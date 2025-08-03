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「國防自主 × AI創新」：2025台北航太暨國防展9月登場 引領亞太科技防衛新紀元

聯合新聞網／ 北美智權報
照片提供：外貿協會
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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

隨著國際局勢日趨緊張，國防科技已快速躍升為全球戰略競逐的核心焦點。2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）將於9月18日至20日於台北南港展覽館1館隆重登場。本屆展會規模顯著擴大，集結來自14國、超過400家廠商，展出超過1,400個攤位，不僅展示技術深度，更在政策連動層面展現前所未見的戰略格局與創新能量。

今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦四大前瞻趨勢——先進國防、永續飛行、韌性供應鏈以及無人未來，全面勾勒國防科技的未來藍圖與應用情境。展覽齊聚政府與產業界關鍵單位與國內外指標企業，包括國防部、國家太空中心、航太工業公會、國防產業發展協會、亞洲·矽谷推動中心、美國在台協會（AIT）等官方與協力單位，並由漢翔、雷虎科技、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAE Systems、L3Harris、Airbus等重量級企業共同展出最先進的研發成果與技術實力。

在「國防自主政策」與「AI新十大建設」雙軸驅動下，TADTE 2025不僅是產業實力對外展現的最佳平台，更是政策落實與應用成果的具體縮影。展會將完整呈現從國造艦艇、監偵無人機、AI模組辨識系統，到地面接收站與衛星關鍵元件的全方位應用鏈，體現「政策—產業—應用」三位一體的國防科技佈局。隨著「國艦國造」政策持續推進，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土船廠今年亦將首度登場，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，象徵台灣海防自主技術已進入全新發展階段。

展覽內容除靜態展示外，更融入模擬實境、動態演示與沉浸式互動體驗，讓觀展者能多角度探索尖端科技的實際應用與未來場景，為參觀帶來兼具視覺震撼與知識深度的互動旅程。

為推動產業交流與國際合作，TADTE 2025將舉辦多場重點活動，包括邀請來自美國、德國、日本、以色列等地的政策制定者、技術專家與產業領袖共同參與的國際趨勢論壇，深入探討全球軍工供應鏈的韌性與創新策略；新品技術發表會將聚焦AI模組、空地聯防等最新技術應用；商機媒合洽談會則為參展企業與國際採購單位搭建直接對接平台，擴展全球市場；此外，透過專業導覽與達人講座，參觀者亦能深入了解產業脈動與技術趨勢。

TADTE 2025現已開放線上預先登記，完成登記即可獲取專屬QR Code，快速入場。欲獲得更多展覽亮點與最新資訊，請造訪官方網站：https://www.tadte.com.tw/

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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