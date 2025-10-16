2025年歐盟設計新穎性優惠期的範圍和適用定調 － 4：歐盟普通法院也駁回Case- T 6624無效申請案與落實優惠期真正意義

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

根據CDR第263條規定，無效申請人Lidl請求歐盟普通法院（下稱EU法院）撤銷EUIPO第三上訴EU委員會（EC）於2023年11月27日做出的裁決（案號R2336/2022-3）。Lidl對系爭設計提出質疑，主張其缺乏新穎性和獨特性。Lidl提出了三項主要論點，每項論點都針對CDR第7(2)條規定的優惠期適用的不同方面而提出。核心問題是，優惠期內對設計所做的修改是否會影響該條款所提供的保護？

EU法院對Lidl提出三大主要論點進行分析

舉證責任

Lidl辯稱，證明優惠期例外適用的舉證責任應在於援引該例外的一方。然而，EU法院澄清說，雖然最初的舉證責任確實在於主張優惠期保護的一方，不過，無效申請人可以提出意見，但不承擔反駁CDR第7(2)條條件的舉證責任。

因此，EU法院認定EC的做法正確：（1）首先審查設計權人是否已製定適用優惠期的條件；（2）然後考慮了申請人的反駁，並（3）在整個訴訟過程中保持舉證責任的適當分配。

證據評估

Lidl對EC的證據評估提出質疑，指出不同版本的燈泡設計之間存在不一致。EU法院強調，證據評估應著重於揭露的內容，而不是設計統一性。因此，EU法院認為，設計之間的 細微差別 並不損害證據的有效性，特別是當這些差別不影響設計的整體印象時。

CDR第7條(2)款的解釋

最重要的方面，是涉及優惠期條款本身的解釋。EU法院提供了詳細的文本分析，指出CDR第7(2)條故意沒有使用「相同」（identical）或「相同設計」（same design）等詞語。這與CDR第41(1)條等立法者明確要求同一性（identity）的規定不同。這種刻意的語言選擇支持更靈活的（flexible）解釋。EU法院指出並強調了拒絕嚴格同一性（strict identity）要件的幾個主要原因：