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PCT案進入EPO收Rule 161/162 communication 可以不回覆嗎？

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

PCT案進入EPO後，按例會收到Rule 161/162 communication。申請人可以不回覆這份官函嗎？

PCT案進入EPO後，只要有國際階段的檢索結果可供EPO參考，EPO按例會寄發官函，提醒申請人修正答辯及超項費繳費的注意事項。這份官函正式名稱是Communication pursuant to Rules 161(1) and 162 EPC，簡稱Rule 161/162 communication。但部分申請人注意到，代理人轉知這份官函時，有時提醒必須（must）回覆，有時僅通知可以（may）回覆，差別何在？

申請人在PCT案進入EPO後，都有機會於優先權日起31個月內提主動修正，而之後的修正規定，可參考Rule 161/162 communication說明。這是EPO的一種制式官函，編號1226，有6個月的回覆期間，此一期間無法展延。因應PCT案在國際階段的不同案況，這份官函有1226AA、1226BB、1226CC三個類別，大致整理其通常差異如下：

同時，這份官函會一併提示超項費繳費期限。PCT案請求項超出15項時，若未及於優先權日起31個月內向EPO繳交超項費，仍可在Rule 161/162 communication不得展延的6個月官期內後補超項費。EPO會以案卷記錄這階段最終版本計算超項費應繳金額，超項費多繳的可退費，未繳或短繳而沒在補費官期內補繳者，依Rule 162(4) EPC，應繳但未繳超項費的請求項項次視為放棄。

綜合以上，應於官期內回覆但未回覆、應繳足超項費但未繳足，將導致申請案被視為撤案、部分請求項項次被視作申請人放棄。如欲補救，可利用Art. 121 EPC規範的Further Processing補件、補費，只不過，此時才補救，需另外繳交相關規費，又是一筆額外開支，且這種操作，勢必拉長申請作業。

相反的，申請人若需盡可能縮短申請時程，因EPO依法必須寄發Rule 161/162 communication、等足6個月的時間，才能推進後續程序，假使申請人無修正、超項費等問題需處理，可考慮於PCT案進入EPO時，利用申請表Form 1200勾選Section 12.2框格，表明放棄收到Rule 161/162 communication的權利，又或在收到這份官函後，表明放棄6個月官期剩餘等待時間、主動請EPO立即處理其申請案，多少有助加快歐洲專利申請節奏。

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