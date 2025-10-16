《歐洲健康資料空間規則》立法架構與實施時程淺介

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

許慈真／北美智權報 專欄作家

2025年3月26日生效之《歐洲健康資料空間規則》（European Health Data Space Regulation, EHDSR），旨在為歐洲個人電子健康資料之取用與控制建立一般性架構。歐洲健康資料空間（European Health Data Space, EHDS）不僅是歐洲衛生聯盟（European Health Union）之基石，亦是「歐洲數位策略」（European Data Strategy）底下首個歐洲共同資料空間（Common European Data Spaces）。

規範目標

歐盟（EU）《跨境醫療保健指令》（Cross-Border Healthcare Directive）第14條要求建立自願性之電子健康網路（eHealth network），旨在促進各成員國健康資料之互通性，藉此提高醫療保健服務之品質、安全及照護連續性。惟在實踐上，此類資料仍存在不少格式相異、欠缺完整性或尚未數位化之問題，故EU進一步推出EHDS，期望實現三大目標如下[1]：

使個人有權控制其健康資料並促進資料跨境交換，亦即健康資料之 原始利用 （primary use）。

（primary use）。 提供一致且可靠之健康資料 二次利用 （secondary use）系統，以協助相關研究、創新、決策與監管。

（secondary use）系統，以協助相關研究、創新、決策與監管。 催生電子健康記錄系統﹝electronic health record （EHR） systems﹞之單一市場。

架構設計

依據不同資料用途，並結合EHDSR之受益對象（或稱利害關係者），其規範可分為四大區塊[2]：

第二章「原始利用」： 針對病患 ，賦予相關個人權利，並要求成員國建立方便醫療服務提供者連接之必要技術基礎設施。

，賦予相關個人權利，並要求成員國建立方便醫療服務提供者連接之必要技術基礎設施。 第三章「EHR系統」： 針對製造商及其他EHR系統供應業者 ，要求該系統具備互通性與記錄儲存（logging）能力，同時建立EHR系統市場監督機制。

，要求該系統具備互通性與記錄儲存（logging）能力，同時建立EHR系統市場監督機制。 第四章「二次利用」： 針對健康資料持有者及使用者 ，明定持有者之提供資料義務以及資料利用方式，同時設立健康資料存取機構（Health Data Access Bodies, HDAB）與必要基礎設施。

，明定持有者之提供資料義務以及資料利用方式，同時設立健康資料存取機構（Health Data Access Bodies, HDAB）與必要基礎設施。 其他章節：包括設立EHDS委員會（EHDS Board）等治理規定、國際間事務及其他相關議題。

整體而言，EHDSR期望建立利益各方之電子健康資料利用環境，大致如下圖所示：

圖1. EHDSR欲建立的電子健康資料利用環境；資料來源：Digital health and care. EC.；由北美智權報／許慈真翻譯

以信賴與安全為核心價值

EHDSR係奠基於EU既有資料規範[3]之上，並依據健康資料之特殊性加以補充；其重點包括[4]：

原始利用之保障

病患得限制醫療專業人員存取其電子健康資料（Art.8）[5]，並享有可逆（reversible）之退出選擇權（opt-out option）（Art.10）；惟如為保護資料主體或GDPR第9(2)(c)條其他自然人之切身利益（vital interests），則例外允許存取。該退出權並不影響國家醫療照護系統數位化，國家仍得以數位方式儲存並處理此類資料。

由於健康資料必須及時提供，且通常是透過自助服務入口網站存取而毋須經人工搜尋、整理。因此，GDPR第12(4)條及第12(5)條「一個月回覆期限」、「拒絕處理明顯無理由或過度重複之請求」或「收取相關費用」等規定，在此並不適用。亦即，資料控制者或醫療服務提供者不得以請求頻繁為由，拒絕存取或收取費用。

二次利用之保障

電子健康資料之二次利用必須經國家指定之HDAB許可（Art.68），且限於允許用途（Art.53-54）。EHDSR雖列出17種資料類別，各成員國仍得自行增列其範圍（Art.51）。同樣地，病患亦享有可逆之退出權（Art.71），惟設有例外規定（例如基於重大公共利益）。

確保資料隱私與安全

鑑於健康資料之敏感性，資料使用者僅能在符合隱私及網路安全高標準之環境中處理資料，且禁止下載個人電子健康資料（Art.73），亦不得重新識別或嘗試重新識別資料主體（Art.61(3)）。再者，唯有研究者、企業或公共機構證明匿名（anonymised）資料無法實現其目的時，方可存取假名（pseudonymised）資料（Art.66(3)）。

EHDSR亦已落實GDPR處理合法性之要求，例如：HDAB基於GDPR第6(1)(e)條執行公益任務之必要，在安全環境中處理資料。又如，資料持有者基於GDPR第6(1)(c)條遵從資料控制者法律義務之必要，依據個別資料許可向HDAB提供資料。又例如，GDPR第9(2)(j)條基於公益而例外允許處理特殊個人資料時，所要求提供之適當具體保障措施，即體現在EHDSR第四章之允許用途、資料許可、安全處理程序等規定。

以高標準建立EHR系統

EHDSR針對EHR系統建立上市前及上市後之法規遵循架構，包括製造商（Art.30）、進口商（Art.32）與經銷商（Art.33）以及市場監督機構（Art.43）等主體義務，以確保其符合嚴格之安全性與互通性標準以及高品質資料要求。

實施時程

EHDSR並非自2025年3月26日起即全面適用，而是經過一定過渡期間後，才逐步落實各章節內容[6]，以利各方利害關係者做足準備（Art.105）。其實施時程大致分為三階段：

第二章與第三章之主要規定 係自2029年3月26日起適用於個人健康資料優先類別之第一組（指病歷摘要、電子處方與電子調劑記錄）；並自2031年3月26日起適用於優先類別之第二組（指醫學影像、醫療檢驗結果與出院報告）。

係自2029年3月26日起適用於個人健康資料優先類別之第一組（指病歷摘要、電子處方與電子調劑記錄）；並自2031年3月26日起適用於優先類別之第二組（指醫學影像、醫療檢驗結果與出院報告）。 第四章 係自2029年3月26日起適用於第51條大部分資料類別（例如來自電子健康記錄之資料）；並自2031年3月26日起適用於其餘類別（例如基因體資料）。

係自2029年3月26日起適用於第51條大部分資料類別（例如來自電子健康記錄之資料）；並自2031年3月26日起適用於其餘類別（例如基因體資料）。 EHDSR第75(5)條係自2035年3月26日起適用，允許第三國及國際組織申請參與HealthData@EU。

在此之前，執委會（European Commission, EC）尚須制定若干施行細則（implementing acts）：其預計在生效日（2025年3月26日）後兩年內[7]，擬定相關規範之詳細藍圖。爾後兩年[8]則用以建置、測試及部署已確定之技術細節 — 換言之，EC必須於2027年3月26日前通過此等規範。適用此一期限之施行細則共9項，主題包括：

原始利用下之資料品質要求（13(4)）

數位健康資料平台「MyHealth@EU」（23(4)）

EHR系統協調元件之共通規格（36(1)）

資料存取申請、許可與請求之範本（70(1)）

安全處理環境之要求（73(5)）

二次利用之跨境資料平台「HealthData@EU」（75(12)）

資料集描述之要求（77(4)）

資料品質與效用標籤（utility label）（78(6)）

綜合前述，EHDSR實施時程之各里程碑大致如下圖所示：

圖2. EHDSR實施時程整理；資料來源：Frequently Asked Questions on the European Health Data Space. Posted on 5 March 2025, EC；由北美智權報／許慈真整理及繪製

下表從利害關係者角度出發，更能清楚呈現EHDSR各實施階段具備何種實務意義：

表1. 從利害關係者看EHDSR各實施階段的影響；資料來源：Frequently Asked Questions on the European Health Data Space. Posted on 5 March 2025, EC；由北美智權報／許慈真整理及製表

結語

EHDSR影響廣泛且深遠，儘管立法架構與實施時程頗為繁複，但在可預期之未來，將能大幅提升歐洲電子健康資料之品質與利用安全性。至於EHDSR與其他資料規範、乃至於《人工智慧法》（Artificial Intelligence Act, AI Act）之關係，亦將是往後實踐上的重要問題，此點尚請讀者多加留意。

備註：

作者： 許慈真 現任： 臺北大學土地與環境規劃研究中心研究員 學歷： 輔仁大學法律學系博士 輔仁大學財經法律翻譯碩士學程 輔仁大學財經法律學系碩士 輔仁大學法律學系學士 專長： 智慧財產權、法律翻譯

