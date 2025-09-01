USPTO開始排查錯誤微實體及小實體聲明案件

快訊

聯合新聞網／ 北美智權報
黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

再次提醒：USPTO已開始調查虛假微實體及小實體繳費，遞交小實體或微實體聲明、繳交優惠規費前，務請仔細研究法規定義，預做合理的事實查核，並保留完整判斷記錄，心存僥倖可能終須面對嚴重後果。

USPTO 2025年6月發布新聞稿，宣布將針對虛假微實體及小實體開罰[1]，8月繼而發布為此量身打造的制式表單PTO/SB/142及PTO/SB/143[2]。目前確定USPTO已展開相關查處作業，並針對特定案件寄發欠款單暨理由陳述令合併通知書（combined notice of payment deficiency and order to show cause，下稱合併通知書）。申請人或專利所有權人遞交小實體或微實體聲明、繳交優惠規費前，務請仔細研究USPTO優惠實體的法規定義，預做合理的事實查核，同時保留完整判斷記錄，萬一遭USPTO質疑適用資格，才不至於措手不及、缺關鍵材料無法自證。

根據美國2022年12月29日生效的新法，被USPTO查獲不實利用優惠實體聲明並短繳規費者，除須補上短繳差額，並可能面臨兩重額外處分：第一，USPTO可依35 U.S.C. 41(j)加徵至少三倍欠繳金額的罰款，也就是三倍是低標，上不封頂；第二，視違規情節輕重，USPTO可依37 CFR 11.18等條文規範，合併執行多重處分，包括但不限於所涉案件USPTO程序中止、代理人移送懲戒之類。

關於合併通知書

依USPTO先前公告辦法，只要該局初步判斷一案有錯誤的實體聲明並導致至少一項規費短繳，就會寄發合併通知書。而初步觀察已寄出的合併通知書，標題是Notice of Payment Deficiency & Show Cause Order: Penalty Determination，雖然官函編號未定，可能今年4月即已製表，意味這項雷霆新政，USPTO早有準備。內容共分兩頁：

  1. 官函第一頁是初步判斷暨欠款單（Preliminary Determination and Notice of Payment Deficiency）

說明所涉案件使用優惠實體聲明，但官方記錄顯示該項聲明有誤，故解釋USPTO作此初步判斷的理由，並寫明在錯誤聲明問題解決之前，申請案暫停形式及實質審查。以錯誤小實體聲明為例，合併通知書制式文字顯示USPTO主要抓錯目標有二，一是未滿足37 CFR 1.27(a)(2)(ii)（13 CFR 121.801至121.805）小型企業定義者，一是不符合37 CFR 1.27(a)(3)(ii)非盈利組織定義者。官函除提示相關法條記載，並會列舉官方認定表證成立（prima facie case）所據事證。[3]

  1. 官函第二頁是「理由陳述令：罰責判斷」（Show Cause Order: Penalty Determination）

明示須於2個月內回覆，此一官期，申請人可依37 CFR 1.136(a)繳費請求展延，未依法於（展延後）官期內回覆，將導致申請案廢案。而USPTO接受的回應方式有三：Ⅰ，附具充分證據，說明無錯誤聲明；Ⅱ，附具充分證據，說明雖有錯誤聲明，但錯誤係無心之失（made in good faith），並以規定方式補足欠費；Ⅲ，表明願意支付USPTO所定罰金，並以規定方式補足欠費。而後，依案卷記錄及所收回覆，USPTO將再製發終局判斷（final determination），通知是否處以罰金及其他處分。

關於PTO/SB/142及PTO/SB/143

USPTO接受的回應方式Ⅱ及Ⅲ，需使用新公告制式表單PTO/SB/142或PTO/SB/143，書表名稱是「對欠款單暨理由陳述令的回覆──方式Ⅱ及Ⅲ」（Response to Notice of Payment Deficiency & Show Cause Order – Options II & III），大致包含以下內容：

(1) 所涉案件基本書目資料：申請號或證書號、第一發明人、申請日、發明名稱

(2) 喪失優惠實體資格通知：聲明不具小實體或微實體資格，並將改以正確實體規費金額繳費

(3) 欠費繳納：此一大項包含三小項

3.1 勾選適合框格，表明屬方式II或III之回覆；

3.2 依相應法條逐一填入該案應補足的短繳規費項目、正確實體規費目前金額、原繳金額、原繳費日、短繳差額、應補差額之和；

3.3 勾選以支票、信用卡或授權USPTO自Deposit Account扣款方式繳納欠費

(4) 同意支付USPTO所定罰金：此項共有兩個預設框格，可勾選表明願意支付USPTO所定罰金，以符合回應方式Ⅲ規定要件；並可進一步授權USPTO直接自Deposit Account扣除自填倍數的欠繳金額罰款

(5) 簽名欄位：由適格人員具簽。譬如，申請人、專利所有權人為法人，即須由USPTO註冊美國專利代理人簽名；若有複數申請人或專利所有權人，視個案狀況，有可能每位申請人、專利所有權人皆需簽字。

(6) 填表說明：主要是針對第3.2項說明如何填表，其中PTO/SB/142關於虛假小實體短繳差額部分特別解釋，若一短繳規費項目應繳金額曾經調降，依37 CFR 1.28(c)(2)(i)規定，以原繳金額作短繳差額。

結語

如前所述，USPTO一旦寄發合併通知書，所涉申請案即移出審查官待審卷夾，除部分證明聲明無誤者，多數案件預料都需補繳欠款，甚至有高額罰金，換言之，對USPTO來說，這項操作實為一石二鳥，既可釋出更多審查資源處理積案、縮短審結時間，同時可為該局追回損失規費、進一步為美國國庫創收，非常符合白宮現今施政的主旋律。實際上，不只發明專利案件如此，USPTO在商標、設計案也有類似作法，申請人、所有權人萬勿心存僥倖。

備註：

[1] 請參考《北美智權報》第383期相關報導：https://naipnews.naipo.com/25694

[2] 表單連結：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0142.pdfhttps://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0143.pdf

[3] 比方小型企業數項定義中，其一是含關聯企業的雇員總數不超過500人。過去USPTO或許缺乏調查工具，但現今不僅網路普及，AI工具繁多，甚至不斷換代升級，突破地域及語言限制，任何人都能利用AI聊天機器人，簡單查詢個別企業集團雇員人數，並取得數條、數十條佐證資料。

