《2025亞洲生技大展》2025 BIO ASIA 展出亮點：北醫與中山醫學大學團隊

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

創新的生技研發少不了產學共同合作。在2025亞洲生技大展中，有許多大學院校及育成中心參展，「產學育成區」匯聚多家新創企業與學研單位的合作成果，展現產業與學界攜手推動生技創新的強大能量。這些生技廠商透過技術轉移、專利應用與市場驗證，不僅加速科研落地，更為精準醫療、高齡照護、預防醫學等關鍵領域注入新動能。《北美智權報》本期將帶讀者一探今年產學育成區中，有哪些有趣和值得關注的新技術！

台北醫學大學展出廠商

台北醫學大學於2025生技展精彩呈現17項智慧醫療技術，聚焦「Ambulatory（檢測）、Acute（治療）、Advanced（照護）」三大核心，從預防到照護全面佈局，展現打造未來醫療照護的研發實力。此次展出不僅體現北醫臨床導向的創新動能，也呼應研發處與事業處共同推動的「創新創業研發雨林」策略，進一步落實雙和醫院與生醫園區資源整合，建構永續生醫生態系的具體成果。

Neurobit神經元科技：腦部疾病快篩檢測工具

Neurobit是一家生物醫學創新公司，致力於開發基於視覺生理訊號的智慧醫療平台，透過整合眼動數據、光學測量和人工智慧分析，建立用於臨床決策支援、健康風險預測和以患者為中心的護理的解決方案。在今年的亞洲生技大會中，神經元科技（Neurobit）聚焦最新智慧醫療技術與創新應用，展出腦部疾病AI診斷輔助工具NeuroSwift Pro。

圖1. Neurobit神經元科技營運長陳維澄；攝影：北美智權／唐銘偉

Neurobit神經元科技營運長陳維澄指出，神經元科技的腦部疾病快篩檢測工具，是利用眼球運動的現象協助醫生診斷中樞神經系統或平衡系統的暈眩，技術涵蓋神經系統和前庭診斷，以及兒童近視風險追踪，產品從去年開始陸續取得美國FDA跟台灣TFDA的認證，可以應用在急診、神經內科耳鼻喉科、家庭醫學和預防保健領域，結合深厚的跨學科專業知識，重新定義視覺訊號如何驅動更聰明、更快速、更具可擴展性的醫療保健，並已獲得多個地區醫療中心採用。

攝影／後製：北美智權／唐銘偉

艾恩檢測生醫：用免疫檢測提供可視化的未來

近年來，因全球醫療相關大數據及人工智能分析技術的進步，促使醫界建立個人化健康資料庫並提升治癒率的「精準醫療」(Precision Medicine) 模式逐漸成熟。艾恩檢測生醫創自於台北醫學大學免疫監測核心(Immune Monitoring Core, IMC) 實驗室的基礎，衍生為提供免疫檢測 (Immune Checking, IMCheck) 服務產品以及研發合作的專業公司，並致力於提供個體的免疫檢測服務。

圖2. 艾恩生醫打造獨家專利的「免疫圖譜」；攝影：北美智權／唐銘偉

艾恩檢測營運長賴君豪指出，艾恩生醫開發並採用前瞻技術「免疫健康監測抗體套組管 (IMCheck-Tube)」，使用標準生物標記，配合「高參數流式細胞分析儀」的免疫套組分析服務，產出獨家專利的「免疫圖譜 (IMCheck-Immunogram)」，協助醫師做為臨床評估個體免疫狀態的依據。透過艾恩檢測打造的個人化免疫圖譜，讓身體的現在與未來成為一張「可視化」的健康藍圖，只要配合適當的標準醫療、即時做出精準的醫治行動，目標讓「伴隨式診斷」的(Companion Diagnostics，CDx)能被更廣泛應用。

攝影／後製：北美智權／唐銘偉

中山醫學大學展出廠商

中山醫學大學今年再度攜手附設醫院、衍生企業與 ATAP 培育企業，聯合展出10項關鍵技術與產品，橫跨AI醫療、天然素材、智慧輔具、照護器材等領域，展現跨域整合的創新研發實力。

定健科技：涼感產品提升日常保健新體驗

定健科技是源自於中山醫學大學藥理科教授黃相碩的研究團隊，在基礎科學研究過程中，發現冷感受體TRPM8（Transient Receptor Potential Melastatin 8）在日常保健產品中的應用潛力，開發出一系列以涼感為主題的產品，並在2025年5月正式成立定健科技，致力於將研究成果轉化為高品質的保健產品，服務更多消費者。

圖3. 定健科技展出一系列涼感舒緩產品；攝影：北美智權／唐銘偉

定健科技指出，TRPM8是瞬時受體電位離子通道家族的一員，對低溫與薄荷醇等冷刺激敏感，能帶來清涼的感覺。此受體在感知外界環境變化方面具有重要作用，並參與多種內源性調控過程。定健科技基於TRPM8 的特性，結合了天然成分與科學設計，專注於涼感體驗與肌膚保養，開發出一系列涼感產品，為使用者提供舒適的清涼體驗，並提升日常保健的便利性與愉悅感。定健科技在今年的亞洲生技大展中，展出含有天然涼感成分的貼布和手足膜，透過手足膜等產品的設計便利，使用者可輕鬆於家中自行應用，未來將持續推動相關領域的研究與發展。

攝影／後製：北美智權／唐銘偉

詠澤食品生技：新時代的食預防醫學

詠澤食品生技是今年新成立的育成公司，專注從醫學營養出發，結合食品加工的實務經驗，與中山醫學大學攜手投入高齡產業的研發與應用，詠澤食品生技致力作為產學整合的平台，將學界的技術與理論，轉化為市場上實用、親民的健康食品，希望透過食品這個日常介面，讓銀髮族、壯齡族、樂齡族在享受咖啡、糕點、包子、水餃等美食的同時，也能輕鬆補充營養、維持健康。詠澤食品生技結合專利配方與機能性原料，例如益生菌、綠葉酸、高纖成分，導入「藥食同源」的概念，研發出符合預防醫學與抗老化需求的創新產品。

圖4. 詠澤食品生技結合專利配方研發創新的健康食品；攝影：北美智權／唐銘偉

詠澤食品生技總經理莊奇謀指出，現在國人普遍面臨的壓力、失眠、肌少症、阿茲海默症、糖尿病等問題，詠澤食品生技希望透過營養飲食，降低相關症狀發生的風險，並為醫療體系減輕壓力。詠澤食品生技的理念是讓養生不再是昂貴的選項，而是人人都能透過日常飲食輕鬆實踐的健康生活方式，每天一杯健康機能咖啡、一份機能點心，就能簡單提升生活品質。

攝影／後製：北美智權／唐銘偉

超肽生物科技：膠原定序胜肽提供營養輔助

超肽生物科技從事精準定序胜肽原料、產品的生產和販售，從研發到定序生產及確效總共歷經15年時間，共展現出80組5胜肽至49胜肽的定序胜肽，來源皆為海洋中可食用的大型魚類和藻類，可應用在改善退化性、代謝性、炎症性，包含保健品、保養品及既有產品添加後升級成機能品。

在產品研發期間，超肽生技與與許多知名教授及業界專家探討蛋白質切割的應用技術，更與DCB生物技術開發中心共同針對各單一定序胜肽或組合型胜肽特性來設計動物或細胞實驗模型，並完成多項動物及細胞實驗，使確效更加精準對焦。

圖5. 超肽生物科技以1型膠原的定序胜肽保健品參展；攝影：北美智權／唐銘偉

超肽生物科技林啟文指出，目前定序胜肽種類有粒線體型、分子伴護型、Ⅰ型膠原型、干擾素型、TGFβ2R型、Nakp離子型、T細胞CD4型、TRAF3型、STRF型、參與脂肪酸分解ACSL型及新命名胜肽表皮細胞修復JKS17甚至到修飾胜肽ACSL-2來加強延伸功能性。超肽生技目前已將研發成果開發出各種保健品及保養品，本次參展主要展出可幫助骨骼發展的定序胜肽保健品1型膠原。

攝影／後製：北美智權／唐銘偉

阿爾傑科技：可更換式鼻胃管固定鼻貼

對於吞嚥異常、意識不清，或是可能發生吸入性肺炎的病患，為了日常營養供給以及藥物服用的需求，醫院通常會為病患裝置鼻胃管，病患鼻腔需要每日護理。然而傳統的鼻胃管固定方式，護理過程不僅讓病患感到強烈的不舒適感，且照護人員操作不易。阿爾傑科技創辦人以其親身照護母親的實務經驗，希望能減輕眾多裝置鼻胃管之病患的痛苦，因此開發出更換式的鼻胃管固定鼻貼「巧馨貼」。

圖6. 阿爾傑科技展出可更換式的鼻胃管固定鼻貼；攝影：北美智權／唐銘偉

為了有效固定鼻胃管，通常需要大面積的膠布黏貼範圍，皮膚沒有足夠的時間休息，易導致皮膚撕裂傷，巧馨貼每次都可更換不同黏貼位置，讓皮膚獲得足夠的時間休息，大幅度降低皮膚受傷的機會。此外，以膠帶固定鼻胃管，鼻腔有受力點，長期壓迫微血管容易引發壓傷，巧馨貼開發出的專利萬向夾頭，可以讓鼻胃管在鼻腔保持懸空，大幅度降低產生壓傷機會，不需每天更換，只要兩天換一次即可。

攝影／後製：北美智權／唐銘偉

