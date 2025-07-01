掌握亞洲生技新契機 2025亞洲生技大會7月23日擴大登場！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

國際生技產業盛事2025亞洲生技大會將於7月23至27日假南港展覽館舉辦，延續去（2024）年創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，今年將結合兩項Demo Day及生醫園區參訪擴大舉辦，整體活動從五天延長至九天，相關活動跨越三週，目前已有超過900家指標公司參展、2200個攤位，橫跨14大主題展區，預計將吸引來自50國生技專業人士參與，引領全球生技創新邁向新紀元。

掌握亞洲生技新契機

台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）劉理成理事長表示，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」（Next Wave of Biotech Opportunities），內容包括：創新科技、投資高峰及區域合作等三大論壇、亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。而隨著國內生醫新創公司增加，大會也與國內兩大扶持生醫新創活動：國家生技園區Demo Day 及比翼x北醫x秀傳Demo Day合作，成為大會系列活動，能協助國內生醫新創公司透過亞洲生技大會創造更多國際合作機會。

圖1. 2025亞洲生技大會將於7月23至27日假台北南港展覽館一館盛大展出；圖片來源：台灣生物產業發展協會提供

亞洲生技大會主席李鍾熙指出，2024年擴大舉辦的投資論壇，今年將持續辦理，除了透過國內外創投邀請旗下所投資之生技公司參加遴選，最終將選出30隊國內外優秀生技公司進行公司簡報。隨著併購交易成為國際生技產業趨勢，今年大會也特別邀請Amgen、Abbvie、Gilead、Novo Nordisc、羅氏、諾華、AZ、第一三共、illumina、GE Healtcare等國際大廠高階主管參與探討併購與技術授權議題；同時也邀請包含英國創投Syncona、美國基因檢測公司Illumina旗下創投illumina Ventures、VMS集團、CoBro Ventures等50家創投與會。

國家生技研究園區Demo Day促成近百場與國際藥廠和加速器的媒合會談、人才媒合，今年將邀請超過50隊新創公司進行團隊簡報，獲選團隊將可獲得園區加值輔導；比翼x北醫x秀傳Demo Day則是台灣唯一聯合醫療體系的新創活動，聚焦人工智能、數位健康及醫療器材。李鍾熙表示，透過今年合作，期盼能增加國際對台灣生醫新創體系的了解，力推新創進軍國際。

區域合作論壇（Regional Collaboration Forum）則是與中華民國對外貿易發展協會共同合作，今年首度邀請國技生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾·斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）來台，與日本、美國、歐盟、加拿大、澳洲、韓國、比利時、新加坡、泰國、印度、馬來西亞等各方代表共同討論各國生技投資、法規、商機合作等議題，除了全體會議之外，美國、澳洲、加拿大、日本、比利時、印度均有舉辦專場會議討論。

圖2. 2025區域合作論壇議程；圖片來源：Bio AsiaTaiwan官網

三大專區集結900家生技廠商

在展覽部份已約有2200個攤位，900家廠商。目前前三大專區分別是CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療專區。

CDMO專區 吸引國內外大廠參展，包括保瑞、台康、臺灣生物醫藥製造、台耀、中裕新藥、永昕、啓弘、霖揚、潤雅、聯亞藥及日隆精化等廠商，展示公司最新技術與服務製造量能。

醫藥醫材專區 參展商包括：藥華、蘑法、國鼎、逸達、溫帝、台新藥、圓祥、泰合、儕陞生化、安立璽榮、博研、怡定興、昌辰鑫、潤霈； 細胞及再生醫療 參展公司包括超基因、暢鴻、捷昇、進階、禮文、瀚醫生技、冷泉港、盟基、宣捷幹細胞、弘屹、亞果、宏麒、星誠生醫、尚博生物等公司。

在國際參與方面，國家館參展國家包括美國、澳洲、比利時、瑞士、日本、印度、泰國等，跨國公司則有Merck、BD、Cytiva、Fujiflim、Thermo Fisher、Genscript、instem、汎球生物等跨國公司參展。

重量級權威來台分享最新趨勢

大會論壇關注生技產業趨勢及最新的科技發展，將邀請邀請國際重磅講者分享，包括抗糖尿病與抗肥胖的GLP-1發現者，同時也是唐獎得主Jens Juul Holst深度解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破；聯合國大使及影響力投資家，同時也是BIO Asia Award 2024得主原丈人George Hara，將分享生技產業如何驅動經濟成長並創造社會價值；國際生技協會聯盟主席Claire Skentelbery將剖析全球生技創新趨勢，提供國際市場最新洞察；Bio Century共同創辦人David Flores則探討生技市場策略與投資趨勢，協助業者搶占市場先機。這場盛會預計將匯聚來自全球的頂尖專家與產業領袖，深入探討亞洲生技的新浪潮，同時全面掌握全球生技產業的最新脈動。

更多資訊請見：Bio AsiaTaiwan官網

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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