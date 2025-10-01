快訊

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

中秋連假天氣穩定！麥德姆颱風最快今晚生成 這時還有熱帶擾動發展

全球生技醫療產業面臨挑戰：研發支出持續加碼、大型併購交易趨緩

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1.安永聯合會計師事務所於9月26日舉辦「2025安永超越邊界生物科技產業報告發表會」；圖片來源：安永提供
圖1.安永聯合會計師事務所於9月26日舉辦「2025安永超越邊界生物科技產業報告發表會」；圖片來源：安永提供

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

全球生物製藥產業正面臨前所未有的挑戰，包括資金環境收緊、監管政策持續變動、關稅與地緣政治重塑供應鏈版圖。安永聯合會計師事務所日前發布《安永2025 年生物科技產業報告》指出，隨著美國和歐洲的融資環境低迷，大型製藥公司因不確定性或監管壓力而推遲併購計畫，2024年大型併購趨緩，但2025年全球前25大生物製藥公司仍握有高達1.3兆美元的併購火力，加上2030年許多專利到期，預期將帶來2,400億美元成長缺口，驅動生技產業進行「更小、更精準」的併購與策略合作，因此全球與台灣生技業者均需重新思考資本配置與研發投資策略。

2024年美國和歐洲上市生技公司營收為2,050億美元，較2023年成長6.8%。其中，年營收達5億美元或以上的美國生技產業領導公司共41家，占美國和歐洲生技產業總營收的74%；歐洲的生技產業領導公司則有11家，占總營收比例13%（詳見圖2）。

圖2.2000年至2024年美國和歐洲上市公司營收；圖片來源：安永2025年生物科技產業報告
圖2.2000年至2024年美國和歐洲上市公司營收；圖片來源：安永2025年生物科技產業報告

儘管2024年生技產業上市公司營收穩健成長，但其他財務績效指標卻出現下降情況，安永聯合會計師事務所執業會計師王彥鈞指出，去年生技產業領導公司的營收成長10%，但淨利下降60%，越來越多大型製藥公司開始優先考慮研發投入，因為它們正面臨專利懸崖成長缺口難題。資本支出中最大的比例仍然投入於研發（R&D），2024 年有33% 的資金用於內部研發，高於2015年的25%。同時，研發支出占銷售額的比例也從17% 上升至23%。2024年大型製藥公司的資本支出（Capex）顯著增加，占比達到10%，預計在2025 年還會持續增加，包括嬌生（Johnson & Johnson）與諾華（Novartis）等多家大型藥廠，已宣布計畫在美國興建大型製造與研發中心，這是對川普總統強調「美國製造」政策的回應，也是在預期高額關稅可能損害其全球業務的情況下，為降低供應鏈風險所做的戰略性調整。

在台灣方面，2024年台灣製藥產業表現亮眼，市值超過新台幣100 億元以上的上市櫃生技公司達到34 家，已逐步邁入由營收創造市場價值的階段，新藥公司產品銷售市場擴大、相關授權案件增加，帶動營收與市值成長，淨利成長回到2021年水準。台灣製藥產業同樣投入最多費用在研發，研發支出占比近七成（68.24%），其中新藥開發公司的研發費用為新台幣152.31億元，占新藥開發公司營收的77.3%。

2024年生技產業併購交易金額大幅下滑

根據安永統計，過去18個月來，美國聯邦貿易委員會（FTC）試圖阻止許多可能在特定治療領域造成壟斷的大型交易，因此大型製藥公司多數選擇保持低調，傾向於收購單一資產或建立合作關係，避開需要全面整合另一家公司業務的大規模收購案，因此2024年生技產業缺乏大型併購交易，交易金額從2023年的1,535億美元大幅下滑至770億美元（詳見圖3）。

圖3. 2009～2025年第一季美國與歐洲生技產業併購交易；圖片來源：安永2025 年生物科技產業報告
圖3. 2009～2025年第一季美國與歐洲生技產業併購交易；圖片來源：安永2025 年生物科技產業報告

安永財務管理諮詢服務執行副總劉安凱指出，十年前生技公司靠內部研發有機產品是其銷售的最大來源，但從併購產品獲得的營收已逐漸成長，透過併購獲得的產品占生命科學公司整體營收最大比例，2023年達到為45%。由於近三分之二的公司收入來自併購、合資或聯盟，併購和策略聯盟已成為生物科技產業策略的核心。

生技併購朝向多元化趨勢

相較於2023年的熱潮，2024-2025Q1僅兩筆超過50億美元的併購交易，其中一件是Novo Holdings收購CDMO服務公司Catalent，以解決其GLP-1 受體促效劑藥物的供應短缺問題，併購金額165億美元；另一件則是嬌生收購專注於神經精神與神經領域的生技公司Intra-Cellular Therapies，顯示中樞神經系統近年重回重大治療領域的投資重點，併購金額146億美元。劉安凱進一步分析，近年來癌症占據交易支出的主導地位，但2024-2025Q1的交易朝向治療領域目標多元化的趨勢，像是禮來（Eli Lilly）收購Morphic，以擴展其免疫學及腸胃道疾病的治療範疇、默克（Merck）收購EyeBio布局眼科治療、吉利德（Gilead）收購CymaBay，以鞏固其在肝病治療領域的地位。

此外，癌症及細胞治療仍為併購交易市場主流之一，包括禮來收購專注乳癌治療的Scorpion、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）收購胃腸道癌症公司IDRX、阿斯特捷利康（AstraZeneca）收購細胞治療公司（EsoBiotec）、諾華收購致力於開發下一代抗凝血藥物的Anthos等交易案。

併購交易未來展望：規模更小、更明智的交易

儘管總體數量下降，但生命科學相關公司在2024 年並沒有放棄交易。從交易量來看，交易穩定，但平均交易規模下降，因為公司將焦點轉向尋找更長遠的機會，以及以里程碑為基礎的交易結構，以彌補買賣雙方之間的估值差距。大型公司不再計畫投資數十億美元去收購準備上市的資產，而是瞄準臨床第三階段之前的早期階段資產，試圖在開發週期的早期階段發掘創新機會。大型藥廠為了接觸到新穎且具潛力的技術，同時承擔更低的風險，相信策略聯盟會是未來另一個受到青睞的交易模式。

資料來源：

  1. 安永2025 年生物科技產業報告

  2. 2025/9/26，安永聯合會計師事務所「2025安永超越邊界生物科技產業報告發表會」簡報。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》389期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

2025年中國房地產趨勢研析

全球十大藥廠這國家占二個 專家籲生技產業：打國際戰要找領頭羊公司

從AI資料中心發展趨勢看台灣產業機會

解構美國《AI行動計劃》的指標意義

相關新聞

AI浪潮下 台灣半導體產業面臨的挑戰與機會

地緣政治已成為影響國際經濟和戰略科技發展模式的關鍵因素或限制條件。伴隨著川普2.0的關稅戰，美中科技戰的影響持續外擴，對我國相關領域產生直接或間接的衝擊，如新東進投資，而且前瞻科技及產業的發展也深受影響。同時，主要國家所關切的重點科技領域，包括半導體、AI、人形機器人、無人機等，也持續地演化並衍生新的發展方向、科技布局與治理議題。為此，中華經濟研究院於9月下旬舉辦了《地緣政治下的科技布局與治理研討會》，以地緣政治影響下的科技布局與治理為核心主題，分別就「超越CMOS/摩爾：國際標竿」、「AI的多元化演進與競合」、「半導體生態系變化」、「新興科技發展」四個主題，探討國內外的重要發展議題或趨勢。

AI生成圖片提出創作過程紀錄才能證明原創性？從2025年貓咪晶鑽吊墜案看中國法院對「人類具原創性」認定標準

中國北京互聯網法院（下稱北京法院）近日於9月16日在其官方微信公眾號刊登一篇介紹貓咪晶鑽吊墜案判決的文章 — 內容是關於北京法院審理一起透過生成式人工智慧（Gen AI）生成圖片創造是否具有著作權侵害之最新案例。北京法院針對此案件提出一最新判定標準，認為原告若要證明利用Gen AI生成的創作具有原創性，有義務說明其創作思路、輸入指令內容、對AI生成內容選擇和修改的過程，並提交相應的證據。

EPO自2025/10/01開始接受線上送件彩色及灰階圖式

2025年10月1日起進入EPO的PCT案，若有彩色、灰階圖式，只要滿足兩項要件，EPO將取用彩色、灰階圖式：要件一，PATENTSCOPE可查到原始送件的彩色、灰階圖式檔案；要件二，WIPO國際公開本載明此一事實。兩項要件中，若任一項未滿足，EPO仍會取用國際公開本所載黑白圖式。

中國最高人民法院對專利評價報告書司法意見批復

眾所周知，中國的專利權評價報告書係針對實用新型與設計專利而出的文件，等同於台灣的新型的技術報告書，都不是行政決定，無法對此文件的決定提出訴願與行政訴訟。

從華爾街到華府：John A. Squires執掌USPTO 誓言打造嶄新創新時代

美國專利及商標局（USPTO）於2025年9月22日迎來新任局長 John A. Squires，在USPTO 局長的缺懸空10個月之後， Squires正式就任美國商務部智慧財產權事務部副部長暨 USPTO局長，成為美國智慧財產權事務的最高行政官員。Squires身負重任，除了維持USPTO的運作外，也要向商務部部長 Howard W. Lutnick、川普總統 (Donald J. Trump) 及其政府，以及其他政府機構提供有關智慧財產權政策的建議，並致力於提升美國的創新與全球競爭力。

AI與ICT產業加持 帶動台灣智慧醫院與創新醫療模式

台灣擁有全民健保系統、大數據基礎與強大的AI與ICT產業聚落，加上醫學中心臨床能量優異，智慧醫療科技研發在台灣已形成生態系，吸引台灣主要電子科技企業積極投入智慧醫療、醫療器材和資訊平台等關鍵領域，透過智慧醫療帶動生醫產業創新，藉由大數據、AI、物聯網等尖端科技的整合應用，實現產學研醫的多方合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。