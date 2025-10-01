不易察覺的再授權違約—以三麗鷗遭遇違約實例探討IP權利人應如何自維

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

日本三麗鷗擁有數件例如Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝等知名角色IP。其IP商品除透過百貨或商店通路販售外，亦藉由授權角色IP參與展覽活動販售相關產品進一步推廣。不過，由先前北美智權報379期文章[1]可知，即使三麗鷗在角色授權經驗豐富，仍不免遇到失控的被授權人。本次文章將從另一授權《百變Hello Kitty 40週年限定特展》（週年特展）案件 — 《台灣高等法院105年度重上字第482號民事判決》（HK案），進一步檢視三麗鷗策展IP授權的模式，及討論IP權利人應如何自維，才能及早發現、預防違約情事。

背景

HK案涉及三麗鷗和SRI公司間的策展授權糾紛。雙方契約關係期間自2013年9月1日起至2015年4月30日止，但SRI於2014年間即有違反約定而擅自授權他人之行為，並導致策展授權之終止。三麗鷗授權SRI舉辦角色策展活動，而雙方簽訂「系爭基本契約」（下稱「契約」）以規範策展的運作。雙方另就個別的展覽場次簽訂「系爭授權契約」（下稱「授權契約」），以管理相關產品的授權金計算與剩餘商品之處置。

策展授權模式

三麗鷗角色IP的授權方式，係根據「契約」第2條第1項，授權SRI「於展覽中以複製及其他方法使用造型圖案之非專屬性權利」，稱「使用權」。

「契約」第2條第2項列舉「使用權」之四類型如下。

第一類涉及策展的準備， 其授權SRI造型圖案：（1）使用於執行展覽之設計、佈置、裝飾與呈現；（2）製造展覽之備品及其他業務用品等；（3）使用於繼續性提供餐點、冷熱飲、各式食品等餐飲服務。

其授權SRI造型圖案：（1）使用於執行展覽之設計、佈置、裝飾與呈現；（2）製造展覽之備品及其他業務用品等；（3）使用於繼續性提供餐點、冷熱飲、各式食品等餐飲服務。 第二類是准許SRI使用經授權造型圖案製造事前經三麗鷗認可之贈品 ，或是SRI亦可向三麗鷗購買使用經授權的造型圖案商品作為贈品，而無論是自製或採購，SRI必須無償提供策展贈品予參與展覽之消費者。

，或是SRI亦可向三麗鷗購買使用經授權的造型圖案商品作為贈品，而無論是自製或採購，SRI必須無償提供策展贈品予參與展覽之消費者。 第三類是准許SRI可與三麗鷗另行簽訂「商品化授權契約書」 ，並以此取得權利以使用經授權造型圖案製造商品，於展覽上零售給最終消費者。

，並以此取得權利以使用經授權造型圖案製造商品，於展覽上零售給最終消費者。 第四類是授權SRI使用經授權造型圖案於「契約」附件所記載之實施展覽之宣傳廣告。

就販售品之授權金支付方式，法院參酌雙方簽訂「契約」第2條第2項第3款與「授權契約」等後認為，SRI以對三麗鷗支付授權金為對價，因而取得生產與銷售授權商品之權利。具體而言，SRI取得製造授權商品在週年特展中銷售之權利，必須按每件授權商品之建議零售價一定百分比，來計算支付給三麗鷗的授權金。此外，授權產品之件數計算是依SRI所申請之授權標籤貼紙數，並應於三麗鷗認可後才能支付權利金。

被授權人之行為規範

「契約」另對被授權人規定三項行為規範。第一項是規定SRI於委託第三人製造或準備之「契約」授權物之整體或部件時、或於委託第三人進行相關施工時，應將「契約」附件《三麗鷗造型圖案用於佈置、裝飾、產品製造、加工、零件組裝整合等之相關注意事項》交予相關委託業者，且SRI應以上述《注意事項》之規定作為，來約定其與委託業者間之委託事務與權利義務內容。（第9條第2項）

第二項是，原則上非經三麗鷗書面同意，SRI不得將其從「契約」所取得之地位、權利或義務，包含使用權之權利或義務之一部分或全部，轉讓或再授權予第三人，或提供作第三人為民事責任之擔保用。（第5條）

第三項則是規定針對展覽舉辦及展出、或授權物等，如果發生第三人異議、訴訟或其他糾紛時，SRI應自行負擔責任並解決之，不得造成三麗鷗日本母公司或台灣分公司有任何困擾或負擔。（第11條第6項）

異常行為：SRI、Kaidi與Mindi之三邊關係

SRI違約行為有脈絡可尋。SRI先於2013年12月17日與Kaidi公司簽署《週年特展商品委託製造合約書》。值得注意SRI之法定代理人LeeIT與Kaidi之實際負責人ChungZL事實上為情侶。且Kaidi之名義上負責人ChungTL與ChungZL間則有血緣關係。

SRI後於2014年3月27日和Mindi公司於簽署《週年特展專案合作協議書》（B1契約），且於同年9月29日簽署《B1契約修正合約書》（B2契約）及《週年特展專案行銷協議書》（B3契約）。

詭異的是，Kaidi在與Mindi於2014年4月7日、4月24日與之後某日等時間，又分別簽署週年特展商品投資方案合約》、《週年特展商品訂購合約》、與《週年特展商品投資方案合約補充協議》。

違約曝光：Mindi大鬧三麗鷗

法院解釋「契約」所要求三麗鷗之「主給付義務」為，應授權SRI為了製造週年特展中之業務用品、完成佈展、在展場提供餐飲服務、於特定媒體進行宣傳廣告等用途目的，而使用的造型圖案。同時，三麗鷗因授與SRI在前述各項用途須使用造型圖案的權利，而得向SRI收取授權金、肖像使用費、餐飲授權金、贈品授權金與策展門票銷售總額5%之利潤等費用。

不過，導致三麗鷗決定與SRI終止策展合約的關鍵是，Mindi曾因週年特展之相關契約爭議，而於2014年10月左右至三麗鷗駐台灣之營業處所大鬧。因此，三麗鷗認為該糾紛除造成其困擾外，也使SRI因未自行處理好與Mindi的法律糾紛，而違反「契約」第11條第6項之規定。

此外，Mindi亦曾對ChungZL與LeeIT提出刑事詐欺告訴，但卻得不起訴處分之結果。Mindi另採取民事救濟程序，但卻因未繳裁判費而結束[2]。

違約：SRI與Mindi之契約關係

雖然法院不認同Mindi大鬧事件屬違約行為，卻認為SRI與Mindi間之B1、B2與B3契約等皆屬「契約」第5條所禁止之再授權行為。

具體而言，B1與B2契約等係關於SRI與Mindi間就週年特展門票收入與引介現金贊助等利潤分配所為之約定，其雖然未將SRI之主給付義務[3]透過該等契約轉嫁予Mindi負擔，但問題是B1契約第4條卻約定Mindi得對外進行週年特展之行銷廣告及相關文宣等事務。

此外，B3契約至少有兩項問題條款，（1）第2條第3項第1與2款所明定之行銷廣告事務包含「執行、製作與使用與週年特展相關業務活動之具體佈置、裝飾及推廣（例如舉辦記者會）、週年特展中所使用之業務用品」等；（2）第2條第5項規定Mindi於使用造型圖案時，「一概不得有超越三麗鷗授權條件（目的、使用態樣等）範圍以外之使用」，且要求Mindi應了解「SRI並未授權Mindi將『造型圖案』或名稱使用於與本專案展覽無關之用途、或將之使用於名片上等，或其他任何易造成第三人誤認與本專案展覽有關聯之使用態樣」。

法院認為該等條款顯示SRI顯然已將其因簽署「契約」所獲致之使用造型圖案於週年特展業務用品、廣告物上之權利， 再授權 予Mindi，因而確實屬違反「契約」第5條。

SRI的辯解

SRI辯稱其為避免Mindi在參與門票銷售、行銷與宣傳時使用未經三麗鷗同意之造型圖案，才在B3契約第2條與8條約定Mindi於使用與Hello Kitty一系列造型圖案之行銷相關事務時，應事先取得其同意後始得執行，且要求Mindi承諾不得使用與該造型圖案相關之著作人格權及其他權利。

此外，SRI表示Mindi對外執行門票銷售、行銷與宣傳活動時，並無採用任何標示或表徵以宣告其有取得Hello Kitty一系列造型圖案之授權。對此，法院認為根據「契約」第9條第2項，雖然三麗鷗對週年特展之執行並未要求SRI須親自製造、製作所有授權物品，但該條款有授權SRI得「委任」第三人製造。

關鍵的法律問題是：「『委託』或『授權』他人製作授權物乃不同之概念」。法院指出SRI對B3契約之詮釋本質上是承認Mindi基於B3契約而得自行從事週年特展之相關行銷與宣傳活動，此顯然是經SRI「授權」而非受SRI「委託」而為。因此，法院認為SRI的確有將其從三麗鷗所獲得的造型圖案使用權之一部分， 再授權 予Mindi之事實。

角色授權管理之建議

三麗鷗的策展授權模式是被授權人要自行承擔製造相關商品的風險，但SRI卻透過再授權給Mindi之方式，將使用相關造型圖案以製造週年特展業務用品與廣告等營運風險，轉讓Mindi承擔。

本次案件的被授權人SRI的異常行為並不容易監控。可能的建議是，IP權利人在授權前就應公開策展計畫資訊，讓相關執法單位能有管道查詢策展執行人的權利範圍。甚至建議提供舉報機制，讓IP權利人能提早發現違約行為，以預先採取保護IP的行動。

