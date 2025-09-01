統一專利法院PMAC公開徵選國際調解員、仲裁員與專家決定人 不限國籍、誠徵全球專業人士
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
歐洲統一專利法院（Unified Patent Court, UPC） 8月19日公布，其轄下的專利調解與仲裁中心（Patent Mediation and Arbitration Centre, PMAC）現正公開徵選調解員、仲裁員及專家決定人，邀請全球具備專業資格的法律與技術專業人士提出申請。此次遴選不限國籍，旨在籌組一支國際化的專家名單，為中心預計於2026年初全面投入運作做好準備。
PMAC是統一專利法院架構中不可或缺的組織，專責處理專利與智慧財產權相關爭議的替代性解決機制，包括調解、仲裁及專家裁決等。中心將設於斯洛維尼亞的盧布爾雅那與葡萄牙的里斯本，並以英語、法語與德語三種官方語言運作，為歐洲與全球當事人提供高效率的爭議解決平台。
根據《統一專利法院協定》第35條第4款，PMAC須建立一份調解員與仲裁員名單，以供各方當事人就具體案件自由選任中立第三方。為此，UPC行政委員會於2025年7月2日通過了調解員與仲裁員的遴選標準[1]，正式啟動此次全球徵選。
凡具備相關資格與經驗者，無論國籍、常駐地或職業背景，均可提出申請。入選者將被納入PMAC官方名單，任期五年，可申請續約。所有名單成員皆以獨立專業身份提供服務，並不構成PMAC或統一專利法院的僱員身分。
申請人應具備專利訴訟、智慧財產權爭議處理，或相關替代性爭議解決（ADR）之實務經驗，並展現卓越的專業能力與誠信操守。語言能力亦為一項關鍵條件，申請人需熟悉PMAC運作語言之一（英語、法語或德語），並具備足夠的溝通與文件處理能力。
申請程序將透過ReachMee平台進行，所有文件須以PDF格式上傳，並包含履歷、資格證明、語言能力、工作經歷佐證及相關訓練或學術成果。英語、法語或德語皆可作為申請語言，惟以英語為工作語言者建議使用英語申請。文件無須翻譯或公證。
遴選工作將由中心主任及專家委員會負責審核，並依據申請人之專業資歷及經驗進行評比。酬金制度目前正在專家審議中，預計於2025年秋季由行政委員會正式公布。
PMAC此番全球徵選，旨在建立一個能應對各類專利與智慧財產糾紛的專業團隊，進一步確立其作為國際知識產權爭議解決樞紐的地位。申請截止日期為2025年9月30日，此外，中心亦預計將於2026年再次開放申請，持續吸納新一代國際專家。
欲了解更多詳情與申請方式，請參閱PMAC官方網站之專屬徵選頁面。
備註：
[1] 《歐洲統一專利法院行政委員會通過「調解與仲裁中心」調解員與仲裁員行為準則與遴選標準》， 李淑蓮╱北美智權報，2025年7月30日。
參考資料：
PMAC is now open to application, UPC, 20 August 2025
Vacancy Notice for the Patent mediation and Arbitration Centre’s (PMAC) List of Mediators, Arbitrators and Expert Determinators, UPC, 19 August 2025
