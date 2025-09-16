使用真人配音員聲音進行AI訓練是否構成商標、著作權、形象權的侵害？2025年Lehrman v. Lovo, Inc.案

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

有二位居住於美國紐約的聲音演員（下均稱配音員）控告人工智慧（AI）語音軟體開發商Lovo侵害他們的錄音與聲音，包括侵害美聯邦法的商標權、著作權、紐約州法的公開形象權等。2025年7月10日，紐約南區法院作成初步判決[1]，認為未註冊商標權的主張不成立，著作權的主張部分有機會成立，而侵害紐約州的公開形象權則也很有可能成立。

Lovo招攬真人配音員打造AI語音生成訂閱服務，卻未告知實情

被告Lovo銷售一種「文字轉語音」（text-to-speech）的訂閱服務，使訂閱者能以低成本產生配音旁白。Lovo透過名為「Generator」或「Genny」的AI驅動軟體產製音檔，並宣稱此軟體係利用「數千個聲音」所創建。Genny具備製作聲音「複製」（clone）的功能，「意指虛擬仿造（copy）某一真實人物的聲音。與其使用機器學習合成為原創的AI聲音，聲音複製技術則是複製既有的人類聲音」[2]。

原告Paul Lehrman與Linnea Sage皆為居住並工作於紐約的配音員。他們受雇朗讀腳本，製作錄音檔等，客戶再對他們提供的錄音檔進行剪輯、可能的修訂，並最終納入其他形式的媒體中[3]。Lovo最初係透過「Fiverr.com」這一自由工作者的線上平台招攬Lehrman與Sage參與錄音工作。Lovo員工未揭露他們身分，並用私人線上帳號聯繫Lehrman，聲稱僅會將錄音用於「研究用途」，且僅限於「內部」及「學術性質」的研究[4]。同樣地，Lovo員工亦對Sage說明：「這些是廣播廣告的測試朗讀稿。它們不會對外公開，只會作為內部使用，因此不需要徵求任何授權」[5]。

Podcast節目揭穿Lovo意圖、真人配音員憤而群起提告

然而，當Lehrman與Sage在聆聽一集Podcast節目時，聽到自己的聲音被作為節目旁白，且Podcast文字說明節目旁白聲音係使用「Lovo的付費訂閱服務」AI所生成[6]。Lehrman與Sage才發現，Lovo在其文字轉語音的訂閱服務中，將Lehrman聲音複製並命名為「Kyle Snow」，而Sage的聲音則被命名為「Sally Coleman」。另外，Lovo更將Kyle Snow聲音納入其網站與YouTube的廣告中[7]。Lovo亦利用Sage原本提供的錄音與其「聲音複製版本」進行「並列比較」（side-by-side comparisons），作為其產品行銷的一環[8]。

2023年Lehrman與Sage另代表其他配音員，對Lovo提起擬制集體訴訟，並提出多達16項的法律上侵權主張。Lovo則提出初步動議，請求直接駁回全部請求（motion to dismiss），毋庸進入陪審團審理[9]。以下僅挑選美《聯邦商標法》、美《著作權法》與紐約州公開形象權的部分加以介紹。

美《聯邦商標法》對未註冊商標之保護

Lehrman與Sag主張被告違反美聯邦商標法（Lanham Act）第43條(a)(1)(A)[10]。亦即認為自己的聲音是一種未註冊商標，而Lovo的使用，會讓消費者以為跟Lehrman與Sag有關聯，構成混淆誤認。雙方主要爭點在於，Lehrman與Sag是否指出一個受保護之標誌（mark）。各法院長期以來均認可與標誌類似的事物，例如名人的肖像、外在形象、人格或身分，可以成為受保護商標[11]。法院認為，「聲音」也有機會獲得保護，但必須具有指示來源之意義[12]。

法院指出，在名人代言案件中，「來源識別標誌」與其所識別之產品之區分並不明顯，因為名人的人格（persona）同時也是其產品。某種意義上，名人即是將其自身的身分商品化者[13]。然而，不同於名人代言案件，本案原告使用其聲音的方式，顯然可與其人格與身分分離[14]。其客戶支付報酬給原告，乃為取得其朗讀之錄音，是為了購買其具體的聲音特質，例如「音調、品質、音色及表達方式」[15]。由於Lehrman與Sag未能證明自己的聲音具有商標意義，故法院駁回原告就美《商標法》的侵權主張[16]。

美《著作權法》

本案涉及之著作權標的為聲音錄音。Lehrman與Sag提出以下四種主張。

直接重製（Direct Reproduction）

Lehrman與Sag主張，Lovo在2020年的簡報與其YouTube頻道影片中，重製了「Sage受著作權保護之實際錄音的一部分」。Lovo似乎亦承認，在2020年簡報中確實使用了部分Sage的錄音。此種使用明顯是為了推廣Lovo的產品與服務，不屬於Fiverr網站的服務條款授權範圍，構成直接侵權[17]。

AI訓練（AI Training）

Lehrman與Sage主張，Lovo使用其錄音訓練Genny AI模型，構成直接侵權。但法院認為，Lehrman與Sag在訴狀中僅反覆聲稱其聲音被「用於訓練Genny」，但未曾解釋何謂訓練、其運作方式為何。然而，法院允許原告可透過修正訴狀補正此缺陷[18]。

AI輸出（AI Outputs）

Lehrman與Sage主張，Genny模型所產生的輸出（即聲音複製品）構成著作權侵權。然而，在美國著作權法下，錄音著作擁有的專屬權利與一般著作不同，僅限於有限的行為類型，例如直接重製與剪接。但美《著作權法》第114條(b)特別強調，錄音的重製與衍生權，「不包括製作另一份全然獨立錄音之情況，即便該錄音之聲音模仿或模擬原錄音中的聲音」[19]。

Lehrman與Sage僅主張Genny可模擬其聲音的屬性，如「音高、音量、音調、音色、語速、語調、氣聲、沙啞、緊張感、顫音、抖動、頻譜傾斜度及可理解性等」，並據此產生新錄音。而法院認為，著作權保護不及於此類「不完美模仿」，即便藉由先進科技完成。因此，Lehrman與Sage基於Genny輸出的著作權請求予以駁回[20]。

幫助侵權（Contributory Infringement）

Lehrman與Sage的幫助侵權請求，是指Lovo的輸出內容幫助使用者侵權。但如同上述，AI輸出本身不會侵害錄音著作，故針對幫助侵權的請求一樣不成立[21]。

美《紐約州民權法》之公開形象權

美《紐約州民權法》（New York Civil Rights Law, NYCRL）第50條禁止「未事先取得當事人書面同意，而將任何在世者的姓名、肖像、照片、相貌或聲音，用於廣告目的或商業用途」[22]。2021年紐約州修改NYCRL第50-f條，並將第50條擴及於去世自然人（deceased natural person）的「數位仿造」（digital replica）。其定義為「由電腦生成之新創作、原創性的電子表演，呈現在一份另行新創、原創的表達性聲音錄音或視聽作品中；該表演並非當事人實際演出，但其逼真程度足以使一名理性觀察者相信，該表演乃由該被描繪之當事人而非任何其他人所演出。[23]」

Lovo主張NYCRL第50-f條僅提到「去世者之數位仿造」，表示「在世者」即被排除於NYCRL第50條的適用範圍。然而，法院認為，在2021年修法之前，紐約法院在2018年的Lohan案已經認定：至少涉及視覺元素的在世者數位仿造，已涵蓋於該法保護範圍[24]。雖然Lohan案僅處理「肖像」問題，係針對視覺影像或虛擬替身（avatar），但其邏輯同樣適用於語音仿造。法院認為，該法保護的對象是「個人身分」，而非僅是其「姓名」、「肖像」或「照片」的財產利益。因此法院表示，「聲音」與「肖像」或「照片」一樣，都須受到數位仿造權的保護[25]。

進而，Lehrman與Sage是否已充分主張關於：（1）可辨識性、（2）在紐約境內的行為、以及（3）用於廣告或商業目的等要件？法院認為，原告所提供證據顯然已足以證明其聲音之可辨識性。尤其，Lehrman與Sage提交了多份業界專業人士之聲明，指出語音仿造可辨識為原告之聲音[26]。原告除已充分主張其聲音仿造在紐約被使用，亦已充分主張其聲音仿造被用於廣告及商業目的。因此，法院駁回Lovo依據NYCRL第50條與第51條要求駁回的聲請[27]。

結論

本判決目前只是初步判決，法院認為在著作權和紐約州法之公開形象權有機會成立，故本案仍可繼續往下走。但在此初步判決基礎上，雙方也很可能和解收場。

備註：

[1] Lehrman v. Lovo, Inc., No. 24-CV-3770 (JPO), 2025 WL 1902547, at *22 (S.D.N.Y. July 10, 2025). [2] Id. at *1. [3] Id. at *1. [4] Id. at *2. [5] Id. at *2. [6] Id. at *2. [7] Id. at *3. [8] Id. at *3. [9] Id. at *1. [10] Id. at *7. [11] Id. at *7. [12] Id. at *8. [13] Id. at *9. [14] Id. at *10. [15] Id. at *10-11. [16] Id. at *13. [17] Id. at *18. [18] Id. at *18-19. [19] 17 U.S.C. § 114(b). [20] Lehrman v. Lovo, Inc., supra note 1, at *20. [21] Id. at *20. [22] Id. at *20. [23] NYCRL § 50-f. [24] Lohan v. Take-Two Interactive Software, Inc., 31 N.Y.3d 111, 117 (2018). [25] Lehrman v. Lovo, Inc., supra note 1, at *22. [26] Id. at *23. [27] Id. at *23-24.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》388期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】