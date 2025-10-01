從華爾街到華府：John A. Squires執掌USPTO 誓言打造嶄新創新時代

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

美國專利及商標局（USPTO）於2025年9月22日迎來新任局長 John A. Squires，在USPTO 局長的缺懸空10個月之後， Squires正式就任美國商務部智慧財產權事務部副部長暨 USPTO局長，成為美國智慧財產權事務的最高行政官員。Squires身負重任，除了維持USPTO的運作外，也要向商務部部長 Howard W. Lutnick、川普總統 (Donald J. Trump) 及其政府，以及其他政府機構提供有關智慧財產權政策的建議，並致力於提升美國的創新與全球競爭力。

USPTO是全球最大的智慧財產權機構之一，規模僅次於中國知識產權局；年度營運規模近50億美元，擁有超過14,000名員工，遍布美國50個州和波多黎各。Squires局長稱領導這個「美國創新機構」是個人畢生的榮譽，表示期待努力實現美國創新與創業精神的承諾，使USPTO成為美國創意成就的先鋒，推動經濟成長、技術進步與全球競爭力。

獨特的金融與科技背景

Squires的資歷不僅限於傳統的智慧財產權法律領域，其職業生涯與高風險的金融科技（FinTech）和創新資產管理緊密相連，這為他帶來了獨特的視角。

在擔任公職之前，Squires曾在金融界核心機構累積了長達9年的經驗，於2000年至2009年間擔任投資銀行龍頭高盛（Goldman Sachs）的首席智慧財產權顧問，也藉此開啟了他在智慧財產權領域以外的金融科技生涯。在資產管理方面，Squires主導創建了美國第一個以專利資產為擔保的融資平台，有效地將智慧財產權視為可投資、可交易的金融資產。

除此之外，Squires也在國家安全層面展現了其專業能力。為應對911恐怖襲擊事件，Squires 與全球20家主要金融機構合作，建立了美國首個反洗錢、反恐怖主義融資聯盟，該聯盟是基於加速審批為打擊恐怖主義而發明的專利而成立的。

在法律實務方面，Squires曾是美國Dilworth Paxson LLP 律師事務所智財權與新興公司業務的主管，專精於跨越各種科學技術學科的智財權事務，包括人工智慧、區塊鏈與加密貨幣等新興領域，並曾是多家智財權和風險相關業務的創始人及董事會成員。

美國商務部副部長 Paul M. Dabbar 到訪USPTO，與新任局長 John A. Squires進行交流；圖片來源：USPTO臉書粉絲專業。

新官上任三把火：首日即簽發新專利

在就職後的第一個正式工作日，Squires便簽署了兩件專利，兌現了他「建立一個強大、穩健、廣泛且具韌性的智慧財產權體系」的承諾。這兩件專利分別屬於分散式帳本／加密技術 (distributed ledger/crypto technologies) 以及醫療診斷 (medical diagnostics) 領域，而這些領域的專利適格性在過去是備受質疑的。

在簽署儀式上，Squires展示了歷史性的「摩斯電報專利」副本，特別強調其中被最高法院裁定為具有專利適格性的第5權利請要求項。他引用「摩斯電報專利」強調「應用技術是美國成長的基礎與支柱」，他指出，從加密技術和人工智慧，到量子計算和診斷學，技術的浪潮勢不可擋，為發明和投資帶來了許多機會 。他重申，這些應用技術都具有專利適格性，並且正在推動知識前沿的發展。

強調智財權是美國經濟基石

Squires 堅信一個「強大、穩健、廣泛且具韌性的知識產權體系」至關重要 。他指出，專利和商標是美國經濟的支柱 。專利制度催生了無數發明，推動產業發展並改善生活品質；而商標制度則幫助企業建立信任、保護品牌並在市場中脫穎而出 。

他強調，USPTO 不僅是一個行政機構，更是「國家經濟政策的策略性部門」與「商務部的創新中央銀行」 。他將 USPTO 產出的每一項知識產權，都比喻為潛在的就業機會、新的企業、競爭優勢或可投資資產 。他指出，USPTO 的工作不僅影響國內，其決策也影響國際標準，有助於全球經濟成長。

賦予審查員權力：從「說不」到「尋找答案」

在就職致辭中，Squires提到，發明家選擇將創意公開並申請專利，是對 USPTO 信任的體現 。他將專利審查比作一場「權利要求發現」（claims discovery）的過程，審查員的職責是精準地界定出「現有技術的界線」與「發明貢獻的起始點」 。他強調，審查員的角色不該是冷漠地拒絕，而是作為美國人民「經驗豐富的協商者」，努力在法律範圍內找到「可以」的答案，協助發明家獲得應有的權利 。

他承諾將賦予所有審查員所需的工具、培訓與支持，讓他們能夠帶著熱情、驕傲與精準度執行任務，並鼓勵內部創新，不斷優化流程、工具與數據應用 。

他強調，一個強大的專利及商標體系與美國經濟密不可分，智財權推動創業、吸引資本、創造就業，是將車庫裡的想法轉變為全球市場產品的關鍵。他誓言USPTO將確保所有申請者，不論是獨資創業家或財富500強企業，都能獲得公平對待 。

至於代理局長Coke Morgan Stewart，未來她將繼續與 Squires 局長共事共同推動 USPTO 的發展 。

從左至右：美國商務部副部長 Paul M. Dabbar、USPTO 局長 John A. Squires、 USPTO副局長 Coke Morgan Stewart；圖片來源：USPTO臉書粉絲專業。

川普為什麼選擇John A. Squires？

在一般情況下，USPTO局長的提名通常是在夏季或秋季提出，這往往意味著局長要到總統開始任期後的一年，即第二年的二月或三月才能獲得參議院確認。然而川普在上任後不久，已正式提名John A. Squires擔任下一任USPTO局長，該提名早於3月10日即已遞交給參議院，並轉介給司法委員會審議。雖然川普沒有公開說明選擇Squires擔任USPTO 局長的原因，但從Squires的背景和政策立場來看，筆者分析了幾個可能讓川普作出此一決定的原因。

與商務部長理念相符

Squires與商務部長Howard W. Lutnick在金融科技和專利開發方面有相似的背景。Lutnick本人也是一位在商業方法和金融服務領域擁有數百項專利的發明家。這種共同的經驗和理念，可能使Squires成為一個理想人選，能與 Lutnick緊密合作，推動政府的創新議程。

專注於數位經濟，加密貨幣背景加分

Squires的職業生涯專注於人工智慧、區塊鏈、和金融科技等新興技術領域。他的背景與現今快速變化的技術環境高度相關。他將USPTO 視為「創新界的中央銀行」，並認為智財權是國家經濟政策的戰略性工具，能吸引資本、創造就業並推動經濟成長。這種將智財權與經濟政策緊密結合的觀點，可能與川普政府的發展理念相符。

值得注意的是，在加密貨幣的實戰經驗為Squires加分不少。在川普第一次總統任期內，他對比特幣等加密貨幣持非常負面的看法，曾公開批評它們不是真正的貨幣，而且價值波動劇烈，容易被用於非法活動。然而，隨著時間推移，特別是到了他第二次競選和重返白宮之後，他的立場徹底改變。

從第二次競選總統到就任後，川普將加密貨幣視為一種巨大的經濟機會；他不斷強調要將美國打造成為「全球加密貨幣之都」和「比特幣超級大國」，承諾將大力支持這個行業的發展。他認為，擁抱數位資產將促進美國的經濟增長，並有助於鞏固美元在全球金融體系中的主導地位。

在具體政策上，他致力於結束拜登政府對加密產業的「打壓」，主張建立一個清晰且友善的監管框架，並任命對加密貨幣友好的官員，Squires即其中一員。川普最近簽署的《GENIUS法案》就是一個很好的證明，該法案為錨定美元的穩定幣設立了明確的聯邦規則，旨在提高其可信度。此外，他還指示政府建立戰略比特幣儲備，將比特幣視為一種儲備資產，並堅決反對美國發行央行數位貨幣（CBDC），認為那會限制個人自由。總體而言，特朗普的方針是鼓勵創新、放鬆監管，讓美國在這個新興的金融科技領域保持領先地位。解決專利體系中的挑戰。

解決專利體系中的挑戰

Squires在專利法領域擁有深厚的經驗，並且對 USPTO 面臨的一些核心問題有明確的立場。他過去曾支持更廣泛的專利資格標準，特別是在金融和銀行相關發明領域。他還曾公開表示，對於不斷增加的專利申請積壓問題感到擔憂，並認為這對新創公司和新興企業來說是「致命的」。這些立場顯示他有志於解決專利體系的效率問題，這可能也是他被選中的原因之一。

總體而言，Squires 在金融和科技領域的獨特背景、他與商務部長的理念契合，以及他對解決 USPTO 現有挑戰的明確承諾，都可能成為總統選擇他擔任這一關鍵職位的理由。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

