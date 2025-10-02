《全球塑膠公約》談判2025年底登場 台灣塑膠產業如何因應衝擊？

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

全球減塑浪潮逐年升高，各國對於塑膠減產議題的討論日益白熱化。台灣作為全球供應鏈的重要一環，塑膠市場規模逾100億美元、相關產業從業人員高達20萬人，隨著今（2025）年底即將展開的《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty）談判，可能會對原生塑膠生產設定上限或減產目標，面對國際間對塑膠製品日益嚴格的規範，對於台灣塑膠產業鏈是攸關生存的重要議題，更必須及早因應並尋求研發與轉型。

塑膠為全球最重要的材料之一，全球塑膠年生產量1950年約150萬公噸，增加到2023年生產量超過4億公噸，估計全球歷史累積總生產量將近100億噸塑膠，其中超過一半是2000年以後所生產。全球塑膠產量以亞洲占比過半最高（51%），北美約估19%、歐洲約估16%、中東約估7%。全球塑膠市場（不含上游產業）規模估計超過1兆美元，從業人員超過1000萬人，其中台灣塑膠市場規模估計超過100億美元，從業人員超過15萬人。

隨著消費者對塑膠污染的認知提升，政府與企業逐步採取措施，並推動包括塑膠稅及延伸生產者責任（EPR）在內的相關政策。歐盟2021年提出一次性塑膠指令（Single Use Plastics Directive，SUPs Directive），要求成員國將一次性塑膠產品相關廢棄物減量50%以上，同年開始對未回收塑膠包裝廢物開始徵收費用，並禁止使用部分塑膠產品，促使成員國及許國企業積極響應SUP指令，或推動不同的減塑政策。目前全球已有超過90個國家與地區推動或正在考慮實施塑膠相制度，但尚未形成統一的全球規範。

為了制定一項具有法律約束力的國際協議，《全球塑膠公約》的談判進程正在進行中，目標是涵蓋塑膠的整個生命週期，從塑膠的生產、設計到廢棄物管理，以全面解決塑膠污染問題。然而，因各方在關鍵議題上各方存在重大分歧，《全球塑膠公約》在談判過程充滿挑戰，導致原定於2024年底完成的談判未能如期達成共識。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，塑膠在台灣是兆元產業，相關從業人員超過20萬名，必須提早因應《全球塑膠公約》，以免影響相關企業發展和廣大員工生計。台灣永續能源研究基金會（TAISE）今年第三度舉行台灣塑膠論壇，廣邀產官學界齊聚討論攸關台灣塑膠產業生存的《全球塑膠公約》最新談判進展。

全球塑膠公約的最新發展

聯合國環境署（UNEP）曾提出2040年減塑80%的目標，並決議制定具約束力的全球塑膠規範。聯合國於2022年邀集會員國成立政府間談判委員會（Intergovernmental Negotiating Committee，INC），最近一次的談判是第五次會議的第二階段（INC-5.2），2025年8月在瑞士日內瓦舉行，最終在未達成共識的情況下休會，因此條約文本尚未確定。第六輪的會議預計在2025年12月在瑞士日內瓦舉行。若公約最終版本通過對原生塑膠生產上限或配額的規定，台灣部分石化、原料產能可能必須減產，這對依賴原生塑膠原料的大型企業構成壓力，取得原料的成本也會隨之提升。

台灣永續能源研究基金會執行長顧洋分析，第六輪談判主要有三大爭議，首先是針對全球塑膠生產，石油生產國反對限制塑膠生產，主張應專注於塑膠廢棄物管理和產品設計改進；第二項是危險化學品管理，關於塑膠中所添加有害化學品的管理方式，會員國仍存在分歧；第三則是發展中國家強調需要資金和技術支持，資金分配和支持機制的設計仍是談判中的難點。

全球塑膠回收面臨技術與成本瓶頸

塑膠廢棄物問題日益嚴峻，然而全球的回收效益仍相當有限。據估計，人類迄今生產的塑膠中，約有四分之一仍在市場上使用，但超過五成被任意棄置，另有約一成被焚化。由於塑膠產品種類繁多、添加劑複雜，全球塑膠廢棄物的回收再利用率僅約 9%，遠低於其他材料。

當前，塑膠回收再利用面臨著技術創新與高成本的瓶頸，回收後的塑膠普遍存在品質與功能不佳的問題。不過，若各國能積極推動回收再利用，並祭出如「塑膠稅」等積極的財政措施，預計2060年塑膠廢棄物的回收率有望顯著提升至40%以上。

顧洋也指出，儘管回收再利用是減少廢棄物和節約資源的重要手段，但主要作用是延緩塑膠對環境的影響。若社會和企業過度依賴回收作為解決方案，反而可能削弱民眾與企業從源頭減少使用塑膠原料和產品的決心與動力。

生質塑膠發展仍有兩大挑戰

當前全球塑膠仍有高達99%來自石油、天然氣等化石原料，因此發展生質塑膠（Bioplastics）被視為未來趨勢。生質塑膠使用可再生資源作為原料，有助於節約有限的石油和天然，可減少對化石燃料的依賴並降低碳足跡，特定類型的生質塑膠可以在工業堆肥或特定環境中分解，有助於減少長期環境污染。雖然技術上，生質原料可取代所有傳統石化塑膠，但目前仍面臨成本高昂和產量不足的兩大關鍵挑戰。

另一方面，若為產製生質塑膠原料而大量種植工業作物，可能導致嚴重的環境生態破壞，包括森林砍伐、農藥濫用、單一栽種，甚至涉及基因改造作物等情形。此外，雖然生質塑膠具有可生物分解的特性，但通常需要特定的堆肥環境才能分解。由於目前的堆肥設施仍供不應求，許多生質塑膠最終仍與傳統塑膠一樣，以焚燒或掩埋方式處理。若生質塑膠在回收過程中與傳統塑膠混合，更會影響整體塑膠的回收品質與效益，都是發展生質塑膠取代塑膠需要考量的問題點。

串聯再生料國家隊推動資源循環

為促進循環經濟，減少塑膠廢棄物並提升資源循環度，環境部資源循環署在今年2月召開塑膠聯盟再生料推動小組會議，邀集塑膠再生料上中下游相關業者共同研議成立「再生料國家隊」，透過塑膠聯盟建立溝通平台，加強產業合作與交流。環境部資源循環署副署長許智倫指出，再生料國家隊透過塑膠聯盟整合原料供應商、回收再利用商、製品製造商等產業鏈，合作提升技術和產能，資源循環署將建立管理機制並串聯產業鏈業者，促進台灣再生塑膠發展環境與再生料的開發使用。未來台灣將以「生活轉型」及「產業轉型」為核心，透過跨部會合作與產業輔導，並推動一次用產品減量里程碑。同時透過推動《資源循環推動法》修法，為塑膠循環利用、再生料比例、綠色設計、溯源驗證提供法律基礎。

《全球塑膠公約》即將在年底進行第六輪談判，最終的結果將涉及全球塑膠產業生產、消費和產品設計模式的全面轉型，台灣塑膠產業必須迅速適應限制原生塑膠、提高再生利用的新常態，並積極開發出能適應環境變遷的解決方案，才能在全球綠色浪潮中站穩腳跟。

