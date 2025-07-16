亞洲最大生技盛會《BIO Asia–Taiwan》7月23日登場 規模創歷史新高！

廠商名稱 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院

攤位號碼 L525

參展產品/技術介紹 參展產品：智能螢光檢測系統、虛擬洗手助教系統

技術介紹：「智能螢光檢測系統」旨在研發基於邊緣運算的智能螢光檢測系統，整合螢光檢測技術與高效影像處理演算法，以數據化管理為核心，實現洗手後清潔效果的即時回饋與清潔效果評估。

「虛擬洗手助教」以AI協助洗手六步驟的教學，讓洗手洗得正確，洗得乾淨，同時以AI輔助辨識手部衛生狀態，不合格步驟立即回饋，增強手部衛生，保障病人安全及提升醫療品質。

N428

參展產品：洗腎血管通路阻塞的輔助判定系統

技術介紹：患者需建置血管通路才可進行血液透析，血管通路最常見的併發症是狹窄和阻塞。臨床上是運用瘻管照影或超音波..等大型設備來確認狹窄程度。但需空間及安排時間讓專門人員來操作。在洗腎機聯網的趨勢下，護理人員於透析結束後，選取透析相關數據存入護理作業系統。此研發將所儲存的數據訓練成為可輔助判定洗腎血管通路阻塞的AI模型。在不需增添設備，也不造成醫護人員負擔。且透析結束，馬上提供血管通路阻塞的參考。若與實際有出入，可以再訓練，讓此模型逐漸個人化，也越來越精準。

N715A

參展產品：助射器

技術介紹：助射器（Assistive Syringe Actuator）是一款專為醫療專業人員設計的創新輔助裝置。其持筆式人體工學設計，提供穩定且舒適的握持感，特別適合手掌較小的使用者，有效減少手部不適與疲勞。助射器可單手完成注射器的抽吸與推注操作，透過手指開關即可精確控制，顯著提升超音波導引注射的效率與流暢度。裝置輕巧，安裝簡便，適用多種注射器尺寸，無需對針具進行任何特殊修改。此產品不僅加快注射流程、節省人力，更能降低重複性傷害（如媽媽手、腕隧道症候群）的風險，是臨床醫療人員不可或缺的最佳助手。中華民國專利號碼：M651452。

廠商名稱 昱星生物科技股份有限公司

攤位號碼 7/24 2:00-5:00 pm 南港展覽館一館402C

參展產品/技術介紹 參展產品/技術介紹：LumiSTAR 是 iPSC 技術領域的領導者，專注於打造新一代用於藥物開發與再生醫學的平台。透過整合先進自動化、活細胞生物影像技術及品管系統，LumiSTAR 能夠大規模生產具功能性的人類細胞，供研究與臨床使用。其專利的即時偵測技術不僅確保細胞品質優異，還能長期追蹤細胞活動，有助於藥物篩選過程中進行全面性的藥效與毒性評估。憑藉全球合作夥伴及設於台北的 iPSC 自動化先導中心，LumiSTAR 正推動向以人類為本、無動物實驗的前臨床測試轉型，並加速精準細胞治療的發展。LumiSTAR 於 2025 年生技展主打細胞株產品及一站式功能性藥篩及毒性測試平台服務，也積極尋求國內外技術互補的合作夥伴。

廠商名稱 國家衛生研究院

攤位號碼 政府學研區／N102

參展產品/技術介紹 參展產品/技術介紹：國家衛生研究院（NHRI）將於 2025 亞洲生技大展推出「主題式短講」系列，7/24~7/26 共 27 場，涵蓋癌症標靶藥物、外泌體於疾病診斷之應用、止痛藥開發、疫苗與藥物膠體遞送載體、診斷鑑定技術、AI創新方法與臨床應用等創新技術發表，並將同步分享育成廠商的研發成果、商品化經驗與輔導之實務經驗，包含：安美洺生醫、閎康科技、生奕科技、奈威生技、安永聯合會計師事務所等合作單位，歡迎各位蒞臨參與。

廠商名稱 蔚流生物科技股份有限公司

攤位號碼 N315A (清大展攤內)

參展產品/技術介紹 蔚流生技是來自台灣的新創團隊蔚流生物科技，致力於開發新一代3D 腫瘤晶片平台，包含腫瘤晶片、自動化培養暨取像設備、及分析軟體，協助藥物開發公司更有效率地進行免疫療法與精準醫療的前期藥效評估。

蔚流生技的核心技術具有以下幾項特色：

優異腫瘤微環境模擬能力：晶片可模擬腫瘤內部關鍵異質性因素，包括低氧、纖維化、腫瘤–間質–免疫細胞互作等，真實還原腫瘤微環境，適用於評估免疫細胞滲透、細胞凋亡等效應。

高通量即時影像分析：內建培養箱與即時光學影像系統，可進行72–144 組條件的自動化藥物篩選分析，支援命中到先導物（hit-to-lead）優化與前期藥效驗證，加速新藥開發流程。

廣泛平台適用性：目前已驗證多種固態腫瘤模型與藥物類別的相容性，能靈活應用於不同藥物開發情境。

廠商名稱 精拓生技股份有限公司

攤位號碼 N915

參展產品/技術介紹 透過癌症患者的血液檢體，幫助癌症患者在體外打造個人化腫瘤分身，代替患者進行抗癌藥物測試（包含化療藥物、荷爾蒙藥物及標靶藥物），提供最直接的藥物效用評估，達到個人化精準治療，降低無效用藥的可能性。

廠商名稱 拜寧騰能生技股份有限公司

攤位號碼 i902 (1F 攤位)

參展產品/技術介紹 參展產品/技術介紹：

拜寧騰能生技專注於天然素材的功能轉化與應用開發，本次於BIO Asia–Taiwan展出核心產品「芙瑪金萃®」，為以國產長實金柑（Fortunella margarita）為原料，透過專利酵解技術發酵製成的代謝調節創新功能性素材。。另獨創益生菌與植物胞外囊泡萃取技術「ExoGuard™」，保留胞外囊泡雙層磷脂質完整性與生物活性，現已應用於乳酸菌與多樣植物萃取物中。本公司並展示業界首創IDM (Innovative Design Manufacturing) 即IDM客製化服務，與您洽談的初期就為您量身訂作獨一無二的產品，讓您的商品更具有優勢與競爭性。拜寧騰能生技不僅掌握重點原料的生產與製造，並擁有完善的生產設備，隨時可以靈活調整符合您所需要的產能。可針對多種植物原料進行精準轉化，提高活性成分之生物可利用性，廣泛應用於食品、保健、美容及再生醫學領域，展現植物功能素材的全新價值。

歡迎蒞臨本公司展位，共同探討天然素材在功能性產品中的創新應用與商業合作機會。聯絡人資訊: 黃雅婕 研發主任 03-9289948#2708 cathy@bio-nin.com

廠商名稱 泰美緹康生醫股份有限公司

攤位號碼 i902 (1F 攤位)

參展產品/技術介紹 參展產品/技術介紹：

泰美緹康生醫專注於再生醫學與精準醫療領域，致力於開發具臨床潛力的細胞治療與生醫材料產品。本次於BIO Asia–Taiwan展出外泌體製程平台核心技術，配合不同種類來源之細胞，能高效純化並保留關鍵活性成分，應用於皮膚修復、神經再生與免疫調節等領域，為細胞外泌體的臨床應用奠定高品質基礎。

同時展出研發中之鼻嗅幹細胞之分離培養產品，透過疾病動物模式，證實多種疾病治療效果與生物安全性。泰美緹康已與多家臨床機構及產學單位展開合作，積極推動產品之臨床驗證與國際市場佈局。

歡迎蒞臨本公司展位，深入了解再生醫療新技術，探索策略合作與產品開發機會。聯絡人資訊: 賴禹璇 資深專員: 03-9288688 #6031; ava@bio-nin.com

廠商名稱 久浪智醫股份有限公司

攤位號碼 N327A(交大)、M404(達運)

參展產品/技術介紹 參展產品/技術介紹：

久浪智醫致力於打造輕量、好上手且價格親民的器官晶片平台。團隊結合台灣在半導體與精密製造的優勢，開發出筆電級微型 MPS 系統，並導入 Multi-Agent AI，讓實驗部署就像插 USB 一樣簡單，協助藥廠與研究單位加速臨床前藥物評估與毒性測試流程。

本次展出明星產品與服務包含：

【MPS 微型器官晶片系統】

-筆電級主機、即插即用

-相容各類晶片設計，支援多器官模擬

-穩定長期灌流，搭配高解析細胞影像觀察

【LaaS 實驗代工服務】

-客戶寄樣，最快 3 天取得毒理／藥效報告

-Multi-Agent AI 自動排程與同步分析

-可節省高達 90% 實驗時間與人力成本

平台具備高精密微製程優勢，量產穩定、成本友善，目前已與 7 家醫院與國際藥廠合作，累積數千筆應用數據，並拓展業務至北美、日韓與歐洲市場。

久浪 MPS × LaaS，一台買得到，一站外包得到，助力臨床前實驗更快、更準、更貼近人體。

廠商名稱 陞醫生物科技股份有限公司

攤位號碼 K527、K529

參展產品/技術介紹 陞醫生技將於本次展會發表創新外泌體技術，除了美容育髮的應用，現在有針對多種疾病的應用，所推出具靶向性效果的不同外泌體。其中核心技術「Bio-Pulsed生化脈衝技術」榮獲國際發明專利，旗下ExoGiov®外泌體在SGS臨床驗證中展現卓越成效：高效育髮60天有效性達96.6%見證毛髮豐盈，美容精華28天有效性達92%養出光感新肌。

除了美容育髮，陞醫亦成功開發對應乾眼症、關節炎、中風、帕金森、更年期等疾病的靶向型外泌體，功效為一般外泌體5至20倍。誠摯邀請研究單位、醫療機構合作，展開CDMO代工製造與臨床試驗，共同推進前瞻外泌體科技落地，開啟生技醫療新篇章。

廠商名稱 俊質生醫股份有限公司

攤位號碼 政府學研區N604

參展產品/技術介紹 俊質生醫運用「奈米質譜法」做為核心技術，開發之「血清類澱粉樣蛋白A（簡稱 SAA）癌症檢測」技術平台，是世界首創的癌症篩檢技術。藉由磁性奈米粒子純化血液中的SAA，再以質譜儀分析，獨家發現不同癌症有不同的紋路（Pattern），且結合AI生物資訊演算模型進行不同癌症風險性的判讀，評估罹癌風險。這項技術僅須抽血即可進行分析，能夠偵測到早期癌症，運用於胃癌及大腸癌，具有約80%以上的高準確率、高靈敏度及特異性優點，可作為侵入式檢查方法的另一種選擇，特別適用於害怕或不建議做侵入性胃鏡或大腸鏡檢查的民眾。目前已於多家醫學中心臨床使用，也正朝著食道癌及胰臟癌等疾病研究，期盼未來能應用於更多種類的癌症篩檢。

俊質生醫是源自台灣的生技團隊，於台南科學園區與內湖科學園區分別設立營運及研發中心。技術係授權自中央研究院、清華大學、陽明大學及高雄醫學大學等學研機構，著力研發針對消化系統癌症檢測的「SAA蛋白質檢測」技術，致力於癌症早期篩檢之開發與商品化。今年已與澳洲南澳大學簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動由俊質生醫創新技術「奈米質譜檢測平台」於澳洲的臨床應用，拓展國際市場強化研發深度與廣度。

廠商名稱 Molecular Devices

攤位號碼 L-718 (with Cytiva)

參展產品/技術介紹 CellXpress.ai® 全自動細胞培養系統，是一個以AI驅動的細胞工作平台，讓您的團隊可以完全監測並執行標準化的細胞分液、換料、繼代等流程，為您打造可全天候運作的智慧細胞工廠，加速批量化生產iPSC, 類器官(organoid)及球狀體(spheroid)，符合最新動物替代試驗所需的2D/3D細胞模型。

這個革命性的解決方案將成為新一代藥物篩選平台的核心，其可靠性和一致性可以加速您做出關鍵決策並實現里程碑。透過智慧化的系統及完整的生產日誌為後盾，以DATA和制定的規則自動觸發決策判斷，將2D/3D細胞培養的繁複流程簡化成為可靠可再現的工藝。請至L-718攤位與我們的專家討論，或預約說明展示，搶先掌握下一代智慧化細胞培養黃金標準！

廠商名稱 奈捷生物科技股份有限公司

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 BIO Asia 2025 將於 7 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館盛大舉行，奈捷生物科技榮幸受邀參加「陽明交大館」專區展出。本公司專注於開發尖端生物感測平台及 INLab 自動化 NGS 精準醫療解決方案，致力透過簡單、可靠且具價格競爭力的檢測方式，持續優化生物醫學研究與臨床診斷流程。

本次展會中，我們將展示以奈捷自有專利技術——FOPPR®（光纖粒子電漿共振）打造的非侵入式、快速且具超高靈敏度的阿茲海默症血液檢測平台。此平台已成功導入荷蘭 Amsterdam UMC 醫學中心、史丹佛大學、哈佛大學等國際級研究機構，並獲歐盟 TAuimMunE 計畫選用為核心檢測技術。

另一亮點展品為 INLab NGS 精準醫療解決方案，提供涵蓋樣本處理、核酸萃取、建庫、自動化分析及報告產出的完整軟硬體整合平台，實現高效率與高準確度兼具的臨床應用。目前已應用於美國耶魯大學醫學院、台灣多家重點醫療機構及通過美國病理學會（CAP）認證的臨床實驗室中。其價格設計符合健保規範，除可大幅減輕患者經濟負擔，亦協助醫院提升診療品質、服務更多病患，進一步優化治療決策並縮短等待時間。

廠商/活動名稱 TMU × BE × SCHS

Demo Day: Bridge to Beyond

攤位號碼 南港展覽館 1 館 504 會議室（台北市南港區經貿二路1號）

參展產品/技術介紹 2025 TMU × BE × SCHS Demo Day

亞洲唯一結合醫療體系的臨床導向 Demo Day 強勢回歸！來自台灣、日本、新加坡等地的醫療新創團隊與醫院齊聚一堂，無論你是投資人、創業者、加速器夥伴或醫療從業者，這場國際級盛會絕對不容錯過！

【活動亮點】

✨ 亞洲唯一由醫療體系主導的 Demo Day：TMU × BE × SCHS 聯合舉辦

✨ 國內外專家 Panel 對談，深入剖析資本與臨床如何驅動醫療創新

✨ 精選 16 組來自 9 國的新創團隊，聚焦 AI 診斷、智慧照護、精準醫療等熱門領域📩 立即報名｜https://www.accupass.com/go/TMUxBExSCHS_Demoday【活動資訊】

▸ 活動名稱｜TMU × BE × SCHS Demo Day: Bridge to Beyond

▸ 活動時間｜2025.07.25（五）12:30–16:30

▸ 活動地點｜南港展覽館 1 館 504 會議室（台北市南港區經貿二路1號）

廠商名稱 光合生醫

攤位號碼 南港展覽館 1 館 504 會議室（台北市南港區經貿二路1號）

參展產品/技術介紹 光合生醫 Enlighten Biomedicine｜Taiwan

開發全球首款 癌幹細胞(CSC, cancer stem cell)標靶免疫活化平台，提高癌症治療成效

[Highlights]

✨ T 細胞毒殺活性提升 76–102 倍，無需改變細胞來源

✨胰臟癌動物模式中，皮下腫瘤縮小15倍，原位腫瘤抑制轉移並根除原位癌

✨ 可推廣應用於各式實體腫瘤，具規模化篩選CSC靶點抗原與生產潛力

廠商名稱 國立陽明交通大學

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 BIO Asia–Taiwan 2025 亞洲生技大展–國立陽明交通大學生技醫療創新技術

生技產業年度盛事『BIO Asia–Taiwan 2025 亞洲生技大展』於7月24日至27日假台北南港展覽館1館4樓舉行，吸引全球逾850個品牌、2200個攤位參與，從肌膚保養、營養保健到原料技術、代工包裝、創新生技一次掌握美容保健產業完整產業鏈！「國立陽明交通大學主題館」亦在產學育成區N327A強勢回歸，參展之研發團隊包含生科系鄒協成、生科系楊裕雄、醫工系林峻立及電機系黃薇蓁等四位教授。今年除本校研發團隊外，亦邀請本校衍生新創公司─鉅怡智慧、久浪智醫、台灣數位健康公司共同展出劃時代的技術及產品，內容包含四大主題：藥物開發、生醫電子、創新醫材及AI智慧醫療方案。國立陽明交通大學產學共創處智權管理及推動中心致力於本校研發成果專利保護、研發成果技轉推廣及衍生新創技術作價，平均每年協助申請近150件專利、協助簽訂技轉合約總合約金額逾1億8仟萬元、協助衍生3間新創公司，並積極進行研發成果推廣活動。前述技術及產品內容將在7/24(四)13:30及7/26(六)13:30於本校主題館技術發表舞台進行介紹，敬邀各界先進、廠商蒞臨指導，共創產業未來。※「國立陽明交通大學主題館」介紹：https://expo.bioasiataiwan.com/visitorExhibitorDetail.asp?comNo=290814&sno=206015

廠商名稱 國立陽明交通大學–生科系鄒協成教授團隊

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 生科系鄒協成教授團隊研發Alb-CTLA-4lg新型重組蛋白，能有效治療慢性發炎且不會造成全身性的免疫抑制；鄒協成教授團隊與楊進木教授團隊合作發現抗發炎藥物Rosoxacin能有效改善細胞及小鼠NAFLD脂肪堆積，並減輕西方飲食誘導的小鼠NASH病徵。

廠商名稱 國立陽明交通大學–生科系楊裕雄教授團隊

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 生科系楊裕雄教授團隊研發生物標誌矽感測晶片與平台，使用成熟半導體製程，成功獲得穩定的感測元件，已針對DNA、RNA、蛋白質、病毒、細菌、癌細胞及免疫細胞等多元目標物完成應用示範，並成功製作出微控制器（MCU）讀取機的雛型。

3. 醫工系林峻立教授團隊研發無菌、無熱原性之血小板血漿分離系統，可製備自體高濃度血小板血漿(PRP)，該技術已取得二類醫療器材許可證與多項專利。

廠商名稱 國立陽明交通大學–醫工系林峻立教授團隊

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 醫工系林峻立教授團隊研發無菌、無熱原性之血小板血漿分離系統，可製備自體高濃度血小板血漿(PRP)，該技術已取得二類醫療器材許可證與多項專利。

廠商名稱 國立陽明交通大學–電機系黃薇蓁教授團隊

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 電機系黃薇蓁教授團隊研發可降解生醫電子藥物，採用導電水膠微電極陣列，具備優異的生物相容性與微型化設計，可結合藥物釋放及電刺激功能，促進局部神經修復與組織再生，實現高安全性與高精準度治療。同時，開發出具量產性、低成本的水膠電子封裝製程，透過酵素黏附作用一步驟完成電子層組裝，形成全水膠、可降解的微電極貼片。

廠商名稱 鉅怡智慧股份有限公司

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 鉅怡智慧為本校電機系吳炳飛教授衍生新創公司，研發智慧健康魔鏡 (FaceHeart CardioMirror) ，是一款AI智慧鏡，結合FDA認證的rPPG技術，僅需50秒自拍即可檢測心房顫(AFib)與心臟衰竭(HF)，準確率高達90%。可即時監測心跳、血壓、血氧、呼吸等指標，無需連網、操作簡單，特別適合偏鄉與基層醫療，為個人與社區提供即時便捷的心臟健康解決方案。

廠商名稱 台灣數位健康股份公司

攤位號碼 N327A

參展產品/技術介紹 台灣數位健康股份公司為本校醫學系楊智傑教授衍生新創公司，提供睡眠保護王應用程式，是一款結合 AI 與聲音分析的智慧睡眠應用，由專業醫療團隊研發，提供精準的睡眠監測、個人化建議與放鬆引導，協助改善失眠或提升睡眠品質。

廠商名稱 美商安美睿生技有限公司台灣/ CRO 區

攤位號碼 M923

參展產品/技術介紹 安美睿是一家擁有超過二十五年豐富經驗的CRO（Contract Research Organization）公司，總公司位於美國馬里蘭州，並且在台灣以及歐洲設有辦公室。台灣分公司客戶群主要來自亞洲地區，並且以台灣，日本，韓國做為核心市場。公司致力於加速安全且有效的藥品和醫療器材的上市流程，期使患者能獲得更優質的醫療選擇。安美睿的願景與目標，是為客戶在創新技術，專業法規流程以及新穎的臨床試驗設計中尋求最佳的路徑，來幫助客戶節省研發成本以及時間。作為一家中型CRO，安美睿採取諮詢導向的合作模式，透過接觸資深的顧問團隊，量身為客戶打造專屬的服務範圍，專精於應對各類型醫療產品開發過程中不可避免的挑戰。醫療產品開發是串聯創新與實際療效的橋樑，安美睿致力於成為值得信賴的長期合作夥伴，為全球客戶提供強而有力的支持。

廠商名稱 台大醫院台大新竹分院蔡孝恩醫師

攤位號碼 N615

參展產品/技術介紹 鑑於複雜開心手術、加護病房休克ECMO支持之病人高死亡率，需要更即時、連續之乳酸/酸鹼/溫度監測方法以儘早觀察病情，改善預後。但是又不要增加護理照護負荷、不要額外抽血導致醫源性貧血與感染：提出『無抽血、連續即時、體外循環管路用』乳酸/酸鹼/溫度複合感測器。未來可以擴充到其他相關應用領域之連續感測所需。

廠商名稱 台大醫院台大新竹分院吳峻宇醫師

攤位號碼 N615

參展產品/技術介紹 現有的支氣管阻塞器有兩大缺點: (1)無內視鏡功能，正確位置確認，與手術中移位重新擺位，皆需要從氣管內管內另外放置細支氣管鏡確認。然而氣管內管內空間狹小，時常造成操作不便；(2) 現有產品為塑膠成品，無法靈活轉動方向，術中重新調整往往造成手術中斷。本目標產品可靈活調整角度至所需位置，減少手術中斷風險。進一步提出具四向轉動功能與可充氣球囊的新型氣管內視鏡，可執行「選擇性肺通氣(selective lung ventilation)」，可應用於邊陲肺部腫瘤採檢、與止血。本目標產品為具內視鏡功能之氣囊，造成刺激遠低於硬式支氣管鏡，預期可大幅加速患者手術後恢復與縮短住院日數。

廠商名稱 環球生技多媒體

攤位號碼 N631