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歐洲專利局上訴委員會2024年報告分析

聯合新聞網／ 北美智權報
Carl Josefsson, 歐洲專利局上訴委員會主席, 照片來源：Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA
Carl Josefsson, 歐洲專利局上訴委員會主席, 照片來源：Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

效率提升與質量承諾並進，聚焦24個月內結案新目標

2024年對歐洲專利局（EPO）上訴委員會（Boards of Appeal, BoA）而言，是深化改革後邁向效率與品質雙軌並行的重要轉捩點。自組織架構改革完成以來，BoA首次訂下更積極的目標：至2025年底，使未結案件中，僅有不超過10%超過24個月的存續時間。2024年年報不僅呈現此新目標下的具體進展，也從案件處理、內外部對話、法務品質、數位轉型等面向，揭示歐洲專利審判機制的全面革新。

圖1. 歐洲專利局上訴委員會2024年主要數據；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA
圖1. 歐洲專利局上訴委員會2024年主要數據；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

工作負載趨穩，案件處理速度加快

2024年BoA共結案3,071件，遠高於新增案件1,567件，整體產出為新增的近兩倍。技術類上訴案件雖新增減少至1,497件（下降27%），但處理件數仍高達3,017件，明顯反映出審理效率的提升。針對具體技術領域而言，「機械類」與「化學類」案件結案數分別達988與937件，而「電機/物理類」案件則有1,092件處理完成。

圖2. 新案件及已結案件數量；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA
圖2. 新案件及已結案件數量；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

圖3. 按程序類型和技術領域劃分的新案和結案數量；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA
圖3. 按程序類型和技術領域劃分的新案和結案數量；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

時效目標驅動下的待審案件管理

截至2024年末，BoA尚有3,387件技術上訴案件待處理，較2023年下降31%。其中，僅21.5%案件超過24個月（2023年為27.3%），表明改革效益逐步顯現。尤其在化學與機械技術領域，逾期案件比例分別降至17.8%與13.7%。根據報告，BoA未來將持續優先處理舊案，並藉由修訂《程序規則》（RPBA）第13與15條，以提供更大的案件管理彈性。

裁決品質與司法對話深化

BoA始終將「裁決品質」視為核心價值。2024年透過內部成員工作坊、法律寫作訓練、語言課程等強化專業發展，同時也增設UPC裁決資料庫、法律資源中心，並針對《上訴判例彙編》（Case Law of the Boards of Appeal, CLB）推出中期修訂與網路調查，強化與用戶的互動與需求對齊。

對外，BoA則深化與統一專利法院（UPC）及各國法院的交流，在歐洲法官論壇與WIPO等司法活動中積極參與，亦舉辦了吸引950人參加的「判例法年會」。這些對話不僅促進司法一致性，更提升對實務運作的透明與可預期性。

BoA組織結構圖；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA
BoA組織結構圖；Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

多元化與工作環境轉型成果明顯

在組織文化方面，截至2024年底，BoA總員工人數為230人，其中女性比例為34.8%，較2019年增加近4%。技術成員女性比例為18.8%，法律成員女性更達42.9%。此外，BoA員工橫跨22個成員國籍，展現國際多元背景。

2024年也啟動了新的「新工作模式」（New Ways of Working, NWoW）政策，導入混合工作機制，並優先保障口頭審理安排。根據員工參與度調查顯示，回應率達79%，其中10個項目滿意度均有進步，顯示混合辦公推動有成，尤其在「多元與包容」及「訓練發展」兩方面成效顯著。

數位與組織革新持續推進

BoA於2024年進行了外部稽核，內容涵蓋案件管理系統、註冊處品質管理與案件排程機制。多數建議已迅速落實。另在數位轉型方面，BoA推出「數位藍圖」，包括電子申訴、整合系統平台與委員會間的資訊共享。

個資保護方面，BoA於2024年底設立「獨立監督機制」，監管其司法職能中個資處理行為，自2025年3月1日正式上路。這項制度提供申訴、審查與上訴三層保障機制，強化程序正義。

AI應用的審慎指引：透明與風險並重

面對AI技術迅速發展，BoA亦未缺席。2024年完成了首次AI應用內部分析與討論，並於11月發布「AI工具使用指引」(Guidance for the use of AI-based tools at the Boards of Appeal)，列明其潛在效益與風險，包括正確性、機密性與資料安全等。此文件將定期更新，隨科技發展調整指導方針。

展望未來：更便民的新據點與更高標準

最後，BoA於年底宣布將搬遷至慕尼黑PschorrHöfe園區，預計提升使用者與員工的出入便利性，並成立任務小組規劃新辦公環境需求。這不僅是一項物理空間的改變，也象徵著BoA邁向更高效、透明與現代化司法體系的承諾。

参考資料：Annual Report of the Boards of Appeal 2024, May 2025, EPO BoA

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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