在地緣政治陰影下逆風求生─台灣企業的永續創新與全球再布局戰略

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

編者按：中經院於7月25日舉辦研討會時川普仍未正式公佈台灣關稅稅率，當時之預測為15-20%之間，雖然現在暫定關稅確定為20%，比預期略高，但筆者認為供應重組之態勢不會有太大改變。其中「脫中、留台」幾乎是確定的，但前幾年的新南向「擴東協」政策則被打上大大的問號，主要是因為東協10國關稅稅率不比台灣低，（如汶萊25%、寮國40%、越南20%、及緬甸40%）。反觀歐盟國家關稅只有15%，看來一些生產成本低廉的東歐國家應可列入策略布局的名單。

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2025年進入下半年，全球經濟秩序持續受到地緣政治拉扯與經濟國族主義衝擊。無論是川普2.0政策帶來的對等關稅風暴、中國內捲式競爭激化，抑或歐洲與美國在能源與科技領域的政策轉向，都使台灣企業面臨更複雜的國際營運環境。面對這場全球性挑戰，中華經濟研究院於7月25日舉辦了「『2025產業新局：關稅與地緣風險下的策略布局』台灣採購經理人營運展望研討會」。研討會由中經院院連院長賢明主持，廣邀採購經理人進行意見交流， 碰撞出智慧的火花，為相關決策單位提供具價值的參考意見。

研討會的要由3場座談組成，分別為「座談一」由美商亨斯邁聚氨酯事業部台灣總廠長張士璿、東北亞及越南商務經理王青原開場主講《地緣政治挑戰中企業的永續經營與創新策略》，剖析國際塑化大廠如何在地緣競爭與永續轉型間擬定創新策略；「座談二」由中經院副研究員陳馨蕙報告《2025年上半年PMI/NMI廠商營運展望調查》，彙整台灣產業在關稅、地緣政治與全球金融波動下的影響程度、營運調整與最新展望；以及「座談三」由中經院副院長陳信宏主講《川普2.0地緣政治對台灣資通產業的影響》，分享半導體與資通訊等產業在關稅以及「MAGA」下，技術、產地與營運動態與戰略再設計。

中經院副院長陳信宏；攝影：李淑蓮

多重地緣壓力，企業應對不再只是避險

從陳信宏主講的「川普2.0地緣政治對台灣資通產業的影響」內容中可見，川普2.0主導的美國對等關稅政策已從口號進入具體施行階段。4月初，美國政府宣布針對全球185國輸美產品加徵10%基準關稅，隨後更對進口汽車加徵25%關稅，並針對半導體與資通訊產品提出重稅調查。雖然後續宣布暫緩部分對等關稅措施，並針對部分ICT品項予以豁免，但美方對台積電、鴻海、緯創等台灣企業的投資施壓與拉攏策略並未鬆手。

陳信宏指出，這不再僅是「去中國化」，更是從China+1走向Taiwan+1與Onshoring併行的全局調整。美國主張透過「大而美法案」（OBBBA），強化本土生產誘因，提升企業在美投資回饋稅率，同時重編社會與環保預算，形成「地緣稅收聯鎖戰略」。

這類政策轉變，對台灣資通訊與半導體產業帶來雙面效應：一方面被視為美國可信任的生產夥伴，一方面又可能在技術控制與原產地規則下成為制裁邊緣對象，導致經營與法遵風險雙雙提升。

中經院副研究員陳馨蕙；攝影：李淑蓮

製造業景氣疲弱，信心指標再探低點

依據陳馨蕙的《2025年上半年PMI/NMI廠商營運展望調查》報告，台灣製造業整體營運指數與去年同期相比顯著下滑，從2024年同期的51.6%降至44.6%；利潤率亦連續兩期下降，且經理人普遍對下半年抱持保守態度。雖然2025年資本支出仍預期成長5.35%，但產能利用率下降至74.9%，顯示廠商主要是為應對地緣風險而非因需求強勁擴廠。

圖1. 2025製造業營運展望變化圖(與2024年相比)；圖片來源：《2025產業新局：關稅與地緣風險下的策略布局》台灣採購經理人營運展望研討會簡報；中華經濟研究院第三研究所，2025年7月

從圖1可見，營業收入、平均銷售價格與產能利用率均呈負成長，反映台灣製造業正面臨全球景氣與貿易條件的雙重挑戰；相對地，資本支出則不斷攀升，說明企業雖然審慎，但仍為去風險化與供應鏈重組預做準備。

其中約45.6%業者自2023年起已經或計劃在海外新增產能，設廠地點以台灣（64.5%）與東協（40.9%）為主，中國選項則明顯下滑，顯示「脫中、留台、擴東協」的新布局模式逐漸成型。

非製造業面臨通膨與人力資源雙壓力

另一方面，非製造業整體看似穩定，但從服務價格與人力成本來看，業者感受到不小壓力。報告顯示，有55.9%非製造業預期終端消費者的購買意願將進一步減弱，尤其是在住宿、零售與資訊傳播服務業尤為明顯。

雖然服務收費價格仍有調整空間，但人力成本上升與招募困難的問題同步加劇，導致企業在穩定營運與提升效能間左右為難。報告顯示人力成本預估上升約2%，而投資意願則相對預估將衰退1%，顯示人力因素與長期策略不確定性已明顯干擾非製造業信心。

亨斯邁東北亞及越南商務經理王青原；攝影：李淑蓮

面對中國產業「內捲」：高階價值才是出路

亨斯邁東北亞及越南商務經理王青原指出，中國當前在新能源汽車、電池、太陽光電、風能與家電等五大應用領域呈現產能爆炸性擴張，CR5產能需求比已突破150%以上，導致全球價格戰加劇。

這種「內捲式發展」迫使周邊國家陷入低價競爭的惡性循環。對此，王青原提出「價值導向」戰略，聚焦於新能源車膠黏材料、A2級防火保溫建材與建築聲學材料等高附加價值應用，並與特斯拉、小米、比亞迪建立長期聯盟，打造區隔競爭優勢。

台灣企業的美國挑戰與機會：科技供應鏈重塑關鍵

美國在「大而美法案」中提出，針對半導體、製程設備等產業提供最高35%的投資抵減，並計劃逐步取消電動車與潔淨能源項目的補貼，引導產業回流美國。這使得包括鴻海、緯創、台積電等台商積極在德州與亞利桑那州佈局新廠。

同時，美國要求進口ICT產品含有20%以上美國成分的政策，也促使台灣企業不得不將部分供應鏈環節移入美國境內，以維持關稅優惠資格。這形成「以關稅換投資」的新地緣經濟模式。

台灣產業轉型路徑：從製造外包到價值鏈主導

根據2025年上半年調查，企業在地緣不確定情勢下對風險的感受有了劇烈轉變。最受企業關注的十大風險因子依序為：「川普貿易政策」（53.3%）、兩岸關係（50.0%）、匯率波動（47.8%）、美國利率政策（44.6%）、美國經濟走勢（42.4%）、中國內部政策與市場變化（38.0%）、原物料價格（35.9%）、地緣政治軍事衝突（32.6%）、台灣內部政策不確定性（28.3%）與供應鏈斷鏈風險（27.2%）。

這些風險類型顯示企業思維已明顯脫離傳統經濟波動框架，轉向結構性與政策性因素。調查中「川普貿易政策」、「兩岸關係」、「匯率波動」與「美國利率政策」等，取代「碳費」、「ESG」成為企業最重視議題。

如《2025年上半年PMI/NMI廠商營運展望調查》座談中數據所揭示，企業對風險的關注焦點已從純經濟因素轉為地緣政治與策略競爭。調查中「川普貿易政策」、「兩岸關係」、「匯率波動」與「美國利率政策」等，已取代「碳費」、「ESG」成為企業最重視議題。

這代表企業已不再將「低成本製造」視為永續經營核心，而是轉向品牌、技術與客戶關係為核心的「價值主導」轉型。未來五年，台灣若要持續保持科技與製造優勢，須完成從製造邊陲向策略中樞的轉位。

結語

2025年不是風平浪靜的一年，但它極可能是企業戰略全面轉向的一年。當中國內捲、美國關稅強壓、全球供應鏈重組壓力共襲時，台灣企業唯有正面迎戰、向價值鏈高階前進，才能在不確定性中找到新確定。政治與經濟不再可分，科技與戰略融合已成全球共識，台灣若不轉身，將難以轉運。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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