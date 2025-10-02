美國稀土政策演變與產業鏈重建：從依賴到自主的戰略轉型之路

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

芮嘉瑋╱財團法人中技社 科技暨工程研究中心主任

美國稀土政策經歷多階段轉型，從過度依賴中國進口轉向重建本土稀土產業鏈。為達此目標，川普政府明確將稀土視為國防與新能源戰略資源，不僅放寬相關環保規範、直接投資民營稀土公司，更積極尋求多元化的國際供應鏈，未來十年，將成為美國稀土產業復興的關鍵期……

過去數十年，美國曾是全球最大稀土生產國，以Mountain Pass礦場為主要產地。美國雖擁有豐富稀土礦藏，但由於開採與提煉過程高度依賴強酸與化學溶劑，伴隨嚴重土壤與水源污染風險，以及部分礦石含有釷（Th）與鈾（U）等放射性元素，需額外處理，對環境與勞工健康造成衝擊。基於環保法規嚴格與輻射考量以及中國稀土低價競爭，美國政府長期未將稀土產業列為戰略扶植對象，美國稀土產業在1990年代逐漸衰落，並轉向依賴中國進口稀土原料與製品。

2010年中日釣魚島爭端引發中國限制稀土出口，美國雖意識到供應風險，開始關注稀土安全，卻未有積極政策行動。隨著稀土在國防工業（如戰機雷達、導引系統）、高科技產品（智慧手機、電動車）、與新能源（風力發電、永磁馬達）中扮演不可替代的關鍵角色，加上中國多年來對稀土供應掌握過深，面對地緣政治壓力與對中依賴風險升高，美國開始意識到對單一來源過度依賴所帶來的國安與產業鏈風險。進入川普政府時期，美國政府逐步調整立場，2017年川普簽署13817號總統令，首次將稀土納入《國防生產法》第三章，賦予政府可動用戰時資源的權力支持稀土產業。拜登政府延續並加碼推動本土供應鏈重建，2020年川普簽署行政命令，強調減少對外依賴與責任採礦，開始放寬相關環保規範。2021年發布《關鍵礦產與半導體供應鏈百日審查報告》，明確將稀土列為戰略重點資源之一，視稀土為國防與新能源戰略資源，開始放寬相關環保規範，甚至直接投資民營稀土公司，重啟本土供應鏈，加強對國內稀土供應鏈的戰略掌控。

圖1. 美國稀土政策演變歷程；圖片來源：北美智權報/芮嘉瑋繪製

美國重建稀土產業鏈的具體行動

為重建稀土產業鏈，美國採取以下幾項行動：

礦山復產與擴建

支持Mountain Pass礦山復產與擴建，確保上游資源供應並實現垂直整合，助力美國稀土產業鏈本土化。Mountain Pass礦山是美國唯一活躍的大型稀土礦場，由MP Materials公司經營。該礦擁有全球少數高品位稀土礦之一，主要產出釹、鐠、鈰、鑭等稀土元素。自2018年復產以來，年產稀土氧化物約4萬5千公噸，並持續擴產中，積極實現從礦山開採到下游加工的垂直整合。美國政府與國防部大力支持其產能擴張與技術升級，助力本土稀土供應鏈建設，強化國內稀土戰略資源保障，成為美國稀土產業重建的關鍵基石。

循環經濟 回收利用

資助「城市採礦」計劃，從電子廢棄物中回收稀土。推動《稀土循環利用法案》，要求製造商建立產品回收體系。提供稅收優惠鼓勵企業使用回收稀土。目標2030年回收稀土滿足國內需求的20%。

政策資助與稅務優惠

美國政府透過能源部（DOE）與國防部（DoD）提供研發補助、設備投資支持及稅收減免等政策工具，鼓勵企業投入稀土分離、冶煉與再加工技術的研發與擴產，強化本土供應鏈自主性。美國政府針對稀土產業的資助與稅務優惠政策中，包括國防部直接資金支持MP Materials，以及能源部資助Lynas Rare Earths在德州Seadrift建設分離廠，都是具代表性的實際案例。

放寬環保限制

美國政府針對稀土產業適度鬆綁部分環評規範與許可審查流程，藉此縮短設廠與投產時程，加快本土稀土提煉與加工產能的落地。具體措施包括：鬆綁聯邦土地礦權申請程序，簡化礦區開採許可，減少重複審查與行政障礙。運用《國防生產法》等行政工具，對關鍵基礎設施建設項目進行快速審核，縮短環評及各項許可申請時間。透過行政命令及政策指導，促使環保部門在保障基本環境要求的同時，加快審查效率，優先支持戰略礦產項目推進。設置快速通道（fast track）程序，專案具備戰略重要性可獲得加速審核及許可，以支援國防與綠能產業關鍵原料生產。鼓勵州政府與地方部門調整政策配合，加速土地使用與環評流程，提升地方審批聯動效率。這些措施旨在縮短稀土設廠與投產的行政等待時間，降低營運初期不確定性，促進美國本土稀土精煉和加工產能加速落地，強化產業競爭力與供應鏈韌性。

入股民間企業

直接投資或提供低息貸款給本土稀土公司，如 MP Materials，並鼓勵其下游整合。

美國政府為重建稀土產業鏈，積極入股並資助本土稀土企業，尤以MP Materials為代表。具體作法包括直接投資、提供低息貸款、採購保障以及鼓勵下游整合。這些舉措不僅鞏固美國本土稀土產業自主權，也加速供應鏈本土化與多元化，減少對中國依賴，強化國防及綠色產業關鍵材料供應安全。

直接投資：美國國防部以可轉換優先股形式投入4億美元，成為MP Materials最大股東，支持其擴大稀土加工與磁鐵製造能力。 低息貸款：提供約5億美元低息貸款用於提升分離加工能力和新工廠建設。 採購保障：國防部承諾未來10年以每公斤110美元底價購買MP生產的稀土永磁材料，保障企業穩定收益。 鼓勵下游整合：支持MP Materials與蘋果等大廠合作，建設完整從稀土到磁鐵的產業鏈，推動下游磁鐵及回收事業發展。

國際供應鏈多元化

美國為多元化稀土供應鏈，積極與傳統盟友及新興夥伴國家深化合作。2023年《國防授權法案》將澳洲正式列為國內供應商，使澳洲享有與加拿大同等的地位，雙方合作制度化，支持澳洲企業如Lynas在美投資加工廠，打造從礦山開採、加工到製造的完整產業鏈；加拿大則與美國攜手推動關鍵礦產的生產與技術共享，強化非中國來源的稀土資源供應。此外，美國主導成立「礦物安全合作夥伴計畫」（MSP）及「可持續關鍵礦物聯盟」（SCMA），與日本、歐盟、英國、法國、德國及南韓等民主國家推動永續且負責任的供應鏈管理和標準建設。美國也積極拓展越南、格陵蘭、烏克蘭、巴西、俄羅斯、印度等國的合作，涵蓋礦產開採、中游精煉與下游永磁材料製造等全產業鏈。這些國際合作不僅促進技術交流、提升供應鏈韌性，也有效降低對中國稀土依賴，保障國防以及綠色能源產業的關鍵原料供應，全面提升美國及其盟友的國家經濟與戰略安全。

推動加工與回收技術研發

美國能源部「關鍵材料研究所」主導稀土替代材料及先進加工技術的研發，並成立「稀土回收創新聯盟」，整合產學研力量致力開發創新分離技術。美方投入超過1.5億美元，在德克薩斯州建設稀土研發中心，推動技術商業化應用。美國同時資助「城市採礦」計劃，利用電子廢棄物回收稀土，這些電子廢棄物包含豐富稀有金屬，回收潛力巨大，有助減少天然開採。相關法案如《稀土循環利用法案》促使製造商建立產品回收體系，並透過稅收優惠鼓勵企業採用回收稀土，目標在2030年前，回收稀土供應佔國內需求約20%。此舉不僅促進資源永續利用，也強化供應鏈安全，支援綠色能源及國防產業需求。

美國稀土政策經歷多階段轉型，從過度依賴中國進口轉向重視本土產業鏈建設與戰略自主。川普政府首創性地將稀土納入國防生產法範疇，並透過補助與投資扶植MP Materials等核心企業。拜登政府加碼推動環保審批機制鬆綁、政策資金支持與稅收優惠，並積極推動多元化國際合作與回收技術研發。雖然重建過程面臨環保成本高昂與技術瓶頸等挑戰，美國持續穩步推進稀土供應鏈本土化與去中國化目標，形成從礦山到下游製造的完整生態體系，提升國防與綠能產業安全保障，展現其在全球稀土產業競爭中的決心與策略韌性。未來十年將是美國稀土產業復興的關鍵期，成敗關乎全球科技與國安格局。

