歐盟提起的SEP禁訴令爭端落幕：WTO仲裁裁定中國禁訴令違反《TRIPS協定》

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

近五年來，手機通訊標準必要專利（standard essential patent, SEP）的訴訟若在中國法院提起，法院會核發禁訴令，不准當事人在他國法案提起訴訟，避免與其認定有所矛盾。歐盟（EU）認為中國法院這種作法違反WTO下的《TRIPS協定》（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights，全稱為《與貿易有關之智慧財產權協定》），請求WTO進行仲裁（WTO DS611案）。原本第一階段的DSB專家小組報告對中國方有利，但經上訴後，2025年7月仲裁庭推翻專家小組報告，認為中國法院的禁訴令（anti-suit injunctions, ASIs）政策，確實會妨礙其他國家在SEP的專利保護與訴訟程序，違反了WTO的《TRIPS協定》[1]。

中國法院對SEP爭議的禁訴令

近二十年來，SEP的侵權訴訟在各國法院進行。但有些國家的法院認為自己有權在判決中決定SEP全球範圍的FRAND授權費率[2]。而且，有些國家的法院會偏袒自己國家的企業。因此，若涉及SEP的侵權訴訟，到哪一國進行官司就變得非常重要。

近五年，一些中國手機通訊大公司在中國法院提起SEP訴訟時，會要求中國法院判決行動通訊產品SEP的FRAND授權費率，並請求核發禁止對方在其他國家提起特定法律行動的禁訴令。自2020年8月中國最高人民法院（The Supreme People’s Court Of The People’s Republic Of China, SPC）的一項判決開始，中國法院已在受理的五件案件中核發禁訴令（另有一件遭駁回）[3]。

歐盟認為中國法院的判決違反WTO下的《TRIPS協定》

2022年2月18日，EU就中國法院在SEP訴訟中採取的禁訴令措施，主張其對EU專利權人依法在EU法院行使專利權造成不利影響，因而要求與中國進行磋商，並向WTO提出爭端解決申訴[4]。

EU主張如下，

（1）中國法院頒布「禁訴令」的作法（其稱為「禁訴令政策」），違反WTO的《TRIPS協定》之相關規定。其最主要的理由是，中國法院的禁訴令，會導致EU會員國無法用自己的專利法與訴訟程序，決定EU自己的專利侵權與授權爭議。

（2）中國法院作出的五項禁訴令判決，也違反了《中國入世議定書》第2(A)(2)節所規定應「以統一、公正、合理的方式適用其法律、法規與其他措施」的義務[5]。

（3）中國法院未公布與爭端措施有關的某些司法判決，違反了《TRIPS協定》第63.1條下的義務；以及中國未向EU提供所要求的三份與爭端措施有關的司法判決，違反了其在《TRIPS協定》第63.3條下的義務[6]。

DSB成立的專家小組於2025年4月之認定

WTO爭端解決委員會（Dispute Settlement Board, DSB）決議成立專家小組。經過約二年調查，在2025年2月21日，DSB專家小組向當事方EU提交最終報告，並於2025年4月10日向WTO的會員國流通。大體來說，DSB專家小組的報告結論對中國方有利，認為禁訴令政策並沒有違反《TRIPS協定》中的相關規定[7]。

關於不成文的禁訴令政策

首先，DSB專家小組認為，EU已證明，中國法院確實存在禁訴令政策，且其具體性質是具有普遍性的規範或準則。但是，DSB專家小組卻認為，EU法院未能證明，中國法院採取的禁訴令政策違反《TRIPS協定》相關規定，包括：（1）第28.1條（無論是否結合第1.1條第1句解讀，涉及專利權人的專有權）及（2）第28.2條結合第1.1條第1句（涉及專利權人授權的權利）；（3）第41.1條（涉及智慧財產權的執行程序）；（4）第44.1條第1句，結合第1.1條第1句（涉及禁制令）。

最關鍵在於《TRIPS協定》第1.1條第1句中「會員必須使TRIPS協定條款生效」的義務。DSB專家小組認為，上述內容只是要求WTO會員國須將《TRIPS協定》在自己國內法律中落實，但沒有額外要求去顧及其他WTO會員國的制度，也沒有規定必須避免挫敗（frustrate）其他國家落實《TRIPS協定》。

關於五件中國法院核發禁訴令的判決

針對這五件判決，EU所提出的質疑理由與針對禁訴令政策所提的理由相同。由於DSB專家小組已經認定禁訴令政策沒問題，為避免重複，未就這五件具體判決做出認定。

關於TRIPS協定下的透明義務

DSB專家小組認定，中國法院未公布小米訴InterDigital一案中的禁訴令判決，以及該案的再審決定，違反了《TRIPS協定》第63.1條的公布義務。而且，中國未準備提供EU所要求的資訊，也違反了第《TRIPS協定》63.3條第1句內容。至於EU依《TRIPS協定》第63.3條第2句提出要求提供具體司法判決的主張，DSB專家小組認為超出了其審理範圍。

關於《中國入世議定書》的義務

最後，對於EU主張中國法院的五項禁訴令判決違反了《中國入世議定書》第2條(A)(2)，DSB專家小組認定，EU未能證明中國法院在適用中國法律、法規或其他措施時，存在不統一、不公正或不合理的情形。

歐盟提出上訴，WTO仲裁庭翻案

EU對DSB專家小組報告結果不滿，於2025年4月22日，依《爭端解決規則與程序諒解》（Dispute Settlement Understanding, DSU）第25條之「同意仲裁程序」，對DSB專家小組報告提出上訴。雙方依程序同意組成仲裁庭。

並於2025年7月21日，WTO仲裁庭就中國法院禁訴令政策部分與《TRIPS協定》相關條文做出最終裁決書，大致推翻了DSB專家小組的認定[8]，分述如下。

更正DSB專家小組在《TRIPS協定》第1.1條第1句的解讀

DSB專家小組在解釋《TRIPS協定》第1.1條第1句「使TRIPS協定條款在WTO會員領域內生效」的義務時不正確。WTO仲裁庭解釋應為：WTO會員國在履行該義務時，不得挫敗其他WTO會員國在各自領域內所建立之智慧財產權保護與執行制度的運作。

中國禁訴令與《TRIPS協定》第28.1條不一致

WTO仲裁庭認為，《TRIPS協定》第28.1條結合第1.1條第1句解讀，要求WTO會員國不得挫敗專利權人行使另一WTO會員國依該條所賦予的專有權之能力，即「防止未經專利權人同意的第三人製造、使用、要約銷售、銷售或進口專利產品」。而禁訴令政策與第28.1條（結合第1.1條第1句）不一致。

中國禁訴令與《TRIPS協定》第28.2條不一致

WTO仲裁庭認為，《TRIPS協定》第28.2條結合第1.1條第1句解讀，應解釋為，WTO會員國不得挫敗專利權人行使其在另一WTO會員國領域內所享有的「締結授權契約之權利」。而禁訴令政策與第28.2條（結合第1.1條第1句）不一致。

歐盟未證明中國禁訴令與《TRIPS協定》第44.1條不一致

WTO仲裁庭基於不同理由，於此條文判定維持DSB專家小組提出的結論。認為EU未能證明中國禁訴令政策與《TRIPS協定》第44.1條（涉及禁制令，結合第1.1條第1句解讀）不一致。

維持DSB專家小組判斷，《TRIPS協定》第41.1條不適用中國禁訴令

WTO仲裁庭於此條文判定維持DSB專家小組的結論，認為《TRIPS協定》第41.1條第2句的義務不適用於中國禁訴令政策，因為中國禁訴令政策並非《TRIPS協定》第三部分所規定的執行程序。

結語

此次WTO DS611案所涉及的中國法院禁訴令政策，仲裁結果將導致SEP的爭議當事人可以同時在不同法院進行訴訟，然而，不同法院的判決可能會有不一致的結果。EU在2025年1月又進一步向WTO提出DS632案的仲裁申請，主要涉及中國法院對SEP決定全球FRAND授權費率的爭議[9]，目前，WTO還沒有做出DS632案的仲裁結果。但後續此案也值得繼續關注，DS632案的仲裁結果將會影響各國法院在處理SEP訴訟時的權力範圍。

延伸閱讀：

備註：

[1] WTO, DS611: China — Enforcement of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds611_e.htm. [2] FRAND授權費率係指「公平、合理、無歧視」（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory）的授權原則。 [3] Id. [4] Id. [5] Id. [6] Id. [7] WTO, China — Enforcement of Intellectual Property Rights — Report of the Panel, WT/DS611/11, 24 April 2025. [8] WTO, China — Enforcement of Intellectual Property Rights — Arbitration under Article 25 of the DSU — Award of the Arbitrators, WT/DS611/ARB25, 21 July 2025. [9] WTO, DS632: China — Worldwide Licensing Terms for Standard Essential Patents, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds632_e.htm.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》387期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】