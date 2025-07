歐洲專利局上訴委員會2024年報告分析

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

效率提升與質量承諾並進,聚焦24個月內結案新目標

2024年對歐洲專利局(EPO)上訴委員會(Boards of Appeal, BoA)而言,是深化改革後邁向效率與品質雙軌並行的重要轉捩點。自組織架構改革完成以來,BoA首次訂下更積極的目標:至2025年底,使未結案件中,僅有不超過10%超過24個月的存續時間。2024年年報不僅呈現此新目標下的具體進展,也從案件處理、內外部對話、法務品質、數位轉型等面向,揭示歐洲專利審判機制的全面革新。

圖1. 歐洲專利局上訴委員會2024年主要數據;Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

工作負載趨穩,案件處理速度加快

2024年BoA共結案3,071件,遠高於新增案件1,567件,整體產出為新增的近兩倍。技術類上訴案件雖新增減少至1,497件(下降27%),但處理件數仍高達3,017件,明顯反映出審理效率的提升。針對具體技術領域而言,「機械類」與「化學類」案件結案數分別達988與937件,而「電機/物理類」案件則有1,092件處理完成。

圖2. 新案件及已結案件數量;Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

圖3. 按程序類型和技術領域劃分的新案和結案數量;Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

時效目標驅動下的待審案件管理

截至2024年末,BoA尚有3,387件技術上訴案件待處理,較2023年下降31%。其中,僅21.5%案件超過24個月(2023年為27.3%),表明改革效益逐步顯現。尤其在化學與機械技術領域,逾期案件比例分別降至17.8%與13.7%。根據報告,BoA未來將持續優先處理舊案,並藉由修訂《程序規則》(RPBA)第13與15條,以提供更大的案件管理彈性。

裁決品質與司法對話深化

BoA始終將「裁決品質」視為核心價值。2024年透過內部成員工作坊、法律寫作訓練、語言課程等強化專業發展,同時也增設UPC裁決資料庫、法律資源中心,並針對《上訴判例彙編》(Case Law of the Boards of Appeal, CLB)推出中期修訂與網路調查,強化與用戶的互動與需求對齊。

對外,BoA則深化與統一專利法院(UPC)及各國法院的交流,在歐洲法官論壇與WIPO等司法活動中積極參與,亦舉辦了吸引950人參加的「判例法年會」。這些對話不僅促進司法一致性,更提升對實務運作的透明與可預期性。

BoA組織結構圖;Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

多元化與工作環境轉型成果明顯

在組織文化方面,截至2024年底,BoA總員工人數為230人,其中女性比例為34.8%,較2019年增加近4%。技術成員女性比例為18.8%,法律成員女性更達42.9%。此外,BoA員工橫跨22個成員國籍,展現國際多元背景。

2024年也啟動了新的「新工作模式」(New Ways of Working, NWoW)政策,導入混合工作機制,並優先保障口頭審理安排。根據員工參與度調查顯示,回應率達79%,其中10個項目滿意度均有進步,顯示混合辦公推動有成,尤其在「多元與包容」及「訓練發展」兩方面成效顯著。

數位與組織革新持續推進

BoA於2024年進行了外部稽核,內容涵蓋案件管理系統、註冊處品質管理與案件排程機制。多數建議已迅速落實。另在數位轉型方面,BoA推出「數位藍圖」,包括電子申訴、整合系統平台與委員會間的資訊共享。

個資保護方面,BoA於2024年底設立「獨立監督機制」,監管其司法職能中個資處理行為,自2025年3月1日正式上路。這項制度提供申訴、審查與上訴三層保障機制,強化程序正義。

AI應用的審慎指引:透明與風險並重

面對AI技術迅速發展,BoA亦未缺席。2024年完成了首次AI應用內部分析與討論,並於11月發布「AI工具使用指引」(Guidance for the use of AI-based tools at the Boards of Appeal),列明其潛在效益與風險,包括正確性、機密性與資料安全等。此文件將定期更新,隨科技發展調整指導方針。

展望未來:更便民的新據點與更高標準

最後,BoA於年底宣布將搬遷至慕尼黑PschorrHöfe園區,預計提升使用者與員工的出入便利性,並成立任務小組規劃新辦公環境需求。這不僅是一項物理空間的改變,也象徵著BoA邁向更高效、透明與現代化司法體系的承諾。

参考資料:Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

