，北美智權報，384期，2025年7月16日。
- [2] Bartz v. Anthropic PBC, No. C 24-05417 WHA, 2025 WL 1741691, at *2(N.D. Cal. June 23, 2025).
- [3] Id. at *8-18.
- [4] Bartz v. Anthropic PBC, No. C 24-05417 WHA, Order on Class Certification, N.D. Cal., Jul 17, 2025.
- [5] Harsh Gour, Bartz v. Anthropic: All you need to know about the largest copyright settlement in history, The Leaflet, 27 Sep 2025, https://theleaflet.in/digital-rights/law-and-technology/bartz-v-anthropic-all-you-need-to-know-about-the-largest-copyright-settlement-in-history.
- [6] Bartz v. Anthropic PBC, Case No. 3:24-cv-05417-WHA, Class Action Settlement Agreement, N.D. Cal., Sep. 25, 2025.
- [7] Bartz v. Anthropic PBC, No. 3:24-cv-05417-WHA, Notice of $1.5 Billion Proposed Class Action Settlement Between Authors & Publishers and Anthropic PBC, N.D. Cal., Oct 1, 2025.
- [8] Id.
- [9] 17 U.S.C. § 504(c)(1).
- [10] 17 U.S.C. § 504(c)(2).
- [11] Harsh Gour, supra note 5.
- [12] Penti et al., supra note 12.
- [13] Regina Sam Penti, Matthew J. Rizzolo, Yam Schaal, Anthropic’s Landmark Copyright Settlement: Implications for AI Developers and Enterprise Users, September 8, 2025, https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2025/09/anthropics-landmark-copyright-settlement-implications-for-ai-developers-and-enterprise-users.
- [14] Penti et al., supra note 12.
- [15] Harsh Gour, supra note 5.
- [16] Kadrey v. Meta Platforms, Inc., No. 23-CV-03417-VC, 2025 WL 1752484, at *5 (N.D. Cal. June 25, 2025).
責任編輯：盧頎
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
延伸閱讀&電子報訂閱連結：
【詳細內容請見《北美智權報》391期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言