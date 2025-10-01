EPO自2025/10/01開始接受線上送件彩色及灰階圖式

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

2025年10月1日起進入EPO的PCT案，若有彩色、灰階圖式，只要滿足兩項要件，EPO將取用彩色、灰階圖式：要件一，PATENTSCOPE可查到原始送件的彩色、灰階圖式檔案；要件二，WIPO國際公開本載明此一事實。兩項要件中，若任一項未滿足，EPO仍會取用國際公開本所載黑白圖式。

如先前報導[1]，2025年9月5日EPO正式公告：2025年10月1日起，透過Online Filing 2.0、ePCT、EPO Contingency Upload Service、MyEPO等方式線上提交者，EPO將接受其彩色、灰階圖式送件，且將以該局收件的原樣圖式開放公眾查閱。[2]

如EPO審查基準A-IX, 1.2及7.1說明，EPO原即接受彩色圖式及相片送件，但會掃成黑白圖檔，公開及公告本刊印及開放公眾查閱版本，都使用轉製而成的黑白圖檔。且今年7月7日即已預告10月1日起採用新的申請案及文件格式規範，以電子方式提交的申請案，其圖式可採用彩色或灰階方式呈現，惟仍須以耐久、線條厚度一致且界限清晰的筆劃或區塊繪製，需有足夠對比度，以便在300 dpi的解析度下清楚顯示。[3]

可是須注意的是，申請案說明書、請求項、摘要，不在EPO這波開放項目，若說明書、請求項、摘要出現彩色或灰階，EPO申請案公開及公告作業，仍會按現行辦法直接轉換為黑白。同時，文字表色（colour specification）描述未必客觀準確，EPO也不建議在說明書、請求項、摘要以文字提示顏色特徵，像是描述某元件顏色為Beige、Yellow之類。

如部分事務所指出，生技化學、醫療器材、健康科技、軟體、圖形介面、工程……等領域發明案圖式，都有可能因此提升圖式品質、精準呈現發明內容。然而，不是全部專利局都同步接受彩色、灰階圖式。以中、歐、日、韓、美五大專利局為例，僅韓國接受一般申請案採用彩圖；中、美兩國的作法是有限度開放，必須以顏色輔助解釋技術內容的申請案，可准以使用彩圖；日本則和英國、法國、荷蘭、比利時等國一樣，目前並不接受彩圖，申請案圖式只能採用黑白線繪圖或灰階圖。[4]

此外，EPO所出優先權證明文件，無論是紙本或電子權證，未來都會如實反映EPO原始收件內容，若原收件內容包含彩色、灰階圖式，其紙本及電子權證也會包含彩色、灰階圖式。只不過，個別專利局透過WIPO DAS權證交換平台取用電子權證後，可能依該局作業需求或法規規定轉檔為黑白圖式。

換言之，若要在多國申請專利、有優先權主張需求，採用傳統黑白線繪圖仍是最低風險的申請方法。

歐洲專利申請案（Euro-direct申請案）

依EPO公告辦法，2025年10月1日起線上向EPO直接提交的歐洲專利申請案，可包含彩色及灰階圖式，一案圖式可同時混有黑白線圖、彩色及灰階圖式。

分割案亦是比照辦理，但EPO提醒，有彩色、灰階圖式的分割案，仍須通過Article 76(1) EPC審查，也就是不能有超出母案原始揭露範圍者，否則無法享有母案優先權。

同理，若新案主張優先權，但送件時不小心遺漏說明書、圖式部分內容（missing parts of the description or missing drawings，簡稱遺漏部分），而優先權案內容恰有新案遺漏部分的內容，這種情況若想後補遺漏部分並依Rule 56(3)或Rule 56a(4) EPC保留原始申請日，後補圖文須與優先權案原圖文內容一致，若優先權案原圖為黑白圖式，後補圖式也須是黑白圖式。

PCT案國際階段

PCT法規本身不接受彩色圖式，要是申請人所提PCT案內含彩色圖式、彩色照片，WIPO國際局（International Bureau，簡稱IB）接手處理、辦理國際公開時，會先轉檔採用黑白圖式，但可於國際公開本封面提示有彩色或灰階圖式、開放公眾於PATENTSCOPE查閱下載原圖式檔案。

如WIPO PCT簡中電子報《PCT通訊》2019年4月第04/2019期「實務建議」專欄說明：這類案件在其PATENTSCOPE上的文件列表中，原始申請文件條目右側，以下兩種圖標會擇一顯示。彩色圖標表示PCT國際公開本首頁已提示PCT案包含彩色、灰階圖式；反之，灰色圖標表示國公開本首頁沒有此一提示。[5]

圖1. 圖片來源: WIPO

以PCT/EP2025/056465為例，其國際公開本WO 2025/190867 A1首頁公開狀態欄寫明：“Published […] in black and white; the international application as filed contained color or greyscale and is available for download from PATENTSCOPE”（請見圖2紅框圈出文字）

圖2. 圖片來源：WIPO

圖3. 圖片來源：WIPO

而再查詢PATENTSCOPE該案案卷，點選「文件」（Documents）頁籤，其下「國際局文檔中的相關文件」（Related Documents on file at the International Bureau）欄位，可於「提交的申請正文」（Application Body as Filed）條目見到一彩色圖標，滑鼠游標停在彩色圖標上時，會帶出說明文字「提交的國際申請保留任何顏色或灰階圖像」（International application as filed retaining any color or greyscale images），也就是提示該案原始申請即提交彩色、灰階圖式，且可於PATENTSCOPE該案案卷處查閱下載。[6]

而若使用ePCT、Online Filing 2.0在2025年10月1日或該日後向EPO提交一PCT案，EPO會把所收彩色、灰階圖式原檔案傳送給IB，透過前述機制，公眾連進WIPO的檢索平台PATENTSCOPE檢索該案，即可在它的案卷查閱下載原先提交給EPO的彩色、灰階圖式檔案。[7]不過正式提交PCT案之前，EPO和WIPO一樣，都建議申請人利用WIPO提供的PDF/DOCX轉檔預覽工具先確認轉換效果，畢竟目前許多專利局仍只認轉檔後的黑白圖式。[8]

PCT案進入EPO

2025年10月1日起進入EPO的PCT案，若有彩色、灰階圖式，只要滿足兩項要件，EPO將取用彩色、灰階圖式：要件一，PATENTSCOPE可查到原始送件的彩色、灰階圖式檔案；要件二，WIPO國際公開本載明此一事實（即國際公開本需有這段文字：“the international application as filed contained color or greyscale and is available for download from PATENTSCOPE”）。兩項要件中，若任一項未滿足，EPO仍會取用國際公開本所載黑白圖式。

至於2025年10月1日前即進入EPO的彩色、灰階圖式PCT案，EPO一律取用國際公開本所載黑白圖式，若後續程序申請人提交彩色、灰階圖式，EPO將依Article 123(2) EPC審查是否有超出原始申請範圍問題。

