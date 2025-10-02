《2025台灣創新技術博覽會》10月16日登場 AI應用引領產業升級

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2025年《台灣創新技術博覽會》（創博會；Taiwan Innotech Expo, TIE）」將於10月16日至18日於台北世貿一館登場，由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部、數位發展部、國家發展委員會及中央研究院等11個部會聯合主辦，匯聚近450家廠商、展出近1,100件專利技術，全面展現台灣在因應國際趨勢下的研發成果。參觀預登現正開放中，誠摯邀請各界業者線上登記。

生成式人工智慧近年發展迅速。根據國際數據資訊公司（IDC）預測，2025年全球AI支出將達2,270億美元，2030年更將突破19.9兆美元，迎來全新AI經濟時代。台灣身為全球半導體產業要角，為AI技術提供堅實的硬體基礎；總統賴清德於就職演說中便提出推動「半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊」五大信賴產業，彰顯台灣成為全球科技陣營中關鍵夥伴的決心。

為搭上這股AI浪潮，2025年創博會以「AI跨域創新，智慧驅動未來」為主軸，規劃「發明競賽區」、「臺灣專利超級站」、「創新經濟館」、「未來科技館」及「智慧永續館」等多元展區，展現產官學研的研發成果，打造國際專利技術交流平台，攜手引領台灣創新科技走向世界。

創博會匯集近千項發明技術，歡迎參觀者深入體驗未來世界。圖片提供：外貿協會

發明競賽激盪創新火花，國內外團隊角逐鉑金獎

「發明競賽區」一直是創博會的焦點所在， 今年「發明競賽區」共徵集國內外500件參賽作品，包含韓國、泰國等代表團，共同角逐大會最高榮譽「鉑金獎」。我國參賽者方面，由國家原子能科技研究院、中華電信研究院、台灣電力公司等近90家企業，提交涵蓋半導體、資通訊、資安及醫療等領域之專利技術；學研單位則有高雄科技大學、崑山科技大學、中央大學等逾40所院校踴躍參與，充分展現台灣在研發實力與人才培育上的深厚基礎。值得關注的是，本屆眾多參賽作品導入人工智慧技術，應用範圍從醫療照護、民生用品至高科技產業，不僅提出生活難題的解決方案，更展現推動產業升級之深厚潛能。

三大主題館聚焦AI與永續未來，打造跨域創新引擎

由各政府單位領軍之「創新經濟館」、「未來科技館」及「智慧永續館」亦為創博會一大亮點。創新經濟館以「AI生態系．串流百工百業」為核心，呈現人工智慧在半導體、資安、通訊、製造與綠色永續等領域的應用成果，呈現臺灣在科技創新與產業升級的整合能力。未來科技館聚焦智慧機器人、量子科技、運動科技及AI產學合作四大互動展區，展示近200項涵蓋生醫、先進材料、綠能、半導體等七大前瞻領域的頂尖研發成果。智慧永續館則以「智慧韌性．永續安心」為主題，規劃「智慧創新」、「韌性賦能」及「循環永續」三大展區，展出97項技術，從糧食安全、國防實力到資源循環，描繪未來安心共榮的永續生活藍圖。

展期間亦舉辦多場主題活動。每日導覽依AI、次世代通訊、精準健康、永續未來等熱門趨勢議題規劃5條路線，引領民眾深入了解各展區亮點。另有「半導體科研青年論壇」、「智慧機器人論壇」、「次世代通訊應用暨資安協作國際論壇」等多場主題研討會，促進技術交流，強化人才連結，為產業注入持續動能。

展期間將舉辦主題導覽、國際論壇等多元活動，豐富參觀者觀展體驗。圖片提供：外貿協會

2025年台灣創新技術博覽會將展現台灣產學研創新實力，參展技術運用AI等提出民生、產業與科技發展的具體解方，凸顯我國作為全球科技領域的重要角色。業者可線上預登憑QR Code快速入場，民眾亦可現場填寫問卷免費參觀，邀請您共同見證台灣科技引領智慧永續新時代。

