商標權的權利耗盡原則

邱英武╱北美智權　智權法規研究組資深副理

權利耗盡原則在商品銷售領域中又稱作真品平行輸入，顧名思義就是真正的合法權利取得者的產品，在進入國內後，原權利人不可以再主張取得該物之人係侵權行為人，以保障後手權利之規範。

知名法國保養品A公司，看好台灣市場，於是經過多次磋商，終於找到一家可以信任的B公司作為台灣地區的產品進口與授權販售之總代理公司。二家公司擇吉日簽署了授權與總代理合約書，B正式取得授權後，積極在各大電子或平面媒體，包括捷運與公車上，進行短時間折扣銷售廣告，長時間上則維持能見度。三年後，A公司感到非常高興，因為B公司的銷售量逐年倍數成長，B公司於是向A公司提出建議，就是將產品的外文名稱以及中譯名稱，都在台灣提出商標權註冊，A公司也順勢和B公司簽署協議書，同意交由B公司，以B公司為申請人提出商標申請，並順利取得商標權。

B公司後續因為家族因素要終止公司經營，遂將前述取得的商標權移轉給C公司。C公司檢視受讓商標權，該三個商標中以外文註冊類別為第3類的「人體用肥皂、洗髮精、乳液、化妝水、沐浴用浴油、浴鹽、按摩油、沐浴乳、泡泡乳、香水精」以及第35類的「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、家庭日常用品零售、化粧品零售。」中文譯名則僅註冊第35類的「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供。五金及家庭日常用品零售。」C公司覺得類別太少，於是在取得B公司的商標轉讓後，便積極和A公司接洽，希望由C公司取得台灣地區的總代理權，以及以外文與中譯字樣，再提出不同類別的商標申請。雙方達成一致並簽署合約後，C公司便再以外文提出第3類「面霜」及第30類「茶葉」的申請，而中譯部分，則提出第3類「化粧水」與第44類「髮型設計」的申請，順利取得商標權。

林小姐平日保養皮膚的產品多是法國品牌，出於好產品要和好朋友分享的用意，在蝦蝦舖的線上網站，開立一個販售小店，上架的產品都是自己向國外母公司直接採購，確認產品品質，當然也包括A公司的產品。多次販售交易無事後，某日收到法院的民事開庭通知書，方知曉自己被C公司提出商標侵權訴訟，要求賠償C公司損失。林小姐非常不解，為何如此多的真品平行輸入的店家，而且她也未對進口的產品予以加工或改造，直接以進口原型方式販售，她卻是被下手提出民事侵權訴訟的對象?然而，林小姐無須擔心訴訟結果會對她不利，原因如下：

C公司係繼受自B公司的商標權利，且與A公司間有著代理關係，持續向A公司進貨，因此C公司可謂是繼受B公司與A公司間的權利義務關係。依據最高法113年度台上字88號民事判決[1]可知「按附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第36條第2項前段定有明文。依100年6月29日修正商標法第36條第2項規定，附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限，揆其立法意旨，係明定我國採商標權國際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，如無同條項但書之情形，不問第1次投入市場在國內或國外，均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又該條所謂經其同意，不以商標權人明示同意為限，於不同國家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標權，惟倘本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬商標法第36條第2項之同意範圍。」

從上述最高法院判內容中可知，林小姐販售之商品既均係來自A公司，而C公司與A公司復曾存在經濟上或法律上關係，線上販售之產品自屬商標法第36條第2項所規定之平行輸入之真品，C公司即不得對林小姐主張商標權。

備註：

[1] 最高法院113年度台上字第882號民事判決

 

作者：邱英武
現任：北美智權 智權法規研究組主管
經歷：電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師（1995-2002）

智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

