麥當勞在「Mc Curry」商標爭議勝訴 馬來西亞高院撤銷Mc Spicy Curry House註冊權

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

跨國速食巨頭麥當勞（McDonald’s Corporation）再度於馬來西亞商標戰場上取得重大勝利。2025年10月7日，馬國高等法院法官艾德文・帕拉姆喬西・麥可・慕南迪拿督（Datuk Edwin Paramjothy Michael Muniandy）裁定，撤銷馬國本地餐飲業者 Mc Spicy Curry House 所申請註冊的「Mc Curry」商標，理由是商標註冊官在先前的審理中「犯下法律錯誤」，並未正確評估混淆與誤導風險。

法院認定註冊官適用法律錯誤

本案起因於2025年2月28日，馬來西亞商標註冊官駁回麥當勞針對「Mc Curry」商標註冊的異議，允許 Mc Spicy Curry House 取得註冊。麥當勞隨即上訴至高院，要求撤銷該決定。

艾德文法官在庭審中指出，註冊官在判決時「過度狹隘地」解釋商標分類條文，未充分考量商標法第14條與第19條所規範的商品與服務混淆標準。他強調：「註冊官以過於技術性的理由駁回麥當勞的異議，並錯誤地認定雙方商品類別僅屬一般貿易範疇，而忽略了實際市場混淆的可能。」

法院最終認定，「Mc Curry」商標的存在「足以使公眾誤以為與麥當勞有關」，因此依據《商標法》第14條（有關商標註冊限制）及第19條（關於商品與服務分類）規定，撤銷其註冊資格。高庭正式裁定麥當勞上訴成立，拒絕登錄 Mc Spicy Curry House 的商標。

訴訟焦點：Mc 字首的混淆性

根據訴訟文件，原告麥當勞主張其在全球超過100個國家經營逾3萬家餐廳，自1982年進入馬來西亞以來，已在本地建立高度知名度與良好商譽。該企業指出，其「Mc」與「Mac」字首（如 McChicken、McFlurry、McSpicy）早已成為品牌家族的重要識別符號，並在多國擁有註冊保護。

麥當勞認為，Mc Spicy Curry House 的「Mc Curry」商標涵蓋食品範圍廣泛 ─ 包括魚片、豆製品、椰子油、食用脂肪、果醬、湯品等 ─ 容易使公眾誤信這些產品與麥當勞有所關聯，構成誤導與不正當利用其商譽。

被告主張市場不同、無混淆風險

另一方面，Mc Spicy Curry House 的經營者巴旺・辛格（B Awtar Singh Balwant Singh）則反駁稱，「Mc」並非麥當勞專屬字首，若麥當勞聲稱擁有獨占權，理應不需逐一註冊含該字首的商標。他進一步主張，其產品將在超市與零售市場販售，而非速食餐廳通路，因此不會與麥當勞的餐飲業務產生混淆。

然而，法院並未採納此說法。法官艾德文指出，消費者在現代多渠道消費環境下難以區分不同業態來源，「品牌混淆的風險仍具實質性」。

訴訟背景：從2009「McCurry」案到2025再戰

這起案件與2009年轟動大馬的「McCurry餐廳案」有關聯但性質不同。當年麥當勞控告馬國本地餐廳「McCurry Restaurant」涉嫌仿冒（passing off），但最終在聯邦法院敗訴，法院認為「McCurry」並未構成不當冒用。

不過，2025年的「Mc Curry」爭議屬於商標註冊合法性而非普通法的「冒用」訴訟。麥當勞此次依《商標法》提出異議，主張「Mc Curry」一詞本身在市場上具誤導性，因此法理根基與2009年案例截然不同。

涉案商標，馬來西亞註冊商標商標號：03005153；圖片來源：WIPO商標資料庫

案件進程與成本裁定

根據當地媒體《The Edge Malaysia》查閱的法院文件，麥當勞於2025年5月27日正式提起訴訟，要求撤銷註冊官的決定，並反對Mc Spicy的商標申請案號03005153。該申請最初可追溯至2003年，並於2007年5月10日公告。

麥當勞的代理律師為雪蘭莪知名律所 Shearne Delamore 的印德蘭・山穆加納森（Indran Shanmuganathan），而Mc Spicy的辯護律師則為薩姆薩・辛・廷博士（Dr. Shamsher Singh Thind）。

在庭上，麥當勞要求Mc Spicy支付訴訟費用3萬令吉，認為商標爭議案件中法院通常核准2萬至3萬令吉的費用範圍。Mc Spicy則反對，僅願支付1千令吉，主張責任應由商標註冊官承擔，因為錯誤出在審理程序。最終，法官裁定Mc Spicy須支付麥當勞1萬令吉訴訟費。

麥當勞維護全球商標家族 再度確立品牌界線

本案判決對麥當勞而言，象徵其在「Mc 家族商標（Mc Family of Marks）」保護策略上的再次成功。該企業多年來積極在全球註冊與防衛含「Mc」或「Mac」前綴的標誌，確立品牌專屬辨識度。

法律專家指出，這起判決不僅鞏固麥當勞在馬來西亞市場的商標權基礎，也可能成為日後類似案件的重要參考 — 特別是在跨國品牌對抗地方業者時，如何平衡消費者混淆與市場競爭的界線。

隨著馬國高院院撤銷「Mc Curry」註冊，麥當勞再度向業界釋出明確訊息：任何試圖在食品領域使用「Mc」前綴者，必須面對全球商標防衛體系的嚴格審視。

結語

歷經自2009年『McCurry』案敗訴以來十多年漫長的『Mc』字首商標拉鋸戰，麥當勞終於在2025年的『Mc Curry』案中扳回一城，反映了商標法理與市場認知的演變。如今，麥當勞不僅收復失地，也再度確立其品牌符號的專有性，宣示跨國品牌在地法制下維權的新典範。

作者： 李淑蓮

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

