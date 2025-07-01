從地緣政治看世界大學排名變化

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

在中美貿易戰與俄烏戰爭之後，地緣政治開始以各種形勢影響全球政經局勢、產業脈動及科技發展，連國際教育也深受地緣政治所牽動。近年來，許多國家移民政策的重大變化，已實質影響國際間的學術合作與研究資金流動，地緣政治緊張會改變學生簽證核發、學者聘任與移動自由，而各國教育機構實施「上限」或試圖減少國際學生人數的做法，都可能降低世界大學「國際化程度」這項排名指標，傳統留學目的地國的主導地位亦將面臨更多來自國內外的挑戰。

英國高等教育調查機構QS日前剛發布2026年世界大學排名，從今年榜單來看，美國作為全球高等教育強國的地位依然穩固。麻省理工學院不僅連續11年蟬聯榜首，斯坦福大學重回第三名，不過過去美國曾擁有佔據全球前十榜單一半的輝煌成績，目前只能以四強與英國並列第一。從前百大名單來看，美國是上升幅度最大的國家，共有11所大學排名提升，包括史丹佛大學、芝加哥大學、耶魯大學、約翰霍普金斯大學、西北大學、卡內基美隆大學、加州大學聖地牙哥分校、布朗大學、賓州州立大學、波士頓大學和普渡大學。儘管有許多大學排名下降，今年沒有一所美國大學跌出前100名。

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然而，受到國際政治的影響波及，國際學生和未來全球的大學排名都正在悄悄改變。在地緣政治緊張局勢加劇、國家層面實施保護主義措施、以及用於高等教育的公共資金減少的同時，作為傳統的四大留學目的地：美國、英國、加拿大和澳洲都出現了國際學生比例下降的情況。無論是透過收緊學生簽證的要求、改變甚至撤銷處理學生簽證，或是對於教育機構招收國際學生數量加強各種限制，國際學生對特定目的地的偏好度可能會持續下降。

美、英、加、澳留學政策改變

澳洲從2025年起全面改革學生簽證政策，在國際教育界引起了軒然大波。在簽證政策修訂後，不僅針對被視為高風險的國家進行限制，也加強對科學、技術、工程和數學學科（STEM）學生的審查；為了遏止逾期居留和非法就業，提出更嚴格的財務要求，並對陪同留學學生的家屬實施更嚴格的審查，此外，澳洲也關閉大量僵屍學校，嚴防學生借讀打工而非真讀書，從各種環節上都變得更嚴格，澳洲政府的目的是控制移民數量、維護教育質量，強化制度完整性，遏止簽證濫用，但這意味著申請前往澳洲留學的時間延長、被拒的可能性增加、成本更高[1]。

隨著川普政府近期在美國境內對於國際學生的打壓行動，美國也進一步收緊了留學生簽證相關政策，國務院宣布申請美國學生簽證的學生現在必須解鎖其社群媒體帳號供美國政府審查，先前曾暫停的學生簽證面試至今也尚未全面恢復，讓準備今年秋季前往美國留學的全球學生面臨越來越大的不確定性。整體而言美國趨勢偏向審核更嚴格、更注重風險性，與過往相比更為政治導向，不只考語言與財力，更深入檢查申請者的社群媒體、網路言論、政治立場與社群互動[2]。

英國首相Keir Starmer今年5月發布了一份題為《恢復對移民體系的控制》的新白皮書，宣布對移民體系進行廣泛改革，根據一系列改革措施，國際學生在完成學業後，若無技術工人簽證，在英國的停時間從現行的2年縮減為18個月，並要求大學需對國際學生的學費收入徵收6%的稅款。英國大學聯盟（UUK）認為這些變化將對英國高等教育帶來更大壓力，並影響國際學生對以英國作為留學目的地的吸引力[3]。英國目前正在推出一系列留學簽證改革，包括限制伴隨家屬的學生簽證、縮短畢業後在英國工作時間、提高院校與學生的合規要求、拉長晉升至永久居留的時程；並附帶徵稅及資金、語言門檻提高等措施，以達到控制移民和強化學生簽證制衡。雖然英國整體方向仍是歡迎學生來留學，但政策方向已經更挑剔、更重合規性。

留學生政策也漸趨嚴格的還有加拿大，重點不在語言或財力，而是透過配額、院校監管、專業對應等方式進行精準控管，讓整體競爭更為激烈。加拿大為了緩解住房、醫療保健和其他服務的壓力，2024年限制了學習許可證申請數量，這項措施使來加拿大的國際學生人數減少約40%，2025年設定核發的上限又比去年減少10%。除K‑12及少數豁免群體外，大專及以上學習類別需同步提交省級或地區證明信（PAL/TAL），否則會被拒簽；此外還新增簽證錄取通知（LOA）必須由指定學習機構驗證、調整畢業後工作簽證（PGWP）條件，只接受符合 Express Entry長期短缺職業領域的科目[4]。長期以來，因為優秀的教育機構、友善的移民法以及便利的就業和居留條件，加拿大一直是印度學生的熱門留學目的地，近期的新政策讓加拿大向印度學生發放的學習許可數量減少了31%，對印度學生前往加拿大留學的吸引力產生極大衝擊。

過去這四大國家已經習慣接收大量國際學生，現在越來越需要在短時間內應對國內政策變化，並制訂新的海外招聘策略和管道。根據QS統計，於此同時四大國家高等教育的國際教師比例也顯著下降，而國際教師比例是衡量高等教育行業就業吸引力和院校國際化程度的指標，近年來各國政府在規範國際研究合作和大學全球參與度的措施也顯而易見，這四個國家在國際研究網絡得分均顯著下降，儘管在可預見的未來仍將保持領先地位，其高等教育領域也將繼續保持卓越的整體表現，但國內政策辯論和監管干預對國際教育的影響仍不容低估。

新興留學國正奮力崛起

在新冠疫情之後，國際學生需求模式也發生了變化，全球對優秀人才的競爭日益激烈，國際學生選擇亞洲區域內學習有日益成長的趨勢，加上曾經是國際學生主要來源國的國家，高等教育體系品質和績效的也正迅速提高，更多學生開始考慮教育的可負擔性，像是更便宜的學費和更低的生活成本、以及畢業後的移民機會和總體上更友好的環境，都成為留學決策的指標。

在今年發布的QS世界大學排名中，加拿大、澳洲、英國和美國的大學繼續提升其全球排名，而來自「另類留學目的地」的大學排名也顯著提升。根據QS統計，愛爾蘭、德國和紐西蘭名列26個國家和地區之列，這些國家和地區至少有50%的大學排名有所提升。同時，阿聯酋和韓國在內的新興留學目的地也出現了排名上升，其中韓國大學首次進入全球前50名。

中國是繼美國、英國、新加坡和澳洲之後，全球僅有的五個至少有兩所大學躋身全球前20名的國家之一。中國保持了其在前100名（5所）、前200名（9所）和前500名（33所）的排名，並在前1000名中新增了兩所大學，背後都可以見到政府政策主導大學排名成長的軌跡，同時也是國力的象徵。長期以來，中國一直被視為四大國際學生的主要來源，現在有越來越多的中國大陸學生選擇在離家較近的地方學習，中國招收國際學生數量的成長，也是地緣政治影響和全球高等教育環境變化下的結果，中國和其他新興留學目的國，都正在崛起中。

世界大學排名不僅純粹學術表現的結果，而是一個深受國際政治、經濟、語言與文化權力影響的產物，地緣政治將會從國際研究合作、政策投資學術流動性、國際聲譽等多方面，持續左右各國大學的排名表現。

參考資料：The QS World University Rankings 2026 Supplement

備註：

[1] 2025/1/30，Australia’s 2025 Student Visa Overhaul: A Game Changer for International Education!

[2] 2025/6/19，What to Know About New Social Media Screening Rules for Student Visas.

[3] 2025/5/12，Keir Starmer faces business backlash over UK migration curbs.

[4] 2025/1/24，2025 provincial and territorial allocations under the international student cap.

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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