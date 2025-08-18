台廠在智慧車載供應鏈的機會與挑戰

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 資策會（MIC）產業情報所產業顧問鄭凱安在會中分享智慧車載供應鏈發展的機會與挑戰；攝影：北美智權報／吳碧娥
圖1. 資策會（MIC）產業情報所產業顧問鄭凱安在會中分享智慧車載供應鏈發展的機會與挑戰；攝影：北美智權報／吳碧娥

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

隨著智慧交通與自駕技術的加速推進，全球智慧車載產業正朝向「AI化」與「區域整合」兩大方向蓬勃發展。其中，人工智慧晶片（AI Chip）、感測融合（Sensor Fusion）以及智慧運算（Intelligent Computing）已成為智慧車載系統的核心組件。國際Tier 1供應商Continental、Bosch、Magna正與NVIDIA、Qualcomm、Intel等晶片大廠，在北美、歐洲、中國、日本與韓國積極於建立在地供應鏈與策略合作網絡，以提升系統整合效率與市場應變能力。具備完整產業鏈與電子業優勢的台灣廠商，將如何在全球智慧車載供應鏈的競爭中突圍而出呢？

經濟部產業發展署日前舉辦【AI on Chip應用與商機交流會】，由資策會（MIC）產業情報所產業顧問鄭凱安在會中分享智慧車載供應鏈發展的機會與挑戰。鄭凱安指出，在供應鏈合作模式上，全球車用電子產業正趨向「模組化」（Modularization）+「平台化」（Platformization）」的策略聯盟。例如特斯拉（Tesla）、福斯（Volkswagen）與豐田（Toyota）等領導車廠，皆積極與晶圓製造商、IC設計公司、電子模組供應商以及整車系統整合夥伴合作，透過共同開發方式實現產品差異化、功能優化及成本結構的最適化。而台灣電子產業擁有完整的上中下游生態系，在IC設計、晶圓代工、封裝測試、印刷電路板（PCB）製造、面板顯示等領域，具備高度垂直整合能力與技術彈性，台積電作為全球最大的半導體晶圓代工企業，已與多家國際Tier 1廠商建立合作；瑞鼎科技專注於顯示驅動IC（DDIC）設計；華邦電子為記憶體IC製造領導廠；敬鵬則深耕車用PCB領域，皆已成功切入美國、歐洲、中國與日韓等主要車載供應體系，成為國際車載系統發展的關鍵合作夥伴。

台廠在不同區域市場發展的現況觀察

北美市場：嵌入先進駕駛應用的彈性優勢

在北美，台廠以Ethernet乙太網路晶片（如瑞昱半導體）及顯示驅動IC（如奇景光電）為主要產品線，透過與Visteon、Magna等北美系統整合商合作，進而導入Tesla、通用汽車（General Motors）、Alphabet旗下自駕車開發公司Waymo等車廠的供應鏈體系，展現出台廠對新創技術與先進駕駛應用的高度相容性與彈性設計能力。

歐洲市場：技術門檻高、以利基型產品導入

在歐洲市場方面，由於歐洲市場以嚴格的技術與品質認證著稱，台灣廠商主要採用利基型零組件策略切入供應鏈，像是聯詠科技與瑞鼎科技皆專注於高可靠度DDIC產品，並透過歐洲Tier1大廠如Continental、Bosch與ZF等間接供應Volkswagen、BMW、Stellantis等歐系主流車廠。儘管進入門檻較高，但台廠已逐步建立技術信任與長期合作基礎。

中國市場：在地滲透深、應用廣泛

中國為全球智慧車載應用發展最為活躍的市場之一，小鵬、比亞迪、理想汽車等中國新興電動車勢力帶動了快速變化的零組件需求。目前台廠在中國市場的參與度最高，包括旺宏電子的動態隨機存取記憶體（DDDR）、新唐科技的微控制器（MCU）、矽力杰的電源管理IC（PMIC）都打進中國市場，雖然多數產品尚未直接對接整車製造商，但透過與Tier 1及模組廠的廣泛合作，已在中國形成完整的在地供應滲透網絡。

日韓市場：合作形式多元但進入門檻高

由於日韓市場相對封閉，整車廠對供應鏈掌控性高，導致外部供應商較難直接進入核心體系。台廠多以技術授權、原始設計製造（ODM）合作與特定應用切入市場。端昱科技等廠商已與日韓Tier 1廠商在乙太網、音訊晶片等領域建立合作實績。然而，普遍仍須仰賴國際品牌或中介商協助，才能有效切入日本Toyota、韓國Hyundai等大型車廠的供應鏈核心。

智慧駕駛對多元感測模組協同運作的依賴日益加深

隨著自動駕駛等複雜應用需求逐步導入，車載電子系統面臨高度異質化、資料融合與軟硬體協同的整合挑戰。未來車用運算架構將持續朝向「域控制架構」（Domain-based Architecture）與「中央集中式運算」（Centralized Computing）發展，進一步整合感知、決策、控制與資訊娛樂等功能，以支援Level 3以上自動駕駛所需的高可靠性與高算力需求。同時，AI推論核心的演進亦將帶動車用系統單晶片（SoC）與視覺處理器（VPU）設計的創新，並加速開源平台與異質運算框架的導入與優化，促進車用AI生態系的持續擴展與落地應用。

鄭凱安認為，面對車用電子的AI化趨勢與供應鏈區域化整合的雙重挑戰，台廠憑藉其完整產業鏈與彈性合作模式，不僅能滿足各區域市場的差異化需求，亦具備持續深化與Tier 1及OEM車廠技術合作的潛力，未來隨著電動化、自駕化與智能座艙等應用加速普及，台灣電子產業將在全球智慧車載供應鏈中扮演關鍵的戰略角色。

資料來源：

  1. 2025/8/6，經濟部產業發展署「AI on Chip應用與商機交流會」，鄭凱安簡報

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》386期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

台男為何不愛穿搭？ 他指是「文化差異」：沒辦法跟日韓一樣

東風日產全新插電式油電轎車 Nissan N6 中國市場第四季上市

《2025亞洲生技大展》2025 BIO ASIA 展出亮點：北醫與中山醫學大學團隊

關稅公布當天辦「當我們快樂在一起」福容宴 侯漢廷批郭智輝應下台

相關新聞

更正專利說明書中藥物化學結構圖式是否造成申請專利範圍擴張？以Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. 2015) 為例

Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. 2015).是一件與環脂胜肽類抗生素藥物 (cyclic lipopeptide) 相關之美國專利訴訟判決，除了涉及環脂胜肽類抗生素藥物之顯而易見性議題外，專利權人也曾對於專利說明書中之環脂胜肽類抗生素藥物化學結構圖式申請更正，然而，此更正行為是否會造成專利申請專利範圍的擴張呢？將於本文中詳細討論。

國際藥廠新藥加速上市策略：孤兒藥認定

儘管醫學進展日新月異，但全球仍有95%的罕見疾病（rare diseases）仍處於無藥可醫的狀態。為了照顧罕見疾病患者的需求，除了聚焦特定遺傳性罕見疾病開發藥物的生技公司，也有國際大型藥廠聚焦特定罕見疾病。「孤兒藥」指的是用來治療、預防或診斷罕見疾病的藥品。由於這些疾病影響的人口很少（每一種疾病可能只有幾千人或更少），因此市場回報有限，製藥公司通常缺乏開發動機。為了解決這個問題，政府透過「孤兒藥認定」（Orphan Drug Designation，ODD）給予開發這些藥物的誘因。

台廠在智慧車載供應鏈的機會與挑戰

隨著智慧交通與自駕技術的加速推進，全球智慧車載產業正朝向「AI化」與「區域整合」兩大方向蓬勃發展。其中，人工智慧晶片（AI Chip）、感測融合（Sensor Fusion）以及智慧運算（Intelligent Computing）已成為智慧車載系統的核心組件。國際Tier 1供應商Continental、Bosch、Magna正與NVIDIA、Qualcomm、Intel等晶片大廠，在北美、歐洲、中國、日本與韓國積極於建立在地供應鏈與策略合作網絡，以提升系統整合效率與市場應變能力。具備完整產業鏈與電子業優勢的台灣廠商，將如何在全球智慧車載供應鏈的競爭中突圍而出呢？

《東協工業設計實質審查的共通指南》工業設計註冊的形式要件 — 5：多重設計、設計單一性和最後結論

本次文章是介紹《東協工業設計實質審查共通指南》中提供了註冊設計申請形式要件相關的準則中的第五部分，全文內容係希望能方便成員國在形式審查中有共通的基準來保護在東南亞開展相關業務的中小企業。 北美智權報386期將介紹多重設計、設計單一性提交東協進行註冊設計應注意的事項，並給予最終結論。

2024年韓國智慧財產權動態全解析：企業創新驅動、國際競爭加劇、台灣申請上升

在全球科技角力日益激烈的時代，韓國透過精準的智慧財產權數據與趨勢分析，展現其科技強國的戰略布局。《2024年智慧財產權統計年報》揭示了韓國在專利、設計與商標等領域的全面表現，並針對企業規模、技術領域與國際動態進行深入剖析。

從晶片換稀土看中美談判桌上的籌碼與利益權衡

自美中科技戰開打以來，雙方圍繞半導體、人工智慧、關鍵資源等戰略產業展開多重角力。2024年6月，美中高層代表在倫敦舉行重要貿易談判，雖未達成全面協議，但已就多項核心議題形成所謂「框架」。其中，被外界高度關注的，是雙方有意進行某種「對價交換」，包括美國鬆綁部分高階技術出口管制以及恢復陸生赴美簽證，換取中國放寬稀土出口。雖然目前美中雙方原則上就「用晶片換取中國放寬稀土出口管制」達成架構性共識，但仍待美中領導人批准後才能落實。 這場「晶片換稀土」的提議，背後反映出兩個世界強權在科技與資源領域上的籌碼博弈。一邊是全球掌握半導體設計與AI演算法核心技術的美國；另一邊則是主宰稀土礦產開採、精煉能力的中國。在此背景下，本文將探討這場交換是否對等？誰更急迫？這是否真能成為解凍中美對立的突破口？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。