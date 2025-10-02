智財即國力：從2025專利數據看創新趨勢與國家競爭力

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在全球科技快速更迭與知識經濟驅動下，專利早已不僅是法律文件，更成為衡量一國研發實力、企業競爭力與產業戰略的核心指標。GreyB最新發表的《Global Patent & Innovation Leadership Report 2025》（下稱《報告》），蒐集自 2019 年至 2025 年 3 月的全球專利數據，涵蓋超過 150 個國家，從專利活動、訴訟模式到技術焦點，全面勾勒當今的創新格局。《報告》內容可分為兩大部分：其一是東亞以外的全球專利與訴訟趨勢，其二則專注於中國、日本、台灣、香港與南韓的東亞創新發展，突顯東亞在全球創新競賽中舉足輕重的地位。這份分析不僅揭示專利數據，更是一幅地緣政治與產業競逐的智財地圖。

圖1. 全球公佈專利最多的前10大國家；圖片來源：GreyB Global Patent and Innovation Leadership Report 2025，July 2025

全球專利數據版圖：中國量體壓倒，美國展現多元優勢

2019 至 2025 年間，中國共發表超過 3,478 萬件專利，數量遙遙領先，遠高於美國的 492 萬件，差距高達七倍。這一龐大差距來自政策扶植、國企與民企雙軌推動以及龐大內需市場，使中國在數量上壟斷全球專利版圖。報告甚至指出，中國在 2020 年的專利數量，是日本七年總和的三倍，突顯其驚人產出能量。

美國雖在數量上落後，但依然展現出強大的技術廣度與多元化優勢，涵蓋人工智慧、半導體、數位通訊與生命科學等多個領域。其專利組合最分散且多層次，這種韌性使美國雖不敵中國的量體，仍能保持全球創新的核心地位。

歐洲則呈現另一種模式。德國專利數在近五年下降超過 17%，反映歐洲逐漸從「數量競爭」轉向「品質驅動」，尤其集中於綠能與永續技術。法國展現航空與節能交通的優勢，歐盟則以「綠色新政」為政策背景，把專利視為碳中和戰略工具。

值得關注的新興國家則是印度與越南。印度專利數從 2019 年的 85,000 件增至 2024 年的 20.9 萬件，五年內成長 146%。2023 年更單年成長 15.7%，與越南、墨西哥共同擴張全球創新的新版圖 (詳圖1)。

圖2. 按專利數量排名，重點展示了 CPC 分類中的關鍵技術領域；圖片來源：GreyB Global Patent and Innovation Leadership Report 2025，July 2025

技術板塊：數位、醫療與綠能三大支柱

數據顯示，數位資料處理（CPC 分類 G06F）仍是專利數量的主導領域，2019–2025 年占比高達 17.23%。然而申請數量近年已見穩定下降，顯示核心技術逐漸成熟，焦點正轉向應用與優化。

醫療與藥物相關專利則快速增長，A61K（醫藥與醫療技術）占比 14.7%，A61P（藥物用途）占比 12%，體現全球對健康科技的高度關注。AI 醫療正是兩者結合的產物，從 AI 驅動的診斷工具、遠距醫療到精準醫學，均成為全球專利申請的熱點。2025 年相關新創更吸引超過 16.8 億美元投資，Xaira Therapeutics 與 Formation Bio 的融資案即為代表。

永續領域則逐漸成為歐洲專利主軸，包括能源與電力生成（Y02E）、綠色交通（Y02T）。LG 甚至是前幾大企業中唯一在潔淨能源創新上有顯著專注的公司，展現獨特戰略 (詳圖2)。

東亞深度剖析：從追隨者到規則制定者

報告指出，東亞專利總量在 2019–2024 年間成長 54%，中國以 2,880 萬件專利主導全區。中國專利集中於數位處理、電網基礎設施與新能源車，並在 AI、機器學習與自動化系統領域持續領先。

日本專注於機器人、自動駕駛與潔淨能源，展現從傳統製造轉型的趨勢。南韓與台灣則聚焦於半導體與先進封裝，推動智慧設備與 5G 基礎設施等新世代技術。香港則在金融科技與醫療創新上展現成長動能。

台灣尤其值得注意，台積電（TSMC）於 2019–2024 年間共發表 54,818 件專利，並與蘋果、輝達等客戶合作，強化其全球半導體產業鏈地位。

學術界亦成為東亞創新的推手。清華大學與韓國科學技術院（KAIST）等機構，不僅產出研究成果，更積極與企業合作，推動專利申請，形成學研與產業緊密結合的生態。

值得注意的是，東亞企業普遍採取「先本土、再全球」策略，優先在本國申請，之後再透過 PCT 或區域性專利延伸，顯示強烈的市場保護導向。

圖3. 2019 年至 2024 年間專利發布速度最快的塑造全球創新格局的前十大公司；圖片來源：GreyB Global Patent and Innovation Leadership Report 2025，July 2025

企業專利競逐：三星領先，LG、華為與台積電追趕

報告列出2019–2024 年全球前100大專利公司。三星以353,572件穩居全球第一；LG 以 271,805 件居次，且在 2024 年專利數暴增 166%，展現驚人動能。華為以 214,749 件排名第三，但 2024 年略有下滑，顯示調整期來臨。

美國方面，Qualcomm 與 Apple 在無線通訊與消費電子領域表現突出。台積電則成功擠入前 30 大，專利數增幅達 74%，展現台灣的半導體核心優勢。其他成長快速的企業包括 OPPO（90%）、騰訊（127%）與京瓷（162%）。

圖4. 全球及區域研發機會地圖（2019-2025）；圖片來源：GreyB Global Patent and Innovation Leadership Report 2025，July 2025

訴訟與專利價值：從防禦到進攻

在專利訴訟上，非實施實體（NPE）成為重要推手，如 Patent Armory 與 Wildcat Licensing，專利數量雖有限，卻發動大量訴訟，集中於呼叫中心管理與消費性電子裝置，藉此換取授權或和解。

長期訴訟則常見於醫療、製藥與科技產業，Google、Medtronic、Alembic Pharmaceuticals 等公司頻繁被點名為被告。這凸顯高價值產業中，智慧財產權的複雜性與戰略性。

同時，跨國企業愈趨傾向透過協議或專利聯盟解決爭端，長期消耗戰比例下降，顯示訴訟正從「對抗」轉向「合作」。

專利價值評估方面，專利引用數與專利族群規模仍是核心指標。前十大專利族群集中於半導體製程、醫療診斷與電池技術，正好呼應全球供應鏈與能源轉型的核心需求。

結語：專利即國力，全球創新新秩序

《報告》揭示的全球專利格局，不只是數據排名，更是國際科技與產業博弈的縮影。中國以數量碾壓，美國憑藉多元與質量抗衡，印度與越南等新興國家迅速追趕，歐洲則以綠能與永續為核心差異化。

對台灣而言，半導體專利仍是立足全球的關鍵籌碼，但若能進一步結合 AI 醫療與綠能製造專利，將有機會在下一波創新浪潮中取得更多話語權。

專利已超越法律權利範疇，成為科技霸權的象徵。2025 年的專利地圖清楚表明，未來競爭將是一場跨域技術、產業政策與法律制度交織的三重戰役。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

