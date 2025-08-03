台灣生醫雙星齊耀桃園：2025 ISOMRM 與 BIOMED-X 強強聯手 共創醫療創新未來

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

2025年夏季，桃園將成為全球生醫焦點。兩場具指標性的國際活動 ─「第七屆臺灣國際再生醫學材料應用研討會」（ISOMRM 2025）與「第一屆 BIOMED-X 生醫新創媒合博覽會」，將於8月7日至9日同期、同地舉辦，匯聚來自學術、臨床與產業界的關鍵人士，推動創新醫療科技從研究端走入實務應用，為台灣生醫產業寫下關鍵轉折點。

在全球醫療技術競爭日益激烈的今日，唯有打破學術與產業之間的藩籬，才能讓創新走出實驗室、真正創造臨床價值與產業動能。ISOMRM 與 BIOMED-X 雙展聯手正是此一轉型願景的具體實踐：一場是跨國科學家與臨床醫師共聚一堂的學術盛會，另一場則是連結新創團隊與資源供給者的實戰平台，共同構築從發想到落地的全方位支持體系。

國際級學術論壇，ISOMRM持續領航亞太再生醫學研究

自創辦以來已邁入第七屆的「臺灣國際再生醫學材料應用研討會」（ISOMRM），是國內最具影響力的再生醫學學術活動之一。本屆由國立中央大學生醫科學與工程學系聯合中華民國生醫材料與藥物制放學會、國泰綜合醫院、國家衛生研究院與桃園市政府等單位共同主辦，並於桃園會展中心舉行。

大會主題聚焦於「前瞻醫療科技與再生醫學材料」，三日活動將呈現涵蓋智慧醫材、藥物制放、組織工程、AI精準醫療等領域的最新研究成果。來自美國、日本、韓國、德國、印度及東南亞等地超過75位講者受邀參與，其中包括哥倫比亞大學 Kam Leong 教授、加州大學洛杉磯分校的 David T.W. Wong 教授、京都大學名譽教授田畑泰彦，以及台灣大學副院長沈麗娟與台北醫學大學數據長許明暉等學界與臨床界重量級代表，陣容之盛空前。

除了專題演講與成果交流，ISOMRM 特別設計三項競賽機制，致力鼓勵青年學者與學生投入國際學術舞台，包括博士級青年研究員專屬的「年輕學者獎」、正式簡報型的口頭論文競賽，以及與學界專家近距離互動的壁報論文競賽。這些設計不僅為年輕科研人才提供發光舞台，也體現台灣致力於培養下一代學術接班人的用心。

值得注意的是，今年大會首次推出「跨域生醫挑戰賽」，開放高中與大學學生參與，期待以更開放與平權的方式，向大眾傳遞生醫研究的社會意義與實用價值，並深化大眾科學素養與未來人才啟蒙。

ISOMRM的核心價值不僅在於高水準的知識交流，更透過學研、臨床與產業三方互動，強化轉譯醫學與臨床應用間的實質連結，使台灣能在全球醫療科技競爭中爭取更多實力與能見度。

BIOMED-X 精準媒合：新創走出象牙塔，踏入醫療產業實戰場

若說 ISOMRM 是知識殿堂的匯流，那麼同步登場的「第一屆 BIOMED-X 生醫新創媒合博覽會」則是一場從創意走向市場的加速引擎。由工研院生醫所主辦，BIOMED-X 於8月7日至8日在桃園會展中心三樓舉行，聚焦於打造台灣第一個專為生醫新創量身打造的全方位媒合平台。

活動核心在於解決新創企業在成長過程中最迫切的六大需求：臨床驗證、技術加值、創投資金、CDMO製造服務、育成加速與國際通路。透過事前媒合系統，讓團隊根據自身技術與商業發展階段提出具體需求，主辦方則邀集醫師、法規顧問、創投資本與製造廠商進行15分鐘一對一媒合洽談，從而有效建立專業對接與實質合作。

BIOMED-X 的誕生並非憑空而來，而是工研院近年深耕生醫創新鏈結的具體成果。過去兩年間，工研院生醫所已成功建構從技術研發、臨床合作到市場導入的完整架構，並整合綠色通道、法規諮詢、跨域資源等配套，加速產業轉型升級。本次展會更進一步擴大規模，預計將有超過120家中小企業參與，其中87%為非學研體系的民間單位，充分展現出台灣生醫創新的民間動能。

展會現場除媒合洽談外，亦設計具高度互動性的「淘金PITCH競賽」，由50組潛力新創團隊現場提案角逐評審青睞，輔以技術展示、集章闖關等創新機制，讓活動不僅是技術交流，更是一場深具參與感與臨場張力的創業嘉年華。

BIOMED-X 的價值，在於其系統性地建立一個「新創共作場域」，協助台灣新創從資源整合走向國際鏈結，不再單打獨鬥，而是以團隊之姿進軍全球生醫市場。

桃園會展中心的生醫雙引擎：交會、碰撞、出發

回顧過往台灣生醫活動多分散於各自學會或法人單位，而今年八月，ISOMRM 與 BIOMED-X 雙星合體，無疑展現出台灣學研與產業共同奔赴生醫創新的決心。

從ISOMRM的前瞻學術能量，到BIOMED-X的產業媒合策略，兩者所塑造的不僅是活動熱度，更是一場跨越世代與領域的合作實踐。無論你是科研工作者、臨床醫師、創業家或是資本投資者，這場醫創雙展，都提供了一個共創醫療未來的起點。

當全球面對高齡化、慢性病挑戰、醫療科技升級與健康產業轉型之際，台灣是否能在其中扮演積極角色，正取決於此刻如何整合自身學術資源、產業能量與政策支援。2025年8月的桃園，或將成為這一歷程的重要坐標點。邀你共同見證。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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