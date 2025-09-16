40歲就是預防失智症黃金期 國衛院預告「台灣失智症風險因子管理白皮書」將發布

快訊

聯合新聞網／ 北美智權報
國衛院召開《台灣失智症風險因子管理白皮書》預告發布記者會，左起：台灣諾和諾德總經理Hans Duijf、高醫大神經科學研究中心主任楊淵韓、衛福部長期照顧司司長祝健芳、國衛院院長司徒惠康、國衛院副院長許惠恒、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成；照片提供：國衛院
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

盧頎╱北美智權報　編輯部

根據衛福部與國衛院於2023年調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率已約達8%，該數據代表平均每13位長者就有1人罹患失智症[1]。因此在世界阿茲海默症日的前夕，國衛院在今（2025）年9月10日再次攜手各方，宣布首份針對台灣國民健康狀況量身打造的《台灣失智症風險因子管理白皮書》（下稱《失智症白皮書》）發布在即。

40歲起就是失智症預防黃金期，白皮書「護腦五守則」建立全民腦健康識能

國衛院高齡研究中心「失智研究與防治專家小組」召集人暨高醫大神經科學研究中心主任楊淵韓指出，國際《柳葉刀》失智症防治委員會在最新2024年報告（the 2024 update of the Lancet Commission on dementia）[2]中說明，多達45%的失智症病例可透過控制14項可改變因子來預防或延緩，尤其中年期的肥胖與三高是最需關注的風險因子。

《Lancet》2024年最新報告提出，在預防失智症上總結出可控的14項因子；資料來源：【國衛院x諾和諾德】失智症風險因子白皮書記者會_楊淵韓簡報
楊淵韓強調，肥胖與糖尿病不僅是多種慢性病與癌症的根源，更是隱形的失智症推手；為幫助國人及早採取行動，《失智症白皮書》特別提出「護腦五守則」：顧腰圍控血糖壓不衝脂不高腎要好

借鏡國際實例　讓健康預防在地化

國衛院副院長許惠恒也指出，以享譽全球改善預防認知障礙及失能之芬蘭老年人介入計畫「FINGER」[3]為例 — 透過慢性病代謝控制、運動、飲食、認知社交刺激等多面向介入手段，確實達到預防與延緩失智症發生的成果。「FINGER」成功經驗已擴及歐美與亞洲主要國家，例如和芬蘭同處於北歐的丹麥，也早已將失智症防治與照護列為其國家首要計畫之一，目標是在2025年成為友善失智症國家。另外，日本自2019年推動《認知症施策推進綜合計畫》[4]，將糖尿病等「生活習慣病」控管視為預防核心，以延緩年齡達70歲（含）及以上長者發生失智症的時間為國家健康促進目標。

各國均在啟動失智症防治政策；資料來源：【國衛院x諾和諾德】失智症風險因子白皮書記者會_許惠恒簡報
諾和諾德在台行動　將透過公私協力聚焦台灣慢性病管理

屬於私營企業代表的台灣諾和諾德總經理Hans Duijf表示，諾和諾德總部位於丹麥，擁有超過百年歷史，是全球肥胖與糖尿病防治的創新先驅與領導者，以「驅動改變，攜手戰勝嚴重慢性疾病」為企業使命。Hans Duijf指出，學界又稱失智症為「第三型糖尿病」，根據衛福部國健署在2024年發布的「111年健康促進統計年報」[5]指出，台灣2018-2022年18歲以上成人的過重與肥胖比例高達50.8%，由上可知肥胖和糖尿病已成為台灣最沉重的疾病負擔之一，相關防治政策不但是健康台灣的重要目標，更是失智症預防的前哨站。因此諾和諾德於此次一同響應國衛院《失智症白皮書》預告發布記者會，希望能透過公私協力，呼籲各界一起採取行動，為台灣打造更健康、更具韌性的未來。

2018-2022年18歲以上人口過重及肥胖率 — 依年齡別分；資料來源：111年健康促進統計年報‧2024/11/21，衛福部國健署
公私共推全民預防失智藍圖　衛福部長照司司長：「白皮書與長照3.0政策一致」

衛福部長照司司長祝健芳更指出，《失智症白皮書》裡呼籲40歲起便須開始積極預防失智症的觀念，與長照3.0政策[6]高度一致。長照3.0第一階段已於2025年9月1日起放寬外籍看護聘僱規範，協助減輕家庭照護壓力；長照3.0第二階段將於2026年1月1日上路，預計將刪除失智症年齡限制，服務擴大至50歲以下的早發型患者，讓政府能更早介入減輕早發型患者家庭將承擔患者罹病後加重的經濟負擔（長照3.0分三階段推行時程規劃及施行重點可參本文附件）。祝健芳強調，透過結合慢性病管理與社區資源等，期盼能預防與延緩失智症病程發展，實質降低家庭與社會的長照負擔。

屬於2024年糖尿病日合作備忘錄第一項成果　盼白皮書實現健康台灣目標

國衛院院長司徒惠康表示，國衛院作為國家衛生政策智庫，以解決國人重大健康挑戰為使命。預計發布的《失智症白皮書》，正是去（2024）年與台灣諾和諾德簽署三年合作備忘錄後的第一項公私協力（Public-Private Partnership）重要成果。失智症的預防與照護不僅是醫療議題，更牽動長照與社會永續發展。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，《失智症白皮書》係由數十位國內權威醫學專家共同編著，預計於2025年年底正式出版。全書將以流行病學為基礎，系統性整理失智症的主要危險因子，並針對失智症防治提出政策建言。許志成指出，失智症是台灣高齡化社會最嚴峻的挑戰之一，期盼《失智症白皮書》能成為推動國家防治策略的重要里程碑，透過公私協力與國際合作 — 即國衛院的科研實力加乘台灣諾和諾德在肥胖及代謝領域的專業，能有效減輕慢性疾病對台灣國民健康的負擔，以實現「健康台灣」中針對「慢性病防治」、「肥胖防治」以及「888計畫」的長期目標。

附件：長照3.0規劃期程及施行重點[7]

長照3.0第一階段：2025年9月1日起施行

  • 施行重點

  1. 放寬聘僱外籍看護家庭可使用社區式照顧服務。

  2. 擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度：擴大納入身心障礙日間照顧服務，給付額度調高如下：

      • 一般地區：一趟新台幣（下稱NT）$100元 → NT$115元

      • 原鄉、離島：一趟NT$120元 → NT$140元

    1. 調高有營養需求長照個案的營養照護服務給付額度：

      • 由自4次1組合NT$4,000元 → 調整為3次1組合NT$4,500元

    1. 調整居家喘息服務內容：放寬居家喘息服務的地點限制，照顧服務員可在安全情況下依據個案家庭需求陪同服務個案至居家以外地點進行照護服務。

長照3.0第二階段：2026年1月1日起施行

  • 刪除失智症者年齡限制：讓未滿50歲早發型失智症且失能者可以申請長照服務。

長照3.0第三階段：2026年7月1日起施行

  • 新增智慧科技輔具，以每三年60,000元的額度可用於租賃5大面向智慧科技租賃輔具項目：（1）移位、（2）移動、（3）沐浴排泄、（4）居家照顧床、（5）安全看視。

延伸閱讀：「國衛院×台灣諾和諾德」於世界糖尿病日簽訂合作備忘錄！　精準防控三高風險、攜手推動健康台灣

備註：

  1. [1] 參考資料：衛生福利部公布最新臺灣社區失智症流行病學調查結果‧2024/3/2，衛福部長照司

  2. [2] 參考資料：Dementia prevention, intervention, and care 2024. Published on July 31, 2024, The LANCET.

  3. [3] 參考資料：The FINGER study. FINGERS Brain Health Institute.

  4. [4] 參考資料：日本認知症リハビリテーション協会

  5. [5] 資料來源：111年健康促進統計年報‧2024/11/21，衛福部國健署

  6. [6] 參考資料：推動長照3.0—實現「健康老化、在地安老、安寧善終」願景‧2025/7/1，行政院

  7. [7] 附件「長照3.0規劃期程及施行重點」由北美智權報／盧頎參考並整理自：衛生福利部公告長期照顧服務申請及給付辦法部分條文修正，貼近民眾多元照顧需求‧2025/6/19，衛福部

作者：盧頎
現任：北美智權報編輯
學歷：慈濟大學公共衛生系
經歷：新文京出版大專院校教科書醫護編輯

宏典文化出版就職考試用書編輯

