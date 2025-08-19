BIOMED-X「淘金PITCH競賽」揭榜 6強新創奪資源加速落地醫療市場

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

盧頎、李淑蓮╱北美智權報 編輯部

由工業技術研究院主辦的「BIOMED-X 第一屆生醫新創媒合博覽會淘金PITCH競賽」已於8月8日揭曉競賽結果。本屆共有12家來自仿生醫材、細胞免疫、數位健康與精準醫療等多元領域的生醫新創團隊脫穎而出，成功入圍。

競賽首先由工研院精心遴選的評審委員，與數十家參展團隊進行深度交流，深入了解其創新技術與發展潛力，並透過象徵支持的「投金幣」方式，選出前12強團隊。隨後，12家團隊進行6分鐘PITCH簡報，角逐「桃園新創潛力獎」、「臨床應用獎」及「工研生醫未來獎」三項大獎。

2025 BIOMED-X評審團隊與參加生醫新創團隊互動後以「投幣」方式決定入圍12強名單；攝影：北美智權報／盧頎

最終脫穎而出的6強團隊，不僅有機會代表台灣參加國際展會、拓展全球市場能見度，也可進一步擴展商業版圖。此外，獲獎團隊還可成為竹醫育成中心會員，並獲得專訪報導等多元曝光機會。

6分鐘簡報奪目光，三大獎項得主出爐

2025 BIOMED-X首屆「淘金PITCH」競賽頒發三大獎項；攝、錄影及後製：北美智權報／盧頎、李淑蓮

「喬良文化」、「創智生技」榮獲桃園新創潛力獎

「桃園新創潛力獎」由桃園青年局局長侯佳齡為「喬良文化」及「創智生技」兩家生醫新創團隊進行獎項頒發。首先得獎的喬良文化新創團隊PITCH技術為「喬良智齒牽引術」（Kyola Wisdom Tooth Distraction），此技術運用矯正牽引原理，將原本深埋的水平阻生智齒緩移出齒槽窩，進而保護神經、促進傷口癒合，且讓進行智齒矯正者有幾近無痛、神經受損程度可降約0%的臨床成果；團隊智齒牽引相關器械更榮獲2024德國iF設計獎、2025紅點設計獎等著名國際設計大獎的肯定。

2025 BIOMED-X「桃園新創潛力獎」得獎團隊1「喬良文化有限公司」；攝影：北美智權報／盧頎

「桃園新創潛力獎」另一隊得獎團隊為創智生技，團隊PITCH技術為「MindUP 睡眠DTx輔助系統」，MindUP結合先端儀器技術、數位化量表，是一套低成本、高效率的數位健康管理工具。系統內建的「認知行為改善」（CBT）將有益於企業進行「舒壓好眠」員工協助方案（EAP）服務，能協助企業符合永續ESG與留才目標。

2025 BIOMED-X「桃園新創潛力獎」得獎團隊2「創智生物科技股份有限公司」；攝影：北美智權報／盧頎

「蔚流生技」、「EveChip」榮獲臨床應用獎

「臨床應用獎」由中央大學主任秘書李宇翔為「蔚流生技」及「EveChip」兩家生醫新創團隊進行獎項頒發。得獎團隊之一的蔚流生技PITCH技術係為腫瘤微環境TMoC系列晶片（TMoC-Lite、TMoC-Pro）與培養分析「藥選能平台」MedSelect。MedSelect能透過搭載上述TMoC系列晶片，協助早期研發抗癌藥物團隊實現高通量動態培養暨自動化即時影像紀錄（MedSelect Ultra）的需求，並透過分析軟體BioVision讓團隊能獲得視覺化報告輸出。BioLab平台更能支援客製晶片整合與ODM服務，能快速、準確協助研發團隊開發抗癌療法（「蔚流生技」相關技術可參閱《2025亞洲生技大展》2025 BIO ASIA展出亮點：廠商篇一文。）

2025 BIOMED-X「臨床應用獎」得獎團隊1「蔚流生物科技股份有限公司」；攝影：北美智權報／盧頎

「臨床應用獎」另一隊得獎團隊為來自中央大學的新創團隊EveChip，團隊PITCH技術為「體外子宮內膜類器官模型」，團隊技術開發核心係為能提供開發子宮內膜病變藥物或醫材等待測物可以直接接觸貼近真實人體的單子宮腔體。PITCH演說者陳靖昀指出，經過實驗，EveChip目前開發的模型在體外仿生測試結果呈高穩定及再現性。期待未來進入市場，團隊開發的類器官產品與器官晶片技術接軌，能消弭現行實驗模型的測試誤差、減少實驗動物的使用以達成FDA於2025年4月提出的計畫[1]。

2025 BIOMED-X「臨床應用獎」得獎團隊2「EveChip – Next-gen Endometrial Test」；攝影：北美智權報／盧頎

「歐承健」、「艾諾細胞」榮獲工研生醫未來獎

「工研生醫未來獎」由工研院生醫所技術長周民元為「歐承健」及「艾諾細胞」兩家生醫新創團隊進行獎項頒發。首位獲獎團隊為歐承健，團隊PITCH技術為仿生醫材「快立凝」（Schnelgel），依據AB劑原理，將粉劑與水劑結合後，將之注入傷口處，快立凝可在大量出血或深度傷口處擴展、膨脹，在10秒內即可達成止血功效。另外，快立凝更可攜帶額外藥物，如抗生素，運用於手術時，除能有立即止血效果外更可以預防術後感染的發生。

2025 BIOMED-X「工研生醫未來獎」得獎團隊1「歐承健股份有限公司」；攝影：北美智權報／盧頎

「工研生醫未來獎」另一隊得獎團隊為艾諾細胞，團隊PITCH技術為仿生磁珠免疫細胞生產平台（iKNO Beads），因應目前自體CAR-T細胞療法有生產時程冗長與成本過高的挑戰且異體NK細胞療法則因使用基改癌細胞株活化而存在安全性風險；iKNO Beads的研發，除能提供優異的再現性與反應性外，還能藉由表面修飾物質組合的改變，活化不同免疫細胞。此一技術更曾獲2019年國家新創獎、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）及2020年愛迪生獎（Edison Awards）等多項國內、外獎項肯定。

2025 BIOMED-X「工研生醫未來獎」得獎團隊2「艾諾細胞科技」；攝影：北美智權報／盧頎

附表

附表1.「BIOMED-X 第一屆生醫新創媒合博覽會淘金PITCH競賽」獲獎名單

附表2.「BIOMED-X 第一屆生醫新創媒合博覽會淘金PITCH競賽」入圍名單（排序不代表名次）

備註：

作者： 盧頎 現任： 北美智權報編輯 學歷： 慈濟大學公共衛生系 經歷： 新文京出版大專院校教科書醫護編輯

宏典文化出版就職考試用書編輯

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

