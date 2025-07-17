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破解癌症多重抗藥性！「國衛院 x 清華大學」聯手開發KIF2C標靶新藥

聯合新聞網／ 北美智權報
國衛院與清大聯合開發KIF2C標靶新藥團隊合照，（1）後排（左起）：清大分生所博士生包原韶、國衛院生藥所研究員郭靜娟、清大生醫院講座教授孫玉珠、國衛院生藥所助研究員林書玉、清大分生所博士生廖冠儒；（2）前排（左起）：清大研發長邱博文、清大副校長呂平江、清大生醫院教授王慧菁、國衛院生藥所所長謝興邦、國衛院院長司徒惠康；照片提供：國衛院
國衛院與清大聯合開發KIF2C標靶新藥團隊合照，（1）後排（左起）：清大分生所博士生包原韶、國衛院生藥所研究員郭靜娟、清大生醫院講座教授孫玉珠、國衛院生藥所助研究員林書玉、清大分生所博士生廖冠儒；（2）前排（左起）：清大研發長邱博文、清大副校長呂平江、清大生醫院教授王慧菁、國衛院生藥所所長謝興邦、國衛院院長司徒惠康；照片提供：國衛院

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盧頎╱北美智權報　編輯部

國家衛生研究院（國衛院）生技與藥物研究所所長謝興邦帶領研究員郭靜娟與助研究員林書玉，與國立清華大學（清大）生醫學院教授王慧菁與講座教授孫玉珠團隊共同合作，成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑 — BPRMC007S9。BPRMC007S9不僅展現強效的毒殺活性，與紫杉醇併用時更產生明顯協同效果，可有效抑制具抗藥性的腫瘤生長。這項研究成果將於2025年8月發表於發育生物學排名第一的頂尖期刊《Developmental Cell》，代表台灣在抗癌藥物開發領域的重大突破。

癌症化療抗藥性是臨床治療中的一大挑戰，尤其對三陰性乳癌（triple-negative breast cancer, TNBC）患者而言，更是攸關生死的關鍵問題。TNBC約占所有乳癌的10～15%，因患者缺乏雌激素（ER）、黃體素（PR）和第二型人類上皮生長受體（HER2）等三種荷爾蒙受體而被稱之[1]。也因上述原因，TNBC患者無法接受現行標靶治療，只能依賴傳統化療藥物，例如投放紫杉醇的療程。然而，雖然使用紫杉醇初期可有效縮小腫瘤，但40%以上、且多集中於診斷後三年內的TNBC患者會復發，且TNBC復發率為一般乳癌的三倍。復發腫瘤常對多種化療藥物產生多重抗藥性，導致患者陷入無藥可醫的困境。

圖1. TNBC接受傳統化療後5年存活率推估；資料來源：《清大-國衛院發現可對抗癌症多重抗藥性標靶新藥》簡報
圖1. TNBC接受傳統化療後5年存活率推估；資料來源：《清大-國衛院發現可對抗癌症多重抗藥性標靶新藥》簡報

KIF2C對傳統化療破壞的癌細胞進行修復，抑制其是解決抗藥性的關鍵！

國衛院表示，清大教授王慧菁與講座教授孫玉珠領導團隊自2017年起透過臨床大數據結合分子技術，成功篩選出對抗TNBC化療抗藥性「驅動蛋白KIF2C」的全新治療標靶藥物。KIF2C是一種微管解聚蛋白，負責修正染色體連接錯誤的微管，確保染色體正確分離，維持細胞基因體穩定。王慧菁形容，KIF2C如同細胞分裂的「糾察隊長」，糾正錯誤微管連結。但當KIF2C活躍於癌細胞的微管修復時，反而幫助腫瘤細胞抵抗紫杉醇的干擾，是造成治療TNBC上產生抗藥性的主因。

圖2. KIF2C的細胞修復功能干擾紫杉醇對癌細胞的治療；資料來源：《清大-國衛院發現可對抗癌症多重抗藥性標靶新藥》簡報
圖2. KIF2C的細胞修復功能干擾紫杉醇對癌細胞的治療；資料來源：《清大-國衛院發現可對抗癌症多重抗藥性標靶新藥》簡報

KIF2C於癌細胞中異常過度的表現，可幫助癌細胞在化療壓力下依然順利完成細胞分裂。進一步研究發現，抗藥性腫瘤會改變微管蛋白後轉譯修飾，增強KIF2C活性，因此抑制KIF2C將是突破抗藥性的一條新路。

全球首創KIF2C小分子抑制劑問世　傑出科研團隊攜手轉譯應用

國衛院生藥所所長謝興邦透過跨機構協作成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑 — BPRMC007S9，並表示此次研發為全球領先，王慧菁為計畫的核心人物；孫玉珠則提供KIF2C蛋白協助解析其結構、促進藥物設計；研究員郭靜娟負責小鼠藥效試驗，證實藥物的活體治療潛力；研究員林書玉助從博士後階段即參與設計，目前則著手開發KIF2C降解劑作為新一代藥物。

目前研究團隊已將BPRMC007S9應用從三陰性乳癌TNBC拓展至女性三大婦科癌症 — 卵巢癌、子宮內膜癌與子宮頸癌，並與清華學士後醫學系主任周宏學及林口長庚醫院婦癌科合作，期望有效提升婦癌病患的治療成效與存活率。

創新落地　從實驗室邁向臨床

因應研究而生的新創團隊「醫莉鎂生醫」，係由本論文第一作者、清大分子與細胞生物所博士生包原韶擔任執行長。團隊於2025年獲得《國科會114年度科研創業計畫》萌芽案經費支持，將BPRMC007S9推進到臨床前試驗，邁向臨床應用。

國衛院院長司徒惠康表示，BPRMC007S9的研究除了能展現台灣生醫研發的國際競爭力，更期待BPRMC007S9早日進入臨床應用的階段，讓國際上TNBC患者及其他癌症患者不再受傳統化療引發的抗藥性之苦、能為罹癌後的康復帶來新曙光。

備註：

  1. [1] 參考資料：（1）三陰性乳癌治療新策略~MCT-1致癌基因與IL-6/IL-6R免疫療法‧2019/8/5，衛福部；（2）MCT-1/miR-34a/IL-6/IL-6R signaling axis promotes EMT progression, cancer stemness and M2 macrophage polarization in triple-negative breast cancer. Published on 18 March 2019, Molecular Cancer.

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