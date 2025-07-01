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日本智財權審判制度運作與實務透析：2024年《審判及上訴實務研究會》綜合報告

聯合新聞網／ 北美智權報
日本專利局 (JPO) 審判法院；圖片來源：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office
日本專利局 (JPO) 審判法院；圖片來源：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

日本專利局（JPO）審判暨上訴部自2006年起，每年均召集企業智慧財產權實務操作者、專利律師、律師及專利局行政法官等多方代表，組成「審判暨上訴實務研究會」(Trial and Appeal Practitioner Study Group) (下稱《研究會》)。此《研究會》旨在透過對具代表性之審判及法院裁判案件進行多角度分析，進而形塑審查與審判判斷的準則及將其細緻化，以提升日本智慧財產制度的透明度與預測性。

日本專利局 (JPO) 審判法院；圖片來源：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office
日本專利局 (JPO) 審判法院；圖片來源：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

2024年度的《研究會》報告 (下稱《報告》)共涵蓋六大領域（機械、化學一、化學二、電機、設計與商標），每領域各討論一項共通主題與一件具體個案，成員包括42名委員與5位法院觀察員，討論重點集中於進一步明確「進步性判斷」、「補充實驗資料可採性」、「設計相似性」及「近似複合商標的判定」等實務焦點。

2024年《審判暨上訴實務研究會》組織圖；圖片來源：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office
2024年《審判暨上訴實務研究會》組織圖；圖片來源：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

專利領域分析

(1) 機械專利：於公開實施發明判斷進步性的挑戰

《報告》指出，相較於文獻發明，證明「公開實施發明」的進步性較為困難，尤其是在產品僅外觀可視、內部構造難以拆解分析時 (像是只供展示的產品)，需仰賴間接證據（如模具圖、證人證詞等）組合構成「合理邏輯鏈」，以佐證其技術內容。

在使用間接（輔助）證據來證明一項公開實施的發明時，證據可以為基於各種不同形式的證據，例如不同的產品、模具圖、目錄和證人證詞。然而，這些證據的「同一性」(identity of evidence) 是有疑問的。一般來說，證據的同一性很難被嚴格證明，但如果能夠在法庭上提出合理的同一性證據，在許多情況下證據的同一性便有可能得到確立。那麼，即使每項單一證據均不足以證明公開實施發明的事實，但透過使用多項證據並提供合理解釋，該事實也很有可能被承認。

(2) 化學專利一 (一般化學)：參數與數值限定發明，三大審查觀點交錯判斷創造性

在處理以參數或數值範圍構成要件的發明時，審查上須同時考慮三個環節：(1)是否容易想到（easily conceived）、(2) 所欲解決課題之新穎性與技術意義、(3) 技術效果是否具不可預測性與顯著性。《研究會》成員指出，在該技術領域中，「參數或數值限定的技術意涵」往往與被引用發明間的關聯性密切，而是否構成創造性，關鍵在於其是否超越可合理預期之範圍。

此外，若主引證發明與申請案所屬技術領域或解決問題不一致，則更需仔細考量該「不一致性」是否削弱推導創造性的基礎。這也顯示，傳統以「是否可由引證文獻導出」的線性思考已不足，必須導入「全貌性技術判斷」模式，對比引用文獻、申請案與公知技術三方技術關係。

(3) 化學專利二 (製藥和生物技術)：用量設計型藥品發明，補充數據採納的界線愈加清晰

在涉及「劑量設計」的醫療用途發明中，申請人常在提交後再補充藥效實驗數據。然而，《研究會》成員指出，除非原始說明書已明確揭示該用量配置的技術思想，否則這類補充資料通常不被納入創造性判斷。尤其當補充數據試圖證明某用法具「意想不到效果」時，法院將嚴格要求其與原始揭示內容具有一致性。

法院並進一步強調，在此類補充資料的判斷上，應優先以「申請日當時技術內容所能導出之效果」為基準，而非後見的結果。此一立場與日本最高法院2019年判決精神一致，確認「以被引用發明與既有技術狀態為對比對象」之必要性，避免事後推論扭曲專利創造性門檻（詳見《附錄一》)。

(4) 電機專利：人為安排與心智活動之發明，專利適格性的技術化描述策略

今年的《報告》也針對是否涉及人類心理活動或非技術性安排之發明，具備「可專利性」進行深入探討。針對涉及心智活動或人為安排的發明（如預約系統、資訊顯示界面等），討論重點轉向「專利適格性」的判斷依據。《研究會》結論指出，僅宣稱使用電腦並不足以滿足專利適格條件；須具體記載訊號處理方式、資料流動架構與解決問題之技術手段，並說明該技術手段如何對應並解決特定問題。

實務上，申請人應從兩方面進行抗辯：一為主張本案不屬單純心理活動或任意安排，二為主張即便目的偏向心理層面，仍透過具體技術構成實現效果，具備技術貢獻。例如「點餐系統」雖表面涉及商業流程，但若能證明其包含獨特裝置互聯與資料流程處理，即可主張技術性與創造性。

設計與商標領域分析

(1) 設計：「判斷主體」對相似性認定的影響

在設計相似性的判斷中，研究指出「消費者」定義依產品屬性而異，例如建材類產品如屋瓦，其選擇主體為屋主，而非建造者。一般消費者著重整體印象與易見部位；專業者則偏重機能性構造與細部差異。故不同的判斷主體將影響整體與局部的觀察視角與相似性評價（詳見《附錄二》)。

(2) 商標：複合商標主要部分之抽取與判斷準則

對於結合既註冊商標與新增元素所構成的複合商標，討論重點為「主要部分」是否能抽出。成員觀察指出，若組成部分皆具辨識力，原則上均可單獨觀察；但亦需視實際交易使用方式、商標整體外觀與語音、意義整合性加以判斷。倘若新增元素僅為弱辨識性描述詞，則原註冊部分仍可能構成主要識別元素。

個案探討與司法判例總結

報告亦收錄6件實際個案之審判與法院判決，從「傳熱系統」、「鋰電池」、「止痛劑」、「預約支援系統」、「手提袋設計」、「池上製麵所商標」等，深入探討相關條文（如日本專利法第29條、第36條、第126條、設計法第3條、商標法第3條與第4條）的適用。這些判例對於補充資料的採納、設計變更與進步性關聯性、以及新舊商標組合的混淆可能性，提供審判實務具體參考指標。

JPO指出，除了日文版之外，《報告》之英文版摘要亦同步發布，以利全球用戶理解日本審判制度邏輯與趨勢。審判實務研究會的年度運作，不僅對JPO內部審查人員與審判官提供重要指引，亦強化制度用戶對日本智財保護機制的信心與預測性。2024年度《報告》所展示的多方視角、實例驗證與技術細節，已成為觀察日本智慧財產法制動向的重要風向球。

《附錄一》：藥品用途發明的補證標準─ 後補資料採納界線與司法實務趨勢

(1) 審查核心：是否與原始說明書之「技術思想」相連貫？

針對藥品用途發明（尤其為「劑量設計發明」），補充藥效試驗數據是否能在進步性判斷中被採納，一直是審查與訴訟攻防的關鍵爭點。根據2024年《研究會》分析，當申請人試圖藉由後補實驗資料證明某特定用量具「意想不到的技術效果」時，專利有效性的關鍵在於：原始說明書是否已揭示此劑量構思之技術主張。

報告明確指出，若原始揭示僅停留在「任一常規用法」，例如「此成分已知可用於疾病X治療」，則事後補充「特定劑量下效果更佳」之數據，極可能因與原始技術思想無實質連結，而被排除於進步性審查之外。

(2) 法院裁判趨勢：技術效果之「預期可能性」成為排除依據

東京高等法院與知財高等法院於近年多件藥品用途發明訴訟中強調，補充數據如要具有效力，需證明其技術效果「在引用文獻中無法預期」，且其「不可預測性」非屬事後構造。

例如，若補充資料顯示劑量5mg可比20mg顯著減少副作用，僅在說明書中記載「本藥具低副作用傾向」者，即被法院認為無法與5mg具體數據建立正當技術連貫性。

(3) 日本與歐、美實務的差異

歐洲與美國雖也對補充資料設有限制，但相較日本略為寬容。例如美國允許申請人在後期提交補充資料來證明「預期效果」或回應審查意見，只要資料所佐證者可在整體說明書中合理推導即可能被接受。

而日本實務更偏重「申請當時即可預測」的邏輯連貫性，特許廳與法院一致傾向將後補資料作為「補強證據」，而非「修補理論」，以防申請人於事後重新構建創造性理由。

(4) 建議：日後藥品專利申請之實務應對

  • 初期說明書中應明確揭示劑量區間與預期效果關聯

  • 若為劑量範圍主張，宜於初始階段即納入對照實驗與副作用數據

  • 補充資料應強調與原揭示內容之一致性與技術邏輯串接，避免斷裂式論證

《附錄二》：設計相似性中的「消費者定義」演變　─判斷主體的轉變與審查基準深化

(1) 問題背景：誰來判斷設計是否近似？

設計法中的「設計相似性」判斷傳統上依「一般消費者之眼睛」為標準，但何謂「一般消費者」，實際上深受產品性質與使用脈絡影響。2024年度《研究會》特別強調，產品類型的不同，決定了觀察者的視角與敏感度，進而影響設計相似性評估。

例如，若產品為「屋瓦」，則最終決策者通常為房屋所有人而非工匠；若為「精密工具」，則使用者即可能為專業技術者，其觀察重點與審美基準與一般消費者迥異。

(2) 實務演變：從「不特定大眾」走向「脈絡化消費者」

《報告》指出，近年法院與JPO審查部門均傾向採取更細緻的「脈絡消費者」視角。例如在建材、工具、醫療器材等案件中，將使用者分為「購買者（decision-maker）」、「安裝者（installer）」與「終端用戶（end-user）」三層級，並選定其中「具實質選擇權限者」為設計類似性的觀察主體。

此一視角轉變，有助於避免對專業用途產品之誤判，使評價標準更貼近真實市場機制。

(3) 第一印象法則與專業者觀察的張力

在大多數案件中，設計相似性仍遵循「整體印象評價」與「視覺顯著部位優先原則」。但若觀察主體為專業者，則會更重視結構性差異與機能對應，導致部分外觀相近但機能不同之設計被判定為「不相似」。

舉例而言，若兩款醫療導管僅差別在連接部卡榫位置，對一般患者毫無差異，但對醫療人員卻構成操作習慣差異，此時法院將傾向認為該差異具「顯著識別效果」。

(4) 影響與建議

  • 設計申請策略上，需針對「預期購買者」進行設計差異佈局

  • 對於同類產品族群設計，宜考慮系列外觀差異化，避免形成整體印象混淆

  • 當對手設計發生類似爭議，須蒐集實際使用者（如醫師、建築師等）使用行為與判斷基準作為訴訟佐證

參考資料：Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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