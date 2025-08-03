轟動一時的Trump關稅政策真的引發美國通貨膨脹問題？或許結果並不如經濟學者預期

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

2025年最熱門的國際議題，絕對是Trump在3月20日上任即宣布的全球關稅新政，這對美國的貿易國都是很巨大且長遠的影響。然而，此一新政對美國的影響則分為短期和長期；短期影響的焦點之一是美國的通貨膨脹率。一個基本的經濟學概念是，「商品生產的過程中，只要過程中的生產成本增加了，那麼終端價格必然會上漲」。但這是理論，在現實的經濟運作中，局勢總是難以事先預料的。本文便是針對美國通貨膨脹率是否受到關稅新政的影響進行說明。

由圖1可知，截至2025年6月為止的美國消費者物價指數（consumer price index, CPI），年增率跟年初相比，不增反降，扣除食物和能源波動等的核心CPI，年增率也沒有明顯的上升。從美國聯準會（Fed）大幅升息以來，美國通貨膨脹率（inflation rate）明顯有所緩和，有些月份出現短期上升波動或低基期效應，但緩降的趨勢持續維持，只是變得更為平緩。

圖1. 美國2022/07~2025/06的CPI；資料來源：美國-消費者物價指數（CPI），由北美智權報／蔡佑駿抓取數據，MacroMicro

圖2. 美國2022/07~2025/06的PCE；資料來源：美國-個人消費支出物價指數（PCE），由北美智權報／蔡佑駿抓取數據，MacroMicro

除了整體物價沒有明顯上漲外，由美國政府透過調查群眾實際消費的數據顯示（圖2），個人消費支出物價指數（personal consumption expenditure price index, PCE index）和核心PCE也維持相對低的年增率 — 約在2.5%上下浮動，屬於相對溫和的消費支出。

雖然美國近年來物價相對高漲，但以2025年上半年的物價統計年增率來看，並沒有因為關稅而造成美國物價問題加劇。且全美各地在2025年上半年，也沒有出現因為關稅議題，造成群眾提前大量搶購進口商品的情況。若發生群眾搶購，一般來說會造成對應的商品需求暴增，進而推升價格，但美國各地顯然沒有因為關稅新政而出現這樣的現象。然而，在商品價格主要的需求端都在美國進口商，這些進口商因為擔心關稅上漲風險，所以均提前擴大進口。

圖3. 2022/07~2025/06的美國-商品與服務貿易(年增率)；資料來源：美國-商品與服務貿易（年增率），由北美智權報／蔡佑駿抓取數據，MacroMicro

美國進口商雖然為了躲避高關稅，提前擴大進口採買，但美國的主要貿易國在2025年上半年對美國大幅出口的需求暴增並沒有讓美國進口價格因此大幅提高。主因是外國出口商普遍也擔心後續生意有巨大衝擊，所以買賣雙方協調彼此都能接受的價格。

以圖3來看，美國的進口物價指數在2025Q2反而進入月增率和年增率都趨近於0%的奇妙情況。這跟2025年初，當Trump釋出要全面課徵關稅的訊息時，現況與當時許多經濟學者預期美國進口物價將全面上漲的假設，完全是不同結果。當然，Trump政府打算在2025Q3實施確定版本的關稅稅率，而非10%的緩衝期關稅稅率，屆時美國進口物價會不會全面上漲，仍尚待觀察。

圖4. 2022/07~2025/06的美國PPI & Core PPI追蹤(年增與月增)；資料來源：美國PPI & Core PPI追蹤（年增與月增），由北美智權報／蔡佑駿抓取截至2025/06數據，MacroMicro

但進口物價沒有大幅上漲，不代表生產端的成長就不會大幅上漲。所以仍要進一步觀察，在關稅政策的影響下，美國生產者物價指數（Producer Price Index, PPI）的情況。

由圖4可知，截止2025年6月為止，美國PPI的年增率在2025年上半年呈現緩降趨勢，月增率則是接近0%的水平。從進口物價到PPI的統計情況，可初步觀察出美國的物價先行指標 — Core PPI[1]並沒有價格大漲的徵兆。因此，雖然Trump關稅政策在2025年3月的時候對市場的震撼力極大，但是到了同年7月份，美國各個貿易國經過緩衝期10%關稅洗禮，美國的關稅收入明顯成長，雖然2025Q3的平均關稅稅率可能會明顯提升，但這未必會造成美國的物價大幅上漲。

圖5. 2022/07~2025/04的美國-企業存貨銷售比；資料來源：美國-企業存貨銷售比，由北美智權報／蔡佑駿抓取數據，MacroMicro

另外，從圖5觀察美國進口商經過2025Q2的大幅拉貨，在企業庫存的部分，尤其是製造業端，很可能已經出現更大的提升（目前企業的存貨對銷售比僅統計到2025/04）。如果接下來美國企業採購端的存貨比經明顯提高，那麼2025年下半年的企業採購很可能會緩和下來，加上中國的製造業產能持續想往外輸出，全球商品將面臨需求端前景不明。

並且，在生產端供給沒有減少的情況下，商品價格要大幅上漲並不容易。在這樣的前提，就算美國真的實施高關稅的政策，美國的整體通貨膨脹在2025年內大幅上升的機率也不高，如果關稅壁壘在2025Q3實施，或者會反映在2026年的核心商品物價（Core CPI）；但要以此直接定論美國關稅政策導致物價上漲，言之過早。

雖然很多經濟學者判斷，美國政府實施進口關稅後，會對美國通貨膨脹造成明顯的拉抬。但由關稅政策開始實施後截至到目前實際結果（圖1～圖5）可以看出，其實很難驟下結論。真實的市場經濟，經常會出現與眾人事前預想大有不同的情境。

備註：

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》385期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】