全球生技醫療產業面臨挑戰：研發支出持續加碼、大型併購交易趨緩

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

全球生物製藥產業正面臨前所未有的挑戰，包括資金環境收緊、監管政策持續變動、關稅與地緣政治重塑供應鏈版圖。安永聯合會計師事務所日前發布《安永2025 年生物科技產業報告》指出，隨著美國和歐洲的融資環境低迷，大型製藥公司因不確定性或監管壓力而推遲併購計畫，2024年大型併購趨緩，但2025年全球前25大生物製藥公司仍握有高達1.3兆美元的併購火力，加上2030年許多專利到期，預期將帶來2,400億美元成長缺口，驅動生技產業進行「更小、更精準」的併購與策略合作，因此全球與台灣生技業者均需重新思考資本配置與研發投資策略。

2024年美國和歐洲上市生技公司營收為2,050億美元，較2023年成長6.8%。其中，年營收達5億美元或以上的美國生技產業領導公司共41家，占美國和歐洲生技產業總營收的74%；歐洲的生技產業領導公司則有11家，占總營收比例13%（詳見圖2）。

圖2.2000年至2024年美國和歐洲上市公司營收；圖片來源：安永2025年生物科技產業報告

儘管2024年生技產業上市公司營收穩健成長，但其他財務績效指標卻出現下降情況，安永聯合會計師事務所執業會計師王彥鈞指出，去年生技產業領導公司的營收成長10%，但淨利下降60%，越來越多大型製藥公司開始優先考慮研發投入，因為它們正面臨專利懸崖成長缺口難題。資本支出中最大的比例仍然投入於研發（R&D），2024 年有33% 的資金用於內部研發，高於2015年的25%。同時，研發支出占銷售額的比例也從17% 上升至23%。2024年大型製藥公司的資本支出（Capex）顯著增加，占比達到10%，預計在2025 年還會持續增加，包括嬌生（Johnson & Johnson）與諾華（Novartis）等多家大型藥廠，已宣布計畫在美國興建大型製造與研發中心，這是對川普總統強調「美國製造」政策的回應，也是在預期高額關稅可能損害其全球業務的情況下，為降低供應鏈風險所做的戰略性調整。

在台灣方面，2024年台灣製藥產業表現亮眼，市值超過新台幣100 億元以上的上市櫃生技公司達到34 家，已逐步邁入由營收創造市場價值的階段，新藥公司產品銷售市場擴大、相關授權案件增加，帶動營收與市值成長，淨利成長回到2021年水準。台灣製藥產業同樣投入最多費用在研發，研發支出占比近七成（68.24%），其中新藥開發公司的研發費用為新台幣152.31億元，占新藥開發公司營收的77.3%。

2024年生技產業併購交易金額大幅下滑

根據安永統計，過去18個月來，美國聯邦貿易委員會（FTC）試圖阻止許多可能在特定治療領域造成壟斷的大型交易，因此大型製藥公司多數選擇保持低調，傾向於收購單一資產或建立合作關係，避開需要全面整合另一家公司業務的大規模收購案，因此2024年生技產業缺乏大型併購交易，交易金額從2023年的1,535億美元大幅下滑至770億美元（詳見圖3）。

圖3. 2009～2025年第一季美國與歐洲生技產業併購交易；圖片來源：安永2025 年生物科技產業報告

安永財務管理諮詢服務執行副總劉安凱指出，十年前生技公司靠內部研發有機產品是其銷售的最大來源，但從併購產品獲得的營收已逐漸成長，透過併購獲得的產品占生命科學公司整體營收最大比例，2023年達到為45%。由於近三分之二的公司收入來自併購、合資或聯盟，併購和策略聯盟已成為生物科技產業策略的核心。

生技併購朝向多元化趨勢

相較於2023年的熱潮，2024-2025Q1僅兩筆超過50億美元的併購交易，其中一件是Novo Holdings收購CDMO服務公司Catalent，以解決其GLP-1 受體促效劑藥物的供應短缺問題，併購金額165億美元；另一件則是嬌生收購專注於神經精神與神經領域的生技公司Intra-Cellular Therapies，顯示中樞神經系統近年重回重大治療領域的投資重點，併購金額146億美元。劉安凱進一步分析，近年來癌症占據交易支出的主導地位，但2024-2025Q1的交易朝向治療領域目標多元化的趨勢，像是禮來（Eli Lilly）收購Morphic，以擴展其免疫學及腸胃道疾病的治療範疇、默克（Merck）收購EyeBio布局眼科治療、吉利德（Gilead）收購CymaBay，以鞏固其在肝病治療領域的地位。

此外，癌症及細胞治療仍為併購交易市場主流之一，包括禮來收購專注乳癌治療的Scorpion、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）收購胃腸道癌症公司IDRX、阿斯特捷利康（AstraZeneca）收購細胞治療公司（EsoBiotec）、諾華收購致力於開發下一代抗凝血藥物的Anthos等交易案。

併購交易未來展望：規模更小、更明智的交易

儘管總體數量下降，但生命科學相關公司在2024 年並沒有放棄交易。從交易量來看，交易穩定，但平均交易規模下降，因為公司將焦點轉向尋找更長遠的機會，以及以里程碑為基礎的交易結構，以彌補買賣雙方之間的估值差距。大型公司不再計畫投資數十億美元去收購準備上市的資產，而是瞄準臨床第三階段之前的早期階段資產，試圖在開發週期的早期階段發掘創新機會。大型藥廠為了接觸到新穎且具潛力的技術，同時承擔更低的風險，相信策略聯盟會是未來另一個受到青睞的交易模式。

資料來源：

安永2025 年生物科技產業報告 2025/9/26，安永聯合會計師事務所「2025安永超越邊界生物科技產業報告發表會」簡報。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

