在全球經濟不確定性與技術革新並行的時代，企業的成長不再是單一路徑，而是由多重策略交織而成的動態過程。根據日本專利局（Japan Patent Office, JPO）2025年4月出版的研究報告《企業成長の道筋》[1]，日本與亞洲區域的企業正逐步調整其營運模式，從資本投入、創新研發到國際化策略，逐步形成一套「循序推進、擴散深化」的成長邏輯。

日本經驗 — 企業成長的戰略：無形資產揭露與投資人對話的新時代

相比於台灣企業，日本企業缺乏彈性，靈活度較低；不過，在永續、品牌、企業文化等經營的部分，確實有值得台灣企業學習的地方。值得一提的是，在科技日新月異、全球政經瞬息萬變、極端氣候不斷反撲地球的影響下，日本企業也不得不作出調整、轉型。

《企業成長の道筋》（下稱《報告》）可以分2大部分來審視，一部分為傳統的企業成長要素、另一部分則是把重點放在投資人的關係。就後者而言，如何用揭露無形產來吸引投資人至為關鍵。

傳統的企業成長要素

內部自我成長：效率與組織力的強化

企業成長的基礎仍然是內生成長。《報告》指出，多數企業在早期階段依賴於提升內部效率，包括製造流程的改善、數位化轉型以及人力資源的再配置。尤其在日本，傳統製造業正透過「精益化管理」與「智慧工廠」技術，來降低成本與提升附加價值。這種以內部資源最佳化為起點的成長模式，被視為企業能否進一步拓展的必要條件。

外部合作：以併購與策略聯盟來擴張

然而，隨著市場逐漸成熟，單靠內部成長往往不足以支撐持續擴張。《報告》特別強調，外部合作成為日本與亞洲企業的第二階段成長引擎。透過併購新創公司、跨界合作以及產學研聯盟，企業能迅速補足某方面的技術，並打開新市場。例如，日本電子產業在5G與半導體領域，便大量透過與歐美企業的合作來確保競爭力。

國際化：全球供應鏈中的價值重塑

進入更高的階段時，企業成長的關鍵在於全球化。《報告》顯示，日本與亞洲企業正加速進入海外市場，尤其關注東南亞與印度等新興區域。這不僅是銷售市場的擴張，更是整合全球供應鏈的過程。部分日本企業已開始在海外建立研發據點，藉此強化在地化的產品設計與服務能力，逐步將國際化從「銷售輸出」轉變為「價值共創」。

創新驅動：數位轉型與永續經營

《報告》同時指出，未來的企業成長不僅取決於市場擴張，更取決於創新驅動。人工智慧、大數據與綠色技術的導入，正在重塑產業競爭格局。許多企業將 ESG（環境、社會與公司治理）納入成長戰略，視之為長期競爭力的一部分。數位轉型與永續經營不再是額外的選項，而是企業能否在新時代生存與成長的核心條件。

企業成長的新挑戰：無形資產揭露與投資人對話的新時代

從2017年開始，台灣正式以法條將無形資產納入企業智慧財政權[2]，迄今已快接近10年。然而，許多台灣企業仍都把揭露企業無形資產視為盡「義務」、「責任」，而不是一種「戰略」。日本將揭露企業無形資產納入法條的時序更晚，需要的「教育」也可能更多，而《報告》正是肩負此一任務，且看看日查專利局及企業高層如何將「義務」轉化為「戰略」。

日本無形資產揭露的背景

近年來，日本資本市場逐步走出長期低ROE（股東權益報酬率，Return on Equity)與股價停滯的陰影，背後的重要推力之一，便是企業治理與資訊揭露規範的持續改革。2021年《公司治理守則》（コーポレートガバナンス・コード）的修訂，首次明確要求企業在揭露中納入知識產權與無形資產的投資情況，這項改變不僅重新塑造了企業與投資家之間的溝通邏輯，也標誌著「智慧財產經營」正式成為企業價值創造的核心議題。

從單純合規揭露到價值對話

以往日本企業的揭露，往往停留在形式化的合規階段，例如簡單披露專利件數、研發經費，卻鮮少觸及「這些無形資產如何實際支撐企業成長」。根據知財・無形資產ガバナンス調查報告（《ステークホルダーとの建設的な対話に資する知財経営の開示に関する調査研究》），許多企業的治理報告雖然形式上「符合要求」，但幾乎未對知財與無形資產做出具體描述。換言之，揭露的存在感極低，難以協助投資人理解企業真正的競爭力來源。

知財・無形資產ガバナンス調查報告指出，單純的數字揭露並不能構成投資判斷依據。真正重要的，是將智慧財產與無形資產置於經營戰略脈絡之中，讓外部利害關係人清楚看見企業「成長的邏輯鏈條」。這樣的揭露方式，才能轉化為建設性的投資人對話，進而形成一個正向循環，促進企業戰略的再精煉。

投資人眼中的「核心問題」

《報告》特別蒐集了多位長期投資人的觀點，呈現了投資人對無形資產揭露的期待。

前菲德利基金日本部門負責人三瓶裕喜指出，中長期投資人在進行投資預測時，最關心的並非單一技術或專利，而是「為什麼這家企業的獲利率能夠維持高位？」「企業宣稱的成長戰略是否具備可行性？」因此，企業需要具體說明，技術、品牌、數據或人才等無形資產如何驅動其成長，而不只是展示專利清單。

另一位來自東京海上資產管理的ESG專家菊池勝也則強調，光是統計專利數或引用狀況，對基金經理人而言意義不大。他們更希望看到敘事性的資訊，例如某項專利組合如何創造市場獨占，品牌資產如何提升議價能力，或組織能力如何確保創新持續性。

無形資產揭露的框架：從碎片資訊到價值故事

為了協助企業突破「披露無感」的困境，日本專利局與專家團隊在2022年發布了《知財・無形資產ガバナンスガイドライン Ver.1.0》（智慧財產權與無形資產治理指南 1.0版本），2023年則更新為2.0版本，進一步提出了投資人對話的溝通框架。

這份指南要求企業揭露的不僅是靜態的知財清單，而是要構建一個完整的「價值創造故事」。其中包括：

與經營戰略的一致性：企業需說明無形資產如何與中長期成長目標對應，例如研發布局是否呼應未來市場需求。 持續性貢獻：揭露不只停留在現有技術優勢，而要呈現如何透過專利網、數據治理或人才策略，確保競爭優勢長期維持。 社會價值與經濟價值的連結：特別是在ESG浪潮下，企業需展示如何透過無形資產應對氣候變遷、人口結構變化等社會課題。

這意味著，好的揭露不僅要回答「我們擁有什麼」，更要回答「這些無形資產如何驅動未來的企業成長」。

建設性對話的「螺旋效應」

報告形象化地將投資人對話過程比喻為「建設性對話的螺旋」。這個螺旋包含三個階段：

第一階段：內部對話 — 經營層、智權部門、事業部門共同梳理自身的強項，將原本隱性的資產顯性化，並與戰略連結。 第二階段：揭露與對話 — 將整理後的價值故事對外發布，並接受投資人質詢。投資人可能提出批判性問題，但這正是促使企業重新審視戰略合理性的契機。 第三階段：戰略再修正 — 透過投資人回饋與內部檢討，企業持續打磨經營戰略，最終形成一個不斷升級的迴圈。

這種螺旋效應，讓無形資產的揭露不再是單向義務，而是成為戰略強化的助推器。

成功與不足的案例啟示

報告同時揭示了部分企業的成功實踐。某些企業能夠清楚回答「為何我們能在特定領域維持超高市佔率」，並以專利網絡、品牌力與客戶基盤作為支撐，這樣的揭露獲得投資家高度評價。

相對地，也有企業僅在整合報告中使用制式圖表（例如章魚模型）展示資產要素，但缺乏因果關聯的說明，導致投資家難以理解其真實競爭力。投資家普遍認為，這樣的揭露「資訊價值極低」，無助於投資判斷。

台灣成功典範：台積電的無形資產揭露實踐

台灣作為全球半導體核心基地，台積電（TSMC）是最具代表性的案例。與日本企業面臨的挑戰類似，台積電的投資家關係工作，長期不僅依賴財務數據，更強調「技術領先與生態系統治理」的無形資產價值。

首先，在專利與技術領先上，台積電不僅揭露研發支出比例，更清楚向投資人解釋其先進製程（如3奈米、2奈米）的技術突破，如何透過專利佈局、研發合作與人才策略，確保競爭力。這種揭露方式，使投資人能將專利組合與未來營收成長直接連結。

其次，在品牌與信任資本方面，台積電將「與客戶的長期信任」列為關鍵無形資產，並公開說明其如何透過品質管理、供應鏈韌性與ESG實踐來維護全球主要客戶的依賴度。這種信任，實際上比單一技術更能保證企業的持續競爭力。

最後，在永續與社會價值上，台積電在年度報告與永續報告中揭露其碳中和與再生能源承諾，並連結到投資人對於長期ESG表現的關注。這不僅是企業責任，也是資本市場評價的重要指標。

台積電的實踐證明，當企業能將知財與無形資產的敘事納入成長故事，投資人不僅能更清晰理解其競爭優勢，甚至會將這種揭露本身視為「治理成熟度」的體現。

失敗案例：資訊碎片化的日本製造商

與此形成鮮明對比的，是部分日本傳統製造業。某大型電子零件製造商在整合報告中，僅以制式的章魚模型與箭頭圖表呈現企業資產，卻未解釋這些資產如何實際驅動獲利。投資人閱讀後，雖看到專利件數龐大，但無法得知其對市場地位的貢獻。

結果，投資人普遍評價這類揭露「形式化、無助於理解」，甚至質疑該企業是否真正掌握自身競爭優勢。股價在數次財報發布後持續低迷，外資持股比例下滑，正是因為揭露無法讓投資人建立合理的投資假設。

這些案例清楚顯示，若無形資產的揭露僅停留於「靜態清單」，不與經營戰略連結，不僅無法贏得投資人信任，反而可能削弱市場評價。

結語：無形資產揭露是企業成長的試金石

《企業成長の道筋》報告最終強調，智慧財產與無形資產揭露的目的，並不是單純滿足監管要求，而是為了與投資家建立起「共創未來」的合作關係。當企業能清楚展示其核心強項，並將其轉譯為長期成長的邏輯時，投資家便能建立可靠的投資假設，進而促成資本市場的良性循環。

在全球資本市場日益強調ESG與長期價值的今日，無形資產揭露已成為企業能否持續成長的試金石。對台灣企業而言，台積電的案例提供了清楚啟示：唯有將創新能力、品牌價值與組織韌性，透過透明且邏輯清晰的方式傳達給投資人，才能真正打開成長的道路。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

