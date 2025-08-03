《2025亞洲生技大展》2025 BIO ASIA 完美落幕 AI 創新成果展現台灣智慧醫療與生醫研發實力

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

台灣生技年度盛事─2025亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）7/23~7/27於台北南港展覽館一館熱烈開幕，展覽規模再創新高，攤位數逾2,200個，並有高達8,800場廠商媒合會議。今年展會匯集來自19個國家、近850家指標大廠、使用近2,200個攤位，不僅穩坐亞洲最大生技盛會地位，更躋身全球三大生技展之一，展現台灣生技產業深厚實力與國際影響力！

2025亞洲生技大會規模再次創新紀錄，共舉行40場會議、逾180位講者分享全球創新趨勢與挑戰，展覽部分則創下2,200個攤位的新高，並有多達8,800場次媒合會議邀請，顯示產業參與熱度高漲。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年有來自美國、日本、加拿大、比利時、新加坡、韓國等50國超過600位國際代表遠道而來，共有超過2,300名與會者共襄盛舉，亞洲生技大會今年主題為「掌握亞洲生技新契機」（Next Wave of Biotech Opportunities），擴大規模為創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇。

讓世界看見台灣在醫療大健康的潛力

全球生技協會（BIO）國家安全與國際事務副總裁Kelly Seagraves指出，BIO Asia-Taiwan是亞洲匯聚生技領袖、創新者與變革推動者盛會之一，這場大會更反映出全球生命科學領域驚人的成長動能，無論是供應鏈、早期研發商品化，唯有跨國協作才能突破重圍，而台灣正處於這場轉型的關鍵位置，BIO與台灣生物產業發展協會共同舉辦BIO Asia-Taiwan，正是國際間攜手合作、推動產業鏈結的最佳範例。

圖2. 全球生技協會（BIO）國家安全與國際事務副總裁Kelly Seagraves致詞；攝影：北美智權／吳碧娥

行政院長卓榮泰特別蒞臨亞洲生技大展開幕，卓榮泰表示，BIO Asia-Taiwan這場國際型的大型展會能讓世界看到台灣在醫療大健康的潛力，台灣生技公司營業額高達新台幣7750億元，更有多件台灣新藥成功進軍國際市場。目前行政院會議正在規劃「晶片驅動台灣產業創新方案」，將政府正在推動的「晶創台灣方案」進一步升級，強化在「生醫」與「農業」兩大重點領域的應用，對發展精準健康與智慧農業具有關鍵意義，未來將持續拓展通訊、人工智慧、大數據等相關應用加速醫療創新，尤其是應用於「精準健康」與「智慧農業」。此外，賴清德總統已成立「健康台灣推動委員會」，加強癌症篩檢並設立百億癌症治療藥物基金，同時著重基因檢測與精準醫療，並將於明年推動長照3.0，期望與全球攜手，進一步推動產業多元化，提升台灣在醫療與健康產業的國際競爭力。

攝影／後製:北美智權報／李淑蓮

卓榮泰進一步指出，在生醫領域方面，政府透過晶片、人工智慧與半導體等關鍵技術，嘗試推動更多元化的整合，國科會並提出上、中、下游不同層次的發展目標，包括：上游聚焦於開發試製，中游著重於研發試量產，下游則持續鬆綁相關法規、提供實證場域，促進試製、試量產充分發揮。此外，此次國科會報告也提出「新世代解序生醫晶片技術與平台」；癌症多重基因檢測生物晶片系統、兒童癲癇性腦病變測試晶片、早期心房顫動檢測晶片等多項臨床檢測應用；以及「可攜式腦磁之大腦活性診斷輔助晶片系統」、「巴金森氏症數位治療裝置」、「多自由度胸腔科自動導航機器人」等先進醫療器材，期盼未來在健康領域上能為全人類帶來更多福祉。

國家科學及技術委員會主任委員吳誠文則表示，國科會向行政院提報結合半導體與醫療、農業等產業的發展策略，未來將建構完整創新平台，推動數位療法、智慧檢測、癌症早篩、AI診斷等領域的發展，希望台灣產業都能與政府合作，逐步建立「國家隊」，從生技、健康照護與農業領域協助全世界。

圖3. 國家科學及技術委員會主任委員吳誠文致詞；攝影：北美智權／吳碧娥

衛生福利部部長邱泰源致詞指出，今年BIO Asia-Taiwan已成為全球三大生技展會之一，台灣將以亞洲創新中心之姿，聚焦科技創新、區域合作及生技投資三大方向。政府將持續推動健康平權與永續照護，並深化精準醫療、癌症與慢性病預防，藉由細胞治療、生物製劑、智慧醫療器材等領域，提升台灣在全球醫療科技的能見度與影響力。

圖4. 衛生福利部部長邱泰源致詞；攝影：北美智權／吳碧娥

在此次開幕式中，特別邀請到卓榮泰、李鍾熙、生物產協理事長劉理成等頒發亞洲生技獎（2025 BIO Asia Award）與2025傑出生技產業獎。亞洲生技奬（2025 BIO Asia Award）表彰對亞洲具卓越貢獻之個人與機構，翁啟惠院士、菲律賓帝斯圖拉（Raul V. Destura）博士分別獲得今年個人獎，DCB生技中心榮獲則今年的機構貢獻奬。

傑出生技產業獎共15家廠商獲獎，「傑出生技產業金質獎」由生達、葡萄王獲選；「潛力標竿獎」得獎者為友霖、基米、圓祥生技、瑞磁生技、生合；「傑出新創獎」為漢康生技、捷絡、澄交，以及獲選「年度產業創新獎」的永笙的臍帶血幹細胞新藥REGENECYTE、工研院的創新雙標靶青光眼藥物、鉅怡智慧）的FaceHeart Vitals、正瀚的精準導向胜肽-POPs、葡萄王的康爾動乳酸菌球顆粒等15家公司上台領獎。

攝影／後製:北美智權報／李淑蓮

台灣展現AI生醫研發實力

2025亞洲生技大會 開幕典禮中，經濟部產業技術司邀集工研院、食品所與生技中心三大法人，共同打造技術成果專館並舉行開幕儀式。經濟部產業技術司簡任技正戴建丞致詞指出，本屆亞洲生技展適逢國際政經局勢動盪，藥品作為攸關民生與公共安全的關鍵戰略物資，所受影響程度尤為顯著。台灣在研發實力、法規環境與製程技術等面向具備優勢，是國際藥廠可信賴的合作夥伴。為深化接軌、擴大合作，台灣應整合上下游資源、強化技術密度與全球競爭力。此次專館的展出法人團隊長期投入的成果，並以「三段五級預防」為主軸，串連「精準醫療」與「安寧照護」的應用成果，涵蓋保健、預防、治療等領域，展現台灣生醫科技研發實力，為大健康產業注入創新動能。

在今年經濟部技術司專館展出的12項創新技術中，包括以為銀髮族著想、兼具營養與口感的「植物性蛋白飲品精準調配與設備整合技術」、可延長疫苗效力的「免疫長效型CD40配體核酸疫苗佐劑」，以及降低副作用、提升療效的「新型抗發炎藥物FPR1拮抗劑」等三項亮點技術，以及多項運用AI技術或與AI相關的研發成果，例如工研院的「腫瘤外泌體富集檢測技術」與「外泌體分離純化與分析檢測服務」，以及食品所的「營養飲品智動調製」，體現台灣AI生醫的研發實力；在治療藥物研發進展方面，工研院展出「巨噬細胞嵌合抗原受體核酸藥物組成用於癌症治療」及「挽救乾式黃斑部病變視力之眼藥水開發」，而生技中心推出「強化型自泌免疫檢查點抑制劑之CAR-T免疫細胞治療」、「市場首見NTSR1靶向新型抗體藥物複合體藥物」，為癌症與眼科疾病帶來全新治療契機。此外，食品所結合其專業技術開發的「植物動脂肪替代技術」和「微生物在食品質地與風味修飾技術」，順應動物替代趨勢，重新定義植物肉的口感與品質，為植物基產業注入創新動能。

圖5. 行政院長卓榮泰參訪經濟部產業技術司專館；攝影：北美智權／吳碧娥

台灣臨床AI取證驗證中心宣布聯合啟動

在全球醫療體系加速導入人工智慧技術的浪潮下，衛生福利部正在建構制度化的臨床AI驗證體系，藉由推動「臨床AI取證驗證中心」計畫，自2023年起攜手國內四大指標之醫學中心，打造全台首創跨院外部驗證中心，協助AI醫療模型以科學、安全、有效的方式落實臨床應用，並在2025年亞洲生技大展中舉辦台灣臨床AI取證驗證中心聯合啟動大會，同步發表台中榮總、高雄長庚、三軍總醫院與亞東等四家醫院在臨床AI取證驗證中心的最新成果。

圖6. 行政院長卓榮泰參訪衛生福利部專館；攝影：北美智權／吳碧娥

衛生福利部資訊處處長李建璋表示，臨床AI取證驗證中心的成立不僅是制度建構的里程碑，更是AI技術落地應用的關鍵轉捩點。過去AI模型常因缺乏跨院驗證而無法取得人口代表性的驗證樣本，如今透過「集中式資料驗證」與「聯邦式學習平台驗證」的驗證架構，開發者無需搬移原始資料，即可於多家醫院測試模型效能，兼顧個資安全與提升可信度。中心亦能依據TFDA規範出具標準化驗證報告；若模型未達標準，還可提供去識別化資料與再訓練建議，加速進入法規審查流程。四家驗證中心及其合作醫院已同步建置FHIR伺服器，打造台灣首座基於FHIR標準的跨院電子病歷資料庫，並整合譯碼檢索字典，促進資料互通與標準化，提升AI模型於臨床現場的實用性與可擴展性，進一步接軌國際資料交換趨勢，為智慧醫療應用奠定堅實基礎。目前四家臨床AI取證驗證中心均已啟動服務流程，多項AI產品已進入臨床驗證與法規申請階段，驗證中心也全面對外開放，歡迎國內外AI開發者踴躍申請參與驗證流程，共同加速技術落地、強化國際合作，攜手打造以信任為核心的智慧醫療新時代。

圖7. 臨床AI取證驗證成果發表會合照；圖片來源：衛生福利部提供

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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