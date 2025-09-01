統一專利法院PMAC公開徵選國際調解員、仲裁員與專家決定人 不限國籍、誠徵全球專業人士

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

歐洲統一專利法院（Unified Patent Court, UPC） 8月19日公布，其轄下的專利調解與仲裁中心（Patent Mediation and Arbitration Centre, PMAC）現正公開徵選調解員、仲裁員及專家決定人，邀請全球具備專業資格的法律與技術專業人士提出申請。此次遴選不限國籍，旨在籌組一支國際化的專家名單，為中心預計於2026年初全面投入運作做好準備。

PMAC是統一專利法院架構中不可或缺的組織，專責處理專利與智慧財產權相關爭議的替代性解決機制，包括調解、仲裁及專家裁決等。中心將設於斯洛維尼亞的盧布爾雅那與葡萄牙的里斯本，並以英語、法語與德語三種官方語言運作，為歐洲與全球當事人提供高效率的爭議解決平台。

根據《統一專利法院協定》第35條第4款，PMAC須建立一份調解員與仲裁員名單，以供各方當事人就具體案件自由選任中立第三方。為此，UPC行政委員會於2025年7月2日通過了調解員與仲裁員的遴選標準[1]，正式啟動此次全球徵選。

凡具備相關資格與經驗者，無論國籍、常駐地或職業背景，均可提出申請。入選者將被納入PMAC官方名單，任期五年，可申請續約。所有名單成員皆以獨立專業身份提供服務，並不構成PMAC或統一專利法院的僱員身分。

申請人應具備專利訴訟、智慧財產權爭議處理，或相關替代性爭議解決（ADR）之實務經驗，並展現卓越的專業能力與誠信操守。語言能力亦為一項關鍵條件，申請人需熟悉PMAC運作語言之一（英語、法語或德語），並具備足夠的溝通與文件處理能力。

申請程序將透過ReachMee平台進行，所有文件須以PDF格式上傳，並包含履歷、資格證明、語言能力、工作經歷佐證及相關訓練或學術成果。英語、法語或德語皆可作為申請語言，惟以英語為工作語言者建議使用英語申請。文件無須翻譯或公證。

遴選工作將由中心主任及專家委員會負責審核，並依據申請人之專業資歷及經驗進行評比。酬金制度目前正在專家審議中，預計於2025年秋季由行政委員會正式公布。

PMAC此番全球徵選，旨在建立一個能應對各類專利與智慧財產糾紛的專業團隊，進一步確立其作為國際知識產權爭議解決樞紐的地位。申請截止日期為2025年9月30日，此外，中心亦預計將於2026年再次開放申請，持續吸納新一代國際專家。

欲了解更多詳情與申請方式，請參閱PMAC官方網站之專屬徵選頁面。

備註：

[1] 《歐洲統一專利法院行政委員會通過「調解與仲裁中心」調解員與仲裁員行為準則與遴選標準》， 李淑蓮╱北美智權報，2025年7月30日。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》387期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】